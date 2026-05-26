Arde tractocamión en carretera federal 57 en El Marqués

Conductor desengancha la caja con cartón y aplica extintor antes del arribo de Bomberos de El Marqués.

Protección Civil de Querétaro reporta incendio en tractocamión sobre carretera 57 frente a Quintas del Marqués

Bomberos de El Marqués revisaron con cámara térmica el tractocamión que se incendió en las balatas traseras sobre la carretera 57.

Foto: Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 26 de mayo de 2026.- El conductor de un tractocamión con caja seca activó un extintor y logró sofocar el fuego que consumía las balatas traseras de la unidad mientras circulaba sobre la carretera federal 57, a la altura de Quintas del Marqués, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro.

El operador desenganchó la caja para resguardar la carga de cartón antes del arribo de Bomberos del municipio.

Personal de Bomberos de El Marqués realizó posteriormente una lectura con cámara térmica sobre el tractocamión y la caja desacoplada para descartar puntos calientes residuales que pudieran reactivar el siniestro. La dependencia descartó riesgos adicionales tras la inspección.

Protecci\u00f3n Civil de Quer\u00e9taro reporta incendio en tractocami\u00f3n sobre carretera 57 frente a Quintas del Marqu\u00e9s Bomberos de El Marqués revisaron con cámara térmica el tractocamión que se incendió en las balatas traseras sobre la carretera 57. Foto: Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro.

El reporte oficial no precisó la marca de la unidad, la empresa transportista ni el destino de la carga de cartón al momento del incidente.

La emergencia se sumó a la racha de incendios vehiculares que el corredor federal acumula en El Marqués durante mayo de 2026. El 12 de mayo, una camioneta ardió frente al Parque Industrial Bernardo Quintana y obligó al despliegue de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Seis días antes, un tractor incendiado a la altura del Hotel ONE bloqueó la federal México-Querétaro y generó filas de más de dos horas entre San Juan del Río y la capital del estado, en una intervención que movilizó a Guardia Nacional, CAPUFE, Protección Civil y Bomberos.

Protecci\u00f3n Civil de Quer\u00e9taro reporta incendio en tractocami\u00f3n sobre carretera 57 frente a Quintas del Marqu\u00e9s Bomberos de El Marqués revisaron con cámara térmica el tractocamión que se incendió en las balatas traseras sobre la carretera 57. Foto: Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro.

Tercer incendio vehicular del mes en la carretera 57 marquesina

Los tres siniestros documentados en mayo se concentran en el tramo donde la autopista opera bajo reducción de carriles por las obras de ampliación y rehabilitación, dinámica que el gobernador Mauricio Kuri González asoció con un posible riesgo de colapso vial si los trabajos no se concluyen de manera coordinada con los del tren México-Querétaro.

El corredor federal a su paso por el municipio acumula 183 personas fallecidas y más de mil 388 colisiones durante el periodo de obras, según datos de la SICT, la Guardia Nacional y el Instituto Mexicano del Transporte.

La Coordinación Municipal de Protección Civil de El Marqués contabilizó 57 accidentes vehiculares atendidos en febrero de 2026, dentro de un total de 718 emergencias del mes.

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