Arde tractocamión en carretera federal 57 en El Marqués

El Marqués, 26 de mayo de 2026.- El conductor de un tractocamión con caja seca activó un extintor y logró sofocar el fuego que consumía las balatas traseras de la unidad mientras circulaba sobre la carretera federal 57, a la altura de Quintas del Marqués, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro.
El operador desenganchó la caja para resguardar la carga de cartón antes del arribo de Bomberos del municipio.
Personal de Bomberos de El Marqués realizó posteriormente una lectura con cámara térmica sobre el tractocamión y la caja desacoplada para descartar puntos calientes residuales que pudieran reactivar el siniestro. La dependencia descartó riesgos adicionales tras la inspección.
Bomberos de El Marqués revisaron con cámara térmica el tractocamión que se incendió en las balatas traseras sobre la carretera 57. Foto: Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro.
El reporte oficial no precisó la marca de la unidad, la empresa transportista ni el destino de la carga de cartón al momento del incidente.
La emergencia se sumó a la racha de incendios vehiculares que el corredor federal acumula en El Marqués durante mayo de 2026. El 12 de mayo, una camioneta ardió frente al Parque Industrial Bernardo Quintana y obligó al despliegue de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Seis días antes, un tractor incendiado a la altura del Hotel ONE bloqueó la federal México-Querétaro y generó filas de más de dos horas entre San Juan del Río y la capital del estado, en una intervención que movilizó a Guardia Nacional, CAPUFE, Protección Civil y Bomberos.
Bomberos de El Marqués revisaron con cámara térmica el tractocamión que se incendió en las balatas traseras sobre la carretera 57. Foto: Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro.
Tercer incendio vehicular del mes en la carretera 57 marquesina
Los tres siniestros documentados en mayo se concentran en el tramo donde la autopista opera bajo reducción de carriles por las obras de ampliación y rehabilitación, dinámica que el gobernador Mauricio Kuri González asoció con un posible riesgo de colapso vial si los trabajos no se concluyen de manera coordinada con los del tren México-Querétaro.
El corredor federal a su paso por el municipio acumula 183 personas fallecidas y más de mil 388 colisiones durante el periodo de obras, según datos de la SICT, la Guardia Nacional y el Instituto Mexicano del Transporte.
La Coordinación Municipal de Protección Civil de El Marqués contabilizó 57 accidentes vehiculares atendidos en febrero de 2026, dentro de un total de 718 emergencias del mes.