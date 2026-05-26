Aprueban reforma para proteger a menores en redes sociales

Querétaro, 26 de mayo de 2026. --- La Comisión de Educación y Cultura del Congreso de Querétaro, integrada por los diputados Paul Ospital Carrera, Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz y Edgar Inzunza Ballesteros, aprobó la iniciativa que reforma la Ley de Educación y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.

Los legisladores consideraron que las tecnologías de la información se han convertido en herramientas indispensables, pero también se han usado para manifestar conductas delictivas como extorsión, suplantación de identidad y difusión de datos personales, además de que existen redes sociales utilizadas para la creación de pedofilia, pornografía infantil y trata virtual de personas.

Los diputados consideraron que, si bien el acceso a internet ofrece oportunidades valiosas para la educación, también representa riesgos para el bienestar de niños, niñas y jóvenes, por lo que es importante reducir los riesgos y reconocer el papel fundamental de padres, madres y cuidadores, pues la violencia en espacios digitales puede causar daños psicológicos y emocionales, además de propiciar otras formas de violencia física y sexual.

La reforma se inscribe en la misma línea preventiva que ya reportó caída del ciberacoso en escuelas tras la aplicación de la Ley Kuri sobre celulares.

El presidente de la comisión, Paul Ospital, señaló que la iniciativa tiene que ver con la nueva realidad que se está viviendo en las escuelas del país y del estado, con el uso de las tecnologías de la información y las redes sociales, y cómo a través de estas y de la inteligencia artificial se han utilizado para hacer ciberbullying.

La reforma a la Ley de Educación y a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes reconoce el papel de padres, madres y cuidadores. rotativo.com.mx

"El objetivo de esta iniciativa tiene que ver con mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y cuidar a los estudiantes dentro y fuera de las aulas, y que, como parte del sistema educativo colaboren padres de familia, estudiantes, maestros, administrativos, con el único propósito de que las niñas y los niños aprendan y estén en un lugar seguro, en dónde no sean violentados y de esta manera puedan transitar a su educación de la mejor manera", precisó Ospital Carrera. El dictamen se suma al ritmo de trabajo que la comisión ha sostenido sin rezago desde inicios de 2026.

Inzunza manifiesta extrañamiento por instrucción de Usebeq

En asuntos generales, el diputado Edgar Inzunza comentó que en el municipio que representa, San Juan del Río, ha realizado gestiones en diversas escuelas que le han solicitado algunos apoyos; sin embargo, en últimas fechas no ha podido hacer las entregas al interior de los centros educativos por instrucciones de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (Usebeq). Por lo que realizó un extrañamiento ya que, dijo, al ser representante popular una de sus labores es la gestión.

Diputados se pronuncian sobre el veto a la Ley de Identidad de Género

En otro orden de ideas, el diputado Paul Ospital Carrera habló sobre el veto a la Iniciativa de Identidad de Género que anunció ayer por la tarde el gobernador Mauricio Kuri González.

Reconoció que esta determinación es parte de sus facultades constitucionales, pero indicó que no es válido desinformar de manera dolosa o estar mal asesorado.

Aseveró que en ninguna parte de la iniciativa se permite a los niños cambiar de identidad, ya que el artículo 131 Ter habla de los requisitos para poder cambiar de género y uno de estos es ser mayor de edad, por lo que "están mal informando al gobernador y él a su vez a la ciudadanía", precisó el legislador.

Por su parte, el diputado Sinuhé Piedragil Ortiz, secretario de la comisión legislativa y presidente de la Mesa Directiva, consideró que "la democracia en Querétaro se debe reconocer en todos los sentidos.

Y esta Legislatura aprobó esa iniciativa por mayoría; y con esto, le están dando la espalda al equilibrio de los poderes". Indicó que las consideraciones realizadas por parte del Ejecutivo fueron extralimitadas ya que, en ningún momento, en el dictamen se transgrede el tema de la vulnerabilidad de los niños, por lo que lamentó esas aseveraciones.

El debate sobre la normativa educativa ha sido planteado también en el foro legislativo de Ezequiel Montes.