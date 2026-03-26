Ezequiel Montes, 26 de marzo de 2026. — Docentes de varios niveles educativos participaron en el primer foro de análisis legislativo para discutir reformas a la Ley de Educación estatal, una iniciativa que propone modificaciones simultáneas al Código Penal, la normativa educativa y la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado.

El objetivo central es otorgar mayor certidumbre jurídica a los maestros queretanos frente a denuncias sin fundamento.

La Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales de la LXI Legislatura organizó la sesión como parte de una gira por municipios de la entidad.

Docentes de varios niveles educativos expusieron propuestas para reformar la normativa estatal. rotativo.com.mx

El diputado morenista Sinuhé Piedragil Ortiz, quien preside la comisión, explicó que la propuesta busca establecer sanciones en el Código Civil para quien presente denuncias falsas contra personal educativo, además de actualizar los protocolos de actuación dentro de las escuelas.

Piedragil Ortiz reconoció que la discusión rebasa los lineamientos disciplinarios. "No estamos hablando en sí del síntoma que estamos padeciendo a nivel social", señaló, al referirse a la necesidad de integrar a padres de familia y comunidades en la corresponsabilidad del proceso educativo, un aspecto que, según el legislador, permanece ausente en la normativa vigente.





Docentes de varios niveles educativos expusieron propuestas para reformar la normativa estatal. rotativo.com.mx

Reforma apunta también a nueva Ley de Educación en Querétaro

El diputado adelantó que los foros podrían derivar en la construcción de una ley educativa completamente nueva para el estado, y no solo en reformas parciales.

Piedragil Ortiz indicó que el modelo federal Escuela es Nuestra ya opera en planteles queretanos, pero las adecuaciones estatales no se han concretado.

Docentes de varios niveles educativos expusieron propuestas para reformar la normativa estatal. rotativo.com.mx

En recorridos por escuelas, legisladores detectaron que los libros de texto gratuitos no se utilizan y que los lineamientos del Comité Técnico nacional tampoco se aplican en varios centros escolares.

¿Dónde serán los próximos foros educativos en Querétaro?

Las siguientes sedes serán Tolimán y Peñamiller; el foro de cierre se celebrará a finales de abril en la sede del Congreso del Estado.

Al encuentro en Ezequiel Montes acudieron también el alcalde Iván Reséndiz Ramírez y el diputado federal Luis Humberto Fernández, ambos de Morena.