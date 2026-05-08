Plan de Gasoductos: 140,905 mdp para soberanía energética

México, 8 de mayo de 2026. — El gobierno federal presentó este jueves el Plan de Gasoductos para México con una inversión total de 140 mil 905 millones de pesos hacia 2030, distribuidos entre 101 mil 259 mdp para nueva infraestructura y 39 mil 646 mdp para mantenimiento de la red nacional.

La Comisión Federal de Electricidad aportará 53 mil 812 mdp para construir nueve gasoductos, y el Centro Nacional de Control del Gas Natural destinará 87 mil 93 mdp a tres nuevos ductos y 41 proyectos de modernización. La presidenta Claudia Sheinbaum lo enmarcó como una apuesta por la soberanía energética.

México tiene una red de 21 mil 149 kilómetros de gasoductos. CENAGAS opera 10 mil 87 km, CFE administra 7 mil 666 km y el resto pertenece a Pemex y a la iniciativa privada.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, detalló que parte sustancial del plan se dirige a la rehabilitación de tuberías que fueron transferidas de Pemex a CENAGAS en condiciones deficientes y que ya operan al límite de capacidad en varias regiones.

El plan tiene un destinatario industrial concreto. Las 13 nuevas centrales de ciclo combinado de la CFE consumirán gas natural y aportarán cerca de 4 mil 500 megavatios al sistema eléctrico durante 2026.

La planta de Manzanillo entró en operación el 17 de abril; las de Mérida, Yucatán, y González Ortega, Baja California, se inaugurarán durante mayo.

El resto se ubicará en Durango, Veracruz, Sonora, Hidalgo, Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California Sur y Jalisco. La directora de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, estimó 18 mil 400 empleos directos e indirectos durante la construcción.

Entre los proyectos prioritarios destacan Cuxtal II (Yucatán-Tabasco-Chiapas-Campeche), con inversión de 2 mil 90 millones de dólares y entrada en operación prevista para mayo de 2027; Centauro del Norte Tramo 1 (Baja California-Sonora), por mil 431 millones de dólares y arranque en noviembre próximo; y la re-ruta Guaymas-El Oro, por 241.4 mdd.

El director de CENAGAS, Cuitláhuac García Jiménez, anunció además los gasoductos Coatzacoalcos II en Veracruz, Naco-Hermosillo-Guaymas en Sonora y Libramiento Reynosa en Tamaulipas.

El telón de fondo es la dependencia. El 60% de la electricidad mexicana se genera con gas natural, y el 70% del gas que consume el país proviene de Estados Unidos, lo que coloca a México como su principal comprador externo, por encima de Canadá, Países Bajos y Francia.

La administración Sheinbaum evalúa el fracking como vía para incrementar la producción nacional, sin que exista decisión ni plazo anunciados al respecto.

El paquete acompaña los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar del Plan México, ejes industriales que requerirán abasto continuo de gas natural.

La secretaria de Energía no precisó si la inversión 2026-2030 cubre los corredores industriales del Bajío, donde Querétaro concentra parques manufactureros de alto consumo eléctrico.