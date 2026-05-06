Edificio donado a Cruz Roja en Santa Rosa Jáuregui lleva seis años sin operar

El inmueble se inauguró en mayo de 2019; si Cruz Roja no lo opera, el municipio lo convertiría en base de Protección Civil.

Edificio donado a Cruz Roja en Santa Rosa Jáuregui Querétaro que permanece sin operar desde 2019

De recuperarse, el municipio lo destinaría a una base de Protección Civil para la zona norte de Querétaro.

Foto: Cruz Roja Querétaro.
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 6 de mayo de 2026. — Inaugurado el 21 de mayo de 2019 y donado por el municipio de Querétaro, un edificio destinado a la Cruz Roja en la delegación de Santa Rosa Jáuregui permanece sin operación desde entonces por falta de recursos del organismo.

El secretario de Gobierno, Miguel Ángel Torres Olguín, confirmó que la administración municipal negocia dos escenarios: que Cruz Roja finalmente lo ponga en servicio o que devuelva el inmueble al ayuntamiento.

Si el edificio regresa a manos del gobierno municipal, el plan es convertirlo en una base operativa de Protección Civil para atender la zona de Santa Rosa Jáuregui, detalló Torres Olguín.

Esa ruta requeriría completar un trámite administrativo de reversión y la aprobación del Cabildo.

El secretario estimó que en un plazo de 15 días habrá una definición. El director de Protección Civil municipal fue el encargado de dar seguimiento a las negociaciones, aunque Torres Olguín no reveló el nombre del funcionario de Cruz Roja con quien se sostienen las pláticas ni la superficie del inmueble en cuestión.

gobiernocruz rojainfraestructurasanta rosa jauregui

Reciente

Centro Cívico de Querétaro evacuado con mil 180 personas en el Primer Simulacro Nacional 2026, miércoles 6 de mayo.
Editorial

Tres minutos menos y mil 180 evacuados en Querétaro

Brigadas de emergencia coordinaron la evacuación del Centro Cívico; el tiempo base de comparación no fue precisado.

Estudiantes de la secundaria Roberto Ruiz Obregón de San Juan del Río con su prototipo de robótica First Lego League 2026
San Juan del Río

SJR va al mundial de robótica: campeonato nacional

Alumnos de SJR se coronan campeones de robótica y obtienen pase al torneo mundial.

Pequeños productores agropecuarios en México acceden al programa Volver a Crecer para liquidar adeudos de la FND en mayo de 2026
México

59,967 deudores agropecuarios libres de la FND

Gobierno federal liquida créditos menores a 397 mil pesos; mujeres son las primeras en acceder.

Vista del plenario del Querétaro Centro de Congresos durante la apertura de la cumbre automotriz IAIASS 2026 con 16 mil participantes.
Editorial

Cumbre automotriz Querétaro: nueve mil mdd en negocios

Sector automotriz genera 70 mil empleos y aporta el 27% del PIB manufacturero estatal.