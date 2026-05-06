Querétaro, 6 de mayo de 2026. — Inaugurado el 21 de mayo de 2019 y donado por el municipio de Querétaro, un edificio destinado a la Cruz Roja en la delegación de Santa Rosa Jáuregui permanece sin operación desde entonces por falta de recursos del organismo.
El secretario de Gobierno, Miguel Ángel Torres Olguín, confirmó que la administración municipal negocia dos escenarios: que Cruz Roja finalmente lo ponga en servicio o que devuelva el inmueble al ayuntamiento.
Si el edificio regresa a manos del gobierno municipal, el plan es convertirlo en una base operativa de Protección Civil para atender la zona de Santa Rosa Jáuregui, detalló Torres Olguín.
Esa ruta requeriría completar un trámite administrativo de reversión y la aprobación del Cabildo.
El secretario estimó que en un plazo de 15 días habrá una definición. El director de Protección Civil municipal fue el encargado de dar seguimiento a las negociaciones, aunque Torres Olguín no reveló el nombre del funcionario de Cruz Roja con quien se sostienen las pláticas ni la superficie del inmueble en cuestión.