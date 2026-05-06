LOS ADAMES QUERETANOS

Machetazo a Caballo de Espadas; Los cambios en la Dirigencia Nacional de Morena, cambiaron los escenarios del Partido Guinda en Querétaro rumbo al 2027; Primeramente quien gane la encuesta no se convierte automáticamente en la cabeza del proyecto, pero más aún Ariadna Montiel dijo que ya no quiere corruptos en Morena (Ya tienen muchos) por lo que quienes busquen participar deben tener "probada moralidad" con filtros ciudadanos y mediáticos, algo así como un certificado de integridad y confiabilidad.

Aquí es donde la marrana torció el rabo, pues de los aspirantes por ejemplo Gilberto Herrera, Diputado Federal tiene un proceso en curso por el desvío de 320 MDP durante su gestión como rector de la UAQ, además que mediante Agustín Escobar, utiliza de manera facciosa los espacios de TVUAQ, por otro lado y a título personal, francamente dudo que Ariadna Montiel, tenga una buena opinión del también ex Funcionario del Bienestar, pues de bienvenida le armó una manifestación de aviadores despedidos de la delegación del Bienestar en Querétaro.

La acusación por narcotráfico de Rocha Moya Gobernador de Sinaloa, fue un torpedo a la línea de flotación del queretano por sentencia judicial, Santiago Nieto, ante un nuevo anuncio de renuncia que más huele a su tercer despido presidencial, no recibió siquiera mención alguna de cortesía por parte de su "amigo" Marcelo Ebrard, su protagonismo estéril le hizo avalar desde la UIF una elección a todas luces plagada por la intervención del crimen organizado, para variar tras su anuncio se va a Tamaulipas donde también hay señalamientos muy graves.

Esto deja el camino libre en Morena; Para Astrid Ortega, Bety Robles, Andrea Tovar y Luis Humberto Fernández (Ricardo Astudillo va directo a la encuesta y sin malos antecedentes) quienes al momento han mostrado coherencia, honestidad y transparencia, pues lo que busca Montiel es excluir a candidatos con antecedentes negativos o cuestionables previo a las encuestas, los chalecos guindas no son fuerzas morales, por lo que los actos de corrupción o malas prácticas (Ojalá), serán sancionadas hasta con la anulación de registros.

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Le salió medio díscolo Paul sin h a Máynez, pues a pesar de saber que hay un 95% de posibilidades que una mujer abandere Querétaro por MC, sigue de necio esperando quien le compre la absurda idea que será designado a la Gubernatura por los naranja; Primeramente que alguien le diga que no hay Gubernaturas pluris; Luego que su única posibilidad de Gobernar un Estado, sería el de ebriedad, porque al fosfo le sobran para el encargo mujeres muy capaces, ahí le va mi póker de Reinas naranjas al 2027; Nora Amaya, Adriana Ballesteros, Tere Calzada y sorpréndase Romy Rojas ¿Ah verdad?.

En las tres encuestas que se dieron a conocer esta semana, por parte de Gobernarte, Rubrum y Tr3s Analítica, hay mucha carnita para saborear; Una que por primera ocasión una encuestadora pone arriba a Morena (Tr3s Analítica); Segundo el amplio crecimiento de Bety Robles y Luis Humberto en Morena aunque Nieto lleva aún amplia ventaja; Tercero que Luis Bernardo Nava se consolida en Acción Nacional al menos en estas métricas, pues Felifer encabeza otras tantas; Por último Morena funciona mejor como marca que con nombre.

Hoy en la Capital hay una verdadera estrategia en conjunto de movilidad, avalada por el propio Gobernador Mauricio Kuri, misma que une los esfuerzos de Gerardo Cuanalo de la AMEQ y de Felifer Alcalde Municipal (Todavía aunque ya hay nombres para el interinato) acaso por algo será; El primer cuadro de la Ciudad será el beneficiario principal, pues se le dará movilidad de manera gratuita al Ciudadano de a pie; Eso mediante bicicletas eléctricas, Minibuses de treinta personas, scooters y una aplicación para conocer la disponibilidad de espacios en los estacionamientos, lo que devuelve el centro de Querétaro a los queretanos.

PD Con la llegada de Ariadna Montiel, usted no descarte que la ex diputada local Eunice Arias se posicione como una fuerte carta de Morena a la Capital del Estado.

PD2 Tras la reafirmación (Innecesaria) del "Burrito" Arturo Maximiliano sobre su heterosexualidad, los malosos diría Lea Remis "La Jefa", hicieron memes del Diputado morenista con la frase de Paul Yester "No soy niña, no soy niña".

PD3 Taché para las organizaciones de mujeres en defensa de los hombres por acoger a violentadores, hambrientos de protagonismo y reflectores, viles Adames queretanos, escudados en Damas para agredir.

Ahí de pilón, debió registrar en el IMPI Astudillo su slogan de la Cuatro T a la queretana, porque ya casi todos se la copiaron, literal o con alguna variante, ver para creer.