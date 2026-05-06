Puesto de mando único arranca el 15 de mayo en SJR

Tres órdenes de gobierno coordinan respuesta desde Estación 3 de Bomberos; brigadas operan en zonas vulnerables.

Estación 3 del Cuerpo de Bomberos de San Juan del Río, sede del puesto de mando único contra lluvias 2026

La Estación 3 del Cuerpo de Bomberos será sede física del puesto de mando único 24/7 a partir del 15 de mayo en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 6 de mayo de 2026. — Tres órdenes de gobierno entrarán en coordinación permanente desde el 15 de mayo de 2026 en el puesto de mando único contra contingencias por lluvias que San Juan del Río instalará en la Estación 3 del Cuerpo de Bomberos, según expuso el martes pasado el alcalde Roberto Cabrera Valencia.

La estructura operará 24 horas al día, los siete días de la semana, con representación de la Sedena, Guardia Nacional, Policía Estatal, Coordinación Estatal de Protección Civil y áreas municipales bajo el mando del director Raciel Alejandro Luna Zúñiga.

El antecedente que pesa sobre la decisión es la inundación de 2017, cuando una tromba en la zona oriente provocó la peor afectación reciente del municipio.

La temporada 2025 acumuló más de 600 milímetros sin desbordamiento del río, pero la creciente alcanzó los 100 metros cúbicos por segundo y obligó a recorridos en zonas vulnerables que ahora vuelven al esquema preventivo.

Brigadas asignadas por punto crítico en San Juan del Río

La estructura contempla brigadas distribuidas por zonas de riesgo. Cuando ingresa un reporte ciudadano al 911, la dependencia más cercana al lugar atiende inmediatamente: si la zona corresponde a JAPAM, ese organismo despliega; si es Obras Públicas, esa secretaría responde. El esquema replica la lógica del operativo integral 2025 que sumó 48 acciones preventivas con limpieza de 31 kilómetros del río San Juan.

¿Qué dependencias integran el puesto de mando?

La Sedena se incorpora con el Plan DN-III-E activo desde el séptimo regimiento mecanizado La Llave, comandado por el coronel Marcos Suastegui Salgado.

El Cuerpo de Bomberos opera la sede física, mientras la Policía Estatal y la Coordinación Estatal de Protección Civil completan el dispositivo federal-estatal-municipal. JAPAM, Obras Públicas, Servicios Públicos Municipales y Seguridad Pública del municipio se suman al esquema 24/7.

La administración no precisó el monto de la inversión municipal asignada al operativo de temporada de lluvias 2026, ni el número exacto de brigadistas que operarán bajo el esquema.

Tampoco informó si los refugios temporales habilitados por la Coordinación Estatal cambiaron respecto al año anterior.

El esquema arranca el mismo día que el Servicio Meteorológico Nacional fija como inicio formal de la temporada de ciclones del Pacífico, en un año que la dependencia federal proyectó con 61% de probabilidad de transición al fenómeno El Niño y pico de actividad ciclónica entre agosto y octubre.

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