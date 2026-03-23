San Juan del Río activa operativo de Semana Santa 2026 con tres órdenes de gobierno

Municipio instala puesto de mando e intensifica vigilancia en balnearios, presas y eventos religiosos.

Autoridades municipales de San Juan del Río presentan operativo de seguridad Semana Santa 2026 en conferencia de prensa

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó la presentación del Operativo Semana Santa 2026 junto a titulares de seguridad pública, protección civil y representantes de los tres órdenes de gobierno.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 23 de marzo de 2026. — Un puesto de mando permanente instalado en la Deportiva Oriente marcará el centro de coordinación de seguridad durante las vacaciones de Semana Santa en San Juan del Río.

El municipio activó este lunes su operativo anual con la participación de los tres órdenes de gobierno: policía municipal, Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, policía estatal, así como la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República (FGR), en un esquema que abarca desde los eventos religiosos del centro histórico hasta los 33 cuerpos de agua distribuidos en el territorio municipal.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia presidió la presentación del operativo acompañado por el secretario de Seguridad Pública, Orlando Chávez Landaverde, y el director de Protección Civil, Raciel Alejandro Luna Zúñiga.

Las clases se suspenden a partir del próximo lunes en todos los niveles educativos, lo que detonará el inicio formal del periodo vacacional y el incremento de flujo vehicular en la autopista México-Querétaro —corredor que el municipio monitorea de manera especial por el tránsito hacia el norte del país.

Puesto de mando y cobertura territorial en San Juan del Río

El centro de operaciones contará con personal fijo de seguridad pública, protección civil, bomberos y técnicos en urgencias médicas. Un segundo punto de atención se ubicará en la salida hacia Tequisquiapan, sobre la carretera 57, para atender tanto a turistas locales como a quienes transiten de paso.

Chávez Landaverde precisó que los elementos policiales realizarán recorridos permanentes y cubrirán puntos estratégicos atendibles al 089 o al 911.

"Estaremos bien presentes, coordinados con el Ejército mexicano, la Guardia Nacional y la policía estatal", señaló el funcionario.

Protección Civil supervisará los ocho balnearios registrados en el municipio, verificando que cumplan con las medidas de seguridad establecidas.

Los 33 cuerpos de agua —entre presas, bordos y represas distribuidos en las zonas oriente y poniente— recibirán recorridos de inspección con la advertencia explícita de que no están habilitados para actividades recreativas.

Autoridades municipales de San Juan del R\u00edo presentan operativo de seguridad Semana Santa 2026 en conferencia de prensa El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabez\u00f3 la presentaci\u00f3n del Operativo Semana Santa 2026 junto a titulares de seguridad p\u00fablica, protecci\u00f3n civil y representantes de los tres \u00f3rdenes de gobierno. rotativo.com.mx

Luna Zúñiga informó que se activó un grupo de comunicación directa con delegados y delegadas de todas las comunidades para mantener coordinación efectiva durante el operativo.

¿Habrá alcoholímetro en San Juan del Río durante Semana Santa?

La secretaría de Seguridad Pública confirmó la suspensión del operativo alcoholímetro para el periodo vacacional, decisión que generó cuestionamientos entre los medios presentes.

Chávez Landaverde aclaró que la medida no implica permiso para conducir en estado de ebriedad: "Si detectamos una conducta antisocial, vamos a intervenir; si se comete algún delito, con mayor razón".

Los horarios de centros nocturnos se mantienen sin ampliación —hasta las tres de la mañana—, aunque el secretario indicó que el martes se sostendría una reunión con el gobierno del Estado para revisar el tema.

Respecto a la organización de viacrucis, los promotores deben tramitar permiso ante la Secretaría de Gobierno municipal, con requisito de ambulancia disponible como condición de autorización.

Trece comunidades tienen registrado su evento; la de El Valle concentra la mayor afluencia. El párroco Jorge Hernández Nieto, de la parroquia de San Juan Bautista —la más antigua del municipio—, participó en la presentación del operativo, reflejo de la coordinación entre autoridades civiles e iglesia para los eventos de Domingo de Ramos, viacrucis y visita a los siete templos.

Cabrera Valencia llamó a la ciudadanía a extremar precauciones en cuerpos de agua, hidratarse ante las altas temperaturas y designar conductores si se planea consumir alcohol.

"Queremos que la gente salga de su casa y regrese con bien", resumió el alcalde, quien anticipó que durante el operativo se difundirán infografías diarias con información práctica para visitantes y residentes.

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