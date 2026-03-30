Querétaro, 30 de marzo de 2026. — Quienes visiten el Centro Histórico de Querétaro durante Semana Santa podrán dejar su vehículo en cualquiera de los 20 estacionamientos que operarán con horario extendido entre el 2 y el 12 de abril.
Siete de esos establecimientos permanecerán abiertos las 24 horas, mientras los 13 restantes ampliarán su servicio hasta la madrugada, con cierres escalonados entre la medianoche y las 3:30 horas.
En total, los automovilistas dispondrán de mil 902 cajones, 84 de ellos reservados para personas con discapacidad.
La medida surgió de mesas de trabajo entre la Secretaría de Movilidad municipal (Semov) y los operadores de los estacionamientos de la zona.
El objetivo, según informó el municipio, es que familias queretanas y turistas puedan recorrer las actividades programadas en el primer cuadro sin la presión de buscar lugar o enfrentar cierres tempranos en estacionamientos.
Los siete establecimientos con servicio ininterrumpido son Constitución, Enríquez, El Tanque, Funerales Hernández, La Moraleja, Pino Suárez y Santa Rosa.
El estacionamiento La Corregidora cerrará a las 3:30 horas excepto domingos, y los 12 restantes —entre ellos Vergara, Del Carmen, Loarca, San Agustín y Woolworth— tendrán horarios de cierre entre las 00:00 y las 2:00 horas, según su ubicación.
Dónde estacionarse en el Centro Histórico de Querétaro esta Semana Santa
El estacionamiento de San Agustín estará sujeto a disponibilidad por posibles cierres viales derivados de las procesiones. Para los que lleguen después de medianoche, la opción más accesible serán los siete establecimientos con operación continua, concentrados en la zona oriente del primer cuadro.
Horario de cierre
Estacionamientos
Cajones aprox.
24 horas
Constitución, Enríquez, El Tanque, Funerales Hernández, La Moraleja, Pino Suárez, Santa Rosa
7 establecimientos
3:30 a.m. (excepto domingos)
La Corregidora
1 establecimiento
12:00 a 2:00 a.m.
Vergara, Auto Estacionamiento, Corregidora, Del Carmen, Loarca, San Agustín, Corregidora Sur 65, Doña Oli, El Placer, Estacionamiento Público, Ezequiel Soto Hernández, Woolworth
12 establecimientos
¿Cómo reportar irregularidades en estacionamientos del Centro de Querétaro?
La Semov realizará recorridos de supervisión para verificar que se cumplan los horarios pactados y las tarifas vigentes.
Quienes detecten cobros indebidos o incumplimiento de servicio pueden enviar su reporte por WhatsApp al 442 187 2335 durante todo el periodo vacacional.