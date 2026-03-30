Visitantes tendrán 20 estacionamientos abiertos en Centro Histórico de Querétaro

Municipio habilita mil 902 cajones con servicio extendido del 2 al 12 de abril.

Mapa de estacionamientos con horario extendido en el Centro Histórico de Querétaro durante Semana Santa 2026

Los estacionamientos con servicio las 24 horas se concentran en la zona oriente del primer cuadro de la capital queretana.

(depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 30 de marzo de 2026. — Quienes visiten el Centro Histórico de Querétaro durante Semana Santa podrán dejar su vehículo en cualquiera de los 20 estacionamientos que operarán con horario extendido entre el 2 y el 12 de abril.

Siete de esos establecimientos permanecerán abiertos las 24 horas, mientras los 13 restantes ampliarán su servicio hasta la madrugada, con cierres escalonados entre la medianoche y las 3:30 horas.

En total, los automovilistas dispondrán de mil 902 cajones, 84 de ellos reservados para personas con discapacidad.

La medida surgió de mesas de trabajo entre la Secretaría de Movilidad municipal (Semov) y los operadores de los estacionamientos de la zona.

El objetivo, según informó el municipio, es que familias queretanas y turistas puedan recorrer las actividades programadas en el primer cuadro sin la presión de buscar lugar o enfrentar cierres tempranos en estacionamientos.

Los siete establecimientos con servicio ininterrumpido son Constitución, Enríquez, El Tanque, Funerales Hernández, La Moraleja, Pino Suárez y Santa Rosa.

El estacionamiento La Corregidora cerrará a las 3:30 horas excepto domingos, y los 12 restantes —entre ellos Vergara, Del Carmen, Loarca, San Agustín y Woolworth— tendrán horarios de cierre entre las 00:00 y las 2:00 horas, según su ubicación.

Dónde estacionarse en el Centro Histórico de Querétaro esta Semana Santa

El estacionamiento de San Agustín estará sujeto a disponibilidad por posibles cierres viales derivados de las procesiones. Para los que lleguen después de medianoche, la opción más accesible serán los siete establecimientos con operación continua, concentrados en la zona oriente del primer cuadro.

Horario de cierre

Estacionamientos

Cajones aprox.

24 horas

Constitución, Enríquez, El Tanque, Funerales Hernández, La Moraleja, Pino Suárez, Santa Rosa

7 establecimientos

3:30 a.m. (excepto domingos)

La Corregidora

1 establecimiento

12:00 a 2:00 a.m.

Vergara, Auto Estacionamiento, Corregidora, Del Carmen, Loarca, San Agustín, Corregidora Sur 65, Doña Oli, El Placer, Estacionamiento Público, Ezequiel Soto Hernández, Woolworth

12 establecimientos

¿Cómo reportar irregularidades en estacionamientos del Centro de Querétaro?

La Semov realizará recorridos de supervisión para verificar que se cumplan los horarios pactados y las tarifas vigentes.

Quienes detecten cobros indebidos o incumplimiento de servicio pueden enviar su reporte por WhatsApp al 442 187 2335 durante todo el periodo vacacional.

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