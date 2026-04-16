Dejar la bici en cochera cuesta $10 la primera hora: prueba piloto en el Centro de Querétaro

Municipio arrancó prueba de 90 días en estacionamientos La Moraleja, Del Carmen y Enríquez.

Biciestacionamientos en cocheras del Centro de Querétaro con tarifa de $10 la primera hora durante prueba piloto de 90 días

Tres cocheras del primer cuadro —La Moraleja, Del Carmen y Enríquez— habilitaron anclajes para bicicletas durante 90 días.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 16 de abril de 2026. — Dejar la bicicleta bajo techo en el Centro Histórico cuesta $10 pesos la primera hora y $2 pesos cada 15 minutos adicionales, bajo una prueba piloto que el municipio arrancó el 26 de marzo en tres estacionamientos privados del primer cuadro: La Moraleja, Del Carmen y Enríquez.

El secretario de Movilidad, Pedro Ángeles Luján, confirmó que el ejercicio durará 90 días y que al cierre se evaluará si conviene ampliarlo a más cocheras. La oferta convive con 49 anclajes gratuitos que el municipio ya opera en vía pública y que suman alrededor de 150 cajones para bicicleta.

El esquema nació de una mesa de trabajo con colectivos ciclistas y busca ofrecer una alternativa bajo techo a quienes prefieren no dejar la bicicleta amarrada en la calle.

Ángeles Luján precisó que la decisión de pagar o no pagar queda en manos del usuario, porque los anclajes en vía pública del primer cuadro siguen siendo gratuitos.

El secretario reconoció que no existe un corte preliminar de ocupación tras casi tres semanas de operación. Tampoco precisó cuántos ciclistas se espera que usen las tres cocheras durante los 90 días.

"En tres meses yo ya les podría dar un diagnóstico más claro de este proceso", señaló el funcionario, quien sí ofreció compartir un aforo aproximado de ciclistas en la capital a partir de estudios previos de la dependencia.

Sobre la seguridad de las bicicletas dentro de las cocheras, Ángeles Luján aclaró que los estacionamientos públicos cuentan por normativa con póliza de seguro vigente y deben responder por daños como lo hacen con los vehículos.

El anclaje es de acero y el candado lo aporta cada usuario. La Secretaría de Movilidad no ha recibido al día de hoy reportes de robo ni de daños en biciestacionamientos operados por el municipio.

Hidalgo y Tecnológico concentra el mayor flujo ciclista de la capital

El funcionario ofreció como referencia que por el cruce de Hidalgo y avenida Tecnológico circulan cerca de dos mil ciclistas diarios, uno de los puntos con mayor concentración detectada por la dependencia.

Los 49 anclajes en vía pública están instalados en corredores como Montes, Universidad, Circunvalación, Zaragoza, Corregidora, Juárez, Madero y la zona del Templo de la Cruz.

Fuera del primer cuadro —Cerrito Colorado, Avenida de la Luz, Pie de la Cuesta— no hay anclajes instalados ni solicitudes registradas, aunque el secretario indicó que pueden tramitarse vía el 070 o directamente en oficinas de la Secretaría.

¿Cuándo arranca QroBici con bicicletas eléctricas?

El anuncio de los biciestacionamientos de paga llega a pocas semanas del lanzamiento formal de QroBici renovado con bicicletas asistidas, que ya concluyó las pruebas en campo con servidores públicos de cinco dependencias municipales y trae un presupuesto de 12 millones de pesos.

Ángeles Luján adelantó que el sistema ya está "prácticamente listo" y se presentará en el mismo evento donde el alcalde Felifer Macías dará a conocer el proyecto de transporte eléctrico para el primer cuadro, una estrategia que busca reducir la entrada de vehículos particulares al Centro Histórico mediante rutas conectadas con estacionamientos periféricos.

El corte preliminar de ocupación de las tres cocheras piloto estará disponible a media prueba, alrededor de la séptima semana, y el diagnóstico completo en junio de este año, cuando el municipio decidirá si replica el esquema en más estacionamientos del primer cuadro.

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