Querétaro — 3 de marzo de 2026. —El proyecto de transporte eléctrico para el primer cuadro de Querétaro tiene definidas aproximadamente 30 paradas y rutas diseñadas para integrarse con estaciones de microbús y estacionamientos periféricos, informó el secretario de Movilidad, Pedro Angeles. Sin embargo, la licitación para la compra de unidades todavía no cuenta con fecha establecida.
El sistema busca reducir la entrada de vehículos particulares al centro de la ciudad. Las rutas pasarán cerca de estaciones de microbús para que los usuarios del transporte público puedan transbordar, y también circularán frente a estacionamientos ubicados fuera del primer cuadro, donde los automovilistas podrían dejar su vehículo y completar el trayecto en la unidad eléctrica.
Angeles explicó que el esquema permitirá atender viajes escolares, comerciales y de servicios dentro de la zona centro. La Secretaría ya concluyó el diseño operativo de las rutas y las ubicaciones de las paradas, confirmó el funcionario, aunque falta determinar la frecuencia del servicio, dato que definirá cuántos autobuses se necesitan.
El análisis de frecuencias es clave para dimensionar la flotilla. El secretario precisó que se trata de un elemento técnico fundamental en cualquier sistema de bus y que su cálculo aún está en proceso. Una vez concluido, la dependencia podrá establecer el número exacto de unidades y avanzar hacia la licitación del transporte eléctrico en Querétaro.
La parte administrativa del proyecto sigue en revisión, según reconoció Angeles. El presidente municipal adelantó en días recientes que el análisis continúa, sin comprometer una fecha específica para el inicio del proceso de adquisición.