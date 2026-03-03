Querétaro, 3 de marzo de 2026.- Un total de 1,334 personas han recibido capacitación en cultura de la movilidad en el municipio de Querétaro durante los primeros meses de 2026, a través de talleres que incluyen el uso de bicicleta, señalética vial y convivencia en espacios públicos, informó el secretario de Movilidad, Pedro Angeles. En 2025, el programa alcanzó a 8,342 personas entre niños, adolescentes y adultos.
El departamento de cultura de la movilidad opera mediante jornadas escolares, talleres de sensibilización, eventos especiales y la vía recreativa. En lo que va del año se han atendido cuatro instituciones educativas —frente a las 20 que se cubrieron durante todo 2025— y se ha realizado una campaña con promotores juveniles, cuando el año anterior se concretaron ocho.
Del total de personas capacitadas en 2026, 661 son mujeres y 677 hombres. Angeles explicó que las actividades se realizan directamente en los planteles: la Secretaría presenta sus proyectos, la escuela autoriza el ingreso y el equipo trabaja durante aproximadamente una semana con la comunidad estudiantil de cada centro.
Talleres de cultura de movilidad incluyen uso de bicicleta en Querétaro
Entre los contenidos que se imparten destacan el manejo de bicicleta —incluyendo a adultos que no saben utilizarla—, la lectura de señalética urbana, el funcionamiento de los cruceros y principios de convivencia vial. El secretario detalló que las capacitaciones buscan reducir conductas de riesgo tanto de automovilistas como de peatones y ciclistas.
Hasta ahora ninguna empresa ha solicitado el servicio de capacitación para sus empleados en 2026, mientras que en 2025 se registró una sola solicitud. Las compañías interesadas deben ingresar un oficio ante la Secretaría de Movilidad para programar la intervención. Angeles indicó que las jornadas escolares seguirán siendo la prioridad del programa durante el presente año.