Querétaro, 3 de marzo de 2026. — Un total de 92 mamparas de 1.80 por 2.30 metros serán intervenidas por mujeres artistas en la galería Perímetro Alameda como parte de la exposición Qreadoras 2026, Mujeres que Transforman.

La convocatoria, abierta desde hoy y hasta el 13 de marzo a las 23:00 horas, busca que las participantes representen e interpreten a mujeres que han incidido de manera significativa en la sociedad.

La iniciativa es organizada por las secretarías de Cultura del municipio y del estado de Querétaro en conjunto con los colectivos Laken, Miktlán Colectivo, Zepnuyos, La Cata Literaria, Aun Hay Esperanza y Kreiv Studio.

El proyecto se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y busca convertir el espacio público en un lugar de expresión, memoria y comunidad.

Pueden participar artistas de forma individual o en colectivos de hasta cinco integrantes. Para registrarse es necesario llenar el formulario disponible en línea y presentar copia de INE, comprobante de domicilio del estado de Querétaro, boceto de la propuesta con semblanza y una carta de cesión de derechos que se firmará al recibir el material.

Convocatoria Qreadoras 2026 define fechas de intervención en Querétaro

Las artistas seleccionadas podrán intervenir su mampara los días 19, 20 y 21 de marzo. Por cada pieza se proporcionarán cinco colores de pintura durante las jornadas de trabajo. Los lienzos pueden disponerse tanto en formato vertical como horizontal.

La convocatoria establece que las propuestas deben privilegiar el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas. No se aceptarán obras que promuevan discursos de odio, violencia o discriminación, contengan acusaciones contra personas identificables sin resolución judicial, inciten al vandalismo o incluyan propaganda político-partidista. Las participantes serán responsables del contenido de su intervención.

Las piezas conformarán la exposición de la galería Perímetro Alameda durante marzo y abril de 2026. A través del arte, la música, el performance y prácticas culturales urbanas, la muestra busca visibilizar a mujeres que han luchado por la igualdad y el acceso a la justicia. Para más información, las interesadas pueden escribir a galeria.municipal@municipiodequeretaro.gob.mx.