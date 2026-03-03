El Marqués, 3 de marzo de 2026. — Tres agentes caninos de la Policía Municipal de El Marqués concluyeron su etapa operativa y fueron despedidos con ceremonia cívica y último pase de lista.

Tyzon, Apolo y Rosco cerraron una carrera dentro del Grupo K9 marcada por operativos, acompañamiento táctico y labores preventivas en el municipio.

El acto fue encabezado por el presidente municipal, Rodrigo Monsalvo Castelán, y reunió a titulares de seguridad de la XVII Zona Militar, así como representantes de los municipios de Querétaro, Corregidora, Huimilpan, Colón, San Joaquín, Ezequiel Montes, Tolimán, Cadereyta de Montes y Pedro Escobedo.

Durante el acto se rindió homenaje póstumo a Drako, agente canino caído en cumplimiento del deber. rotativo.com.mx

También asistieron integrantes de las unidades caninas del Sistema Penitenciario estatal y de corporaciones policiales de Corregidora, Querétaro y Colón.

Durante la ceremonia se rindió homenaje póstumo a Drako, agente canino que perdió la vida en cumplimiento de su deber. Autoridades lo recordaron como un elemento que protegió a la ciudadanía con entrega y fue reconocido como pieza clave dentro del Grupo K9 de la demarcación.

Agentes caninos del Grupo K9 en El Marqués cierran ciclo operativo

La trayectoria de los tres ejemplares se forjó con disciplina y un vínculo estrecho con sus manejadores, según las autoridades municipales. Tyzon, Apolo y Rosco participaron en tareas preventivas y operativas que fortalecieron la seguridad en El Marqués a lo largo de su servicio activo.

En el mensaje oficial se reconoció que los agentes caninos "dejan la pechera que porta la insignia policial para pasar a su merecido descanso", y se informó que cada uno será recibido por familias adoptivas que ya los esperan como un integrante más del hogar.

Con aplausos y muestras de afecto, los tres ejemplares se despidieron de las filas policiales. Juventudes marquesinas e invitados especiales acompañaron la ceremonia que cerró un ciclo de servicio activo para los elementos caninos y dejó abierto el reconocimiento a Drako como símbolo del sacrificio dentro de la corporación.