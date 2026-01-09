El Marqués, 9 de enero de 2026. — El presidente municipal de El Marqués, Rodrigo Monsalvo Castelán, advirtió que el proyecto del tren México–Querétaro representa importantes retos en materia de movilidad en zonas como Los Héroes, al tratarse de un punto con alta carga vehicular y accesos que no son de competencia municipal.

El edil explicó que los accesos involucrados corresponden a vialidades estatales y federales, por lo que las decisiones sobre infraestructura recaen principalmente en el Gobierno Federal, que encabeza el proyecto ferroviario.

El alcalde señaló que, aunque el municipio ha mostrado disposición para participar, el acceso a la información ha sido limitado. "Estas zonas no son municipales, todos los accesos son estatales y federales. Es una de las áreas con mayor conflicto vial", indicó. Entre las obras necesarias, mencionó la adecuación del puente de la carretera 200 con la 210, a fin de garantizar el funcionamiento del tren y su conexión con el aeropuerto de Querétaro.

También señaló la problemática vial en Navajas, donde continúan registrándose accidentes, así como en la zona de La Piedad, que será uno de los accesos para llegar al fraccionamiento Los Héroes. El objetivo principal es garantizar la seguridad de la población, explicó Monsalvo Castelán.

El mandatario municipal advirtió que en algunos puntos el personal encargado de la vialidad no cuenta con la capacitación suficiente, lo que ha generado situaciones de riesgo. "Esperamos que, con los cambios platicados entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, podamos avanzar", aseguró.

Tras la última reunión entre el Gobierno de Querétaro y el Gobierno Federal, se plantearon posibles ajustes al proyecto del tren México–Querétaro. El municipio confió en que se avance en soluciones que atiendan la movilidad y seguridad en El Marqués.