Querétaro, 2 de marzo de 2026. —Un total de 175 mil 755 mujeres han recibido atención en servicios de prevención, acompañamiento y erradicación de la violencia durante la actual administración estatal, de las cuales 25 mil 860 fueron atendidas específicamente por situaciones de violencia.

El balance fue presentado por la secretaria de las Mujeres, Sonia Rocha, en el marco del Día Internacional de la Mujer, quien precisó que las víctimas de violencia acumularon 174 mil 840 servicios especializados, entre terapias psicológicas, asesoría legal y seguimiento.

Del universo total de mujeres atendidas, 143 mil 894 participaron en capacitaciones en derechos humanos y perspectiva de género a través de 49 módulos distribuidos en el estado. Otras 5 mil 804 realizaron trámites gratuitos en jornadas territoriales, mientras que 97 mujeres junto con sus hijas e hijos fueron resguardadas en el refugio estatal.

La atención a mujeres por violencia en Querétaro incluyó valoraciones iniciales, diseño de planes de intervención y acompañamientos administrativos.

"El 8 de marzo no es solamente una memoria histórica, es el reconocimiento a todas las mujeres que han trabajado y recorrido este camino", señaló Rocha durante la rueda de prensa.

Más de 174 mil servicios especializados para víctimas de violencia en Querétaro

El desglose de los 174 mil 840 servicios brindados a las 25 mil 860 víctimas refleja la magnitud de la atención. Se realizaron 51 mil 574 terapias psicológicas y 65 mil 319 servicios legales, que incluyeron orientación, diseño de rutas jurídicas y acompañamiento para levantar denuncias. A ello se suman 28 mil 924 seguimientos telefónicos, 2 mil 419 gestiones complementarias y 744 juicios de representación legal gratuita.

Servicio Cantidad Valoraciones iniciales 25,860 Terapias psicológicas 51,574 Servicios legales 65,319 Seguimientos telefónicos 28,924 Gestiones complementarias 2,419 Juicios de representación legal 744

Servicios especializados de atención a mujeres por violencia en Querétaro durante la administración actual.

La funcionaria explicó que uno de los cambios más relevantes fue convertir la defensa jurídica en un eje estructural de la Secretaría. Se ampliaron los perfiles profesionales y se estableció atención permanente en los 18 municipios del estado, dejando atrás el esquema itinerante que limitaba el acceso.

Sonia Rocha, secretaria de las Mujeres en Querétaro, presentó el balance de atención durante la actual administración. rotativo.com.mx

¿Dónde abrirán nuevas oficinas de atención a mujeres en Querétaro?

La secretaria anunció la apertura de tres oficinas adicionales: en Santa Rosa Jáuregui, en Chichimequillas —dentro del municipio de El Marqués— y en la zona indígena de Amealco, debido a los índices de violencia registrados en esas regiones. Con estas incorporaciones, el estado contará con 22 oficinas de atención distribuidas en el territorio.

"No solo orientamos, también litigamos y acompañamos hasta el final del proceso", aseguró la funcionaria, quien subrayó que una defensa privada puede costar alrededor de 40 mil pesos, recurso que muchas mujeres no tienen al momento de enfrentar un proceso judicial.

La cobertura territorial, indicó Rocha, dejó de ser un obstáculo para que las mujeres busquen apoyo. Las interesadas pueden acudir a cualquiera de los módulos o las nuevas oficinas para recibir orientación sin costo.