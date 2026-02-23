Querétaro, 23 de febrero de 2026. — El nuevo Polideportivo de Santa María Magdalena, en la delegación Felipe Carrillo Puerto, registra un avance del 65 por ciento y contempla una inversión de 17.9 millones de pesos para beneficiar a más de 11 mil 300 habitantes de la zona.

El proyecto incluye cancha de usos múltiples, área de juegos infantiles y una techumbre de mil 350 metros cuadrados. En paralelo, el Municipio de Querétaro destina 50 millones de pesos adicionales en obras de drenaje sanitario y pluvial para 11 vialidades de la misma comunidad.

Santa María Magdalena es una de las zonas con mayor rezago en infraestructura dentro del municipio de Querétaro. La inversión conjunta de casi 68 millones de pesos en el Polideportivo y la red de drenaje busca atender necesidades que los vecinos han planteado durante años, tanto en espacios deportivos como en servicios básicos para reducir afectaciones por lluvias que se registran cada temporada.

El presidente municipal, Felifer Macías, recorrió la obra para constatar los avances. "Aquí en Santa María se ocupan muchísimas cosas, es de las zonas donde hay que hacer justicia social", señaló el alcalde, quien precisó que el Polideportivo de Santa María Magdalena contará con una cancha de usos múltiples de 510 metros cuadrados equipada con porterías, tableros de básquetbol y red de voleibol, además de gradas metálicas para espectadores.





El complejo deportivo incluirá cancha de usos múltiples de 510 metros cuadrados cubierta por techumbre de mil 350 metros cuadrados. rotativo.com.mx

Cancha de futbol uruguayito y juegos infantiles en el nuevo Polideportivo de Querétaro

El espacio también integrará una cancha de futbol uruguayito, gradas adicionales y un área de juegos infantiles con piso amortiguante. Todo el complejo quedará cubierto por una techumbre que permitirá actividades deportivas y recreativas sin importar las condiciones climáticas.

El diseño contempla rampas, escaleras y luminarias para garantizar accesibilidad y seguridad a todos los usuarios.

Macías informó que los 50 millones de pesos destinados a drenaje sanitario y pluvial en 11 vialidades de Santa María Magdalena complementan las obras que se ejecutan en la zona de Peñuelas con el mismo propósito.

El objetivo es disminuir las inundaciones que afectan a los habitantes antes de que inicie la temporada de lluvias de este año.

Las dos obras forman parte de la estrategia municipal de inversión en infraestructura para comunidades con mayor rezago.

Con el Polideportivo, el municipio de Querétaro suma un espacio más a la red de instalaciones deportivas que busca acercar opciones de recreación y convivencia familiar a las zonas periféricas de la capital.