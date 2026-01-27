Durante su intervención, la legisladora panista explicó que la iniciativa busca generar un espacio institucional para reflexionar y promover acciones en favor del respeto a la vida humana, sin imponer posturas ideológicas.

Quintanar señaló que el derecho a la vida es la base de todos los derechos humanos y que el Estado tiene la obligación de protegerlo conforme al marco jurídico nacional e internacional.

La propuesta del Día Estatal de la Vida en Querétaro permitiría visibilizar temas de salud materna, perinatal y neonatal, además de fomentar la participación de los sectores público, privado y social en acciones de acompañamiento a la maternidad y a la infancia.

La diputada aclaró que no se trata de crear nuevos derechos, sino de dar seguimiento a principios ya establecidos en la legislación local.

Constitución de Querétaro protege vida desde la fecundación

Quintanar destacó que la Constitución Política del Estado establece en su artículo 2 que "el Estado respeta, reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la fecundación como un bien jurídico tutelado".

Con base en este marco legal, la entidad ha impulsado políticas públicas enfocadas en la salud materno-infantil y la protección de niñas, niños y adolescentes.

La legisladora indicó que a partir de este fundamento constitucional, Querétaro ha desarrollado programas de acompañamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa legislativa sobre protección a la vida busca fortalecer esta visión integral mediante la declaratoria de un día específico para visibilizar estas acciones.

Sobre la elección del 25 de marzo, explicó que desde hace aproximadamente dos décadas diversas organizaciones han impulsado esta fecha como Día de la Vida a nivel internacional.

Mencionó que países como España, Argentina, Italia y Guatemala ya lo han reconocido en sus respectivas legislaciones como una conmemoración oficial.

¿Qué relación tiene la iniciativa con el debate sobre el aborto en Querétaro?

Cuestionada sobre si la propuesta se relaciona con la discusión pendiente sobre la despenalización del aborto en el Congreso local, Quintanar respondió que la protección a la vida "no se agota" en ese debate.

Sostuvo que su bancada ha sido congruente en impulsar políticas públicas para distintos sectores de la población.

La diputada reiteró que proteger la vida implica también proteger a las madres, a las niñas, a los niños, a los jóvenes y a las personas en distintas etapas. Añadió que el Congreso de Querétaro es un espacio plural donde se seguirán discutiendo diversos temas, incluido el aborto, pero insistió en que el valor de la vida debe ser protegido en todas sus formas.

"No se trata de imponer una visión, sino de visibilizar un principio universal: que toda persona tiene una dignidad inherente y que el Estado debe protegerla", afirmó la legisladora panista durante su intervención ante medios de comunicación.

Quintanar llamó a que el debate legislativo se dé de cara a la ciudadanía y señaló que la iniciativa busca fortalecer una visión integral de protección a la vida.

La bancada del PAN sostiene que la declaratoria del 25 de marzo como Día Estatal de la Vida en Querétaro generaría un espacio de reflexión institucional sobre políticas públicas en materia de salud y derechos humanos.

La propuesta ingresará al proceso legislativo ordinario del Congreso local, donde será turnada a comisiones para su análisis y dictamen. Los legisladores de las distintas bancadas tendrán la oportunidad de discutir el alcance de la iniciativa en el contexto de los debates pendientes sobre temas relacionados con derechos reproductivos y protección a la vida en la entidad.