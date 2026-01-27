Querétaro, 27 de enero de 2026. — La Legislatura estatal recibirá iniciativa que propone prohibir el uso de pirotecnia en eventos oficiales organizados por poderes públicos y entes gubernamentales de Querétaro, promoviendo alternativas tecnológicas sustentables como espectáculos de drones, iluminación arquitectónica y pirotecnia fría certificada.
La diputada Claudia Díaz Gayou, coordinadora de la Fracción Legislativa del Partido del Trabajo, presentó la reforma al Código Ambiental estatal desarrollada con representantes de asociaciones protectoras de animales.
La prohibición de pirotecnia en eventos oficiales de Querétaro busca proteger medio ambiente, salud pública y bienestar animal mediante regulación estricta de artificios pirotécnicos contaminantes.
La legisladora explicó que el uso de artificios pirotécnicos genera contaminación atmosférica, contaminación acústica, emisiones de partículas y metales pesados, además de provocar afectaciones graves a la salud pública, especialmente en niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias.
Díaz Gayou precisó que la pirotecnia causa estrés, lesiones y muerte en animales domésticos y fauna silvestre, además de representar riesgo permanente de incendios y accidentes.
La propuesta introduce por primera vez en el Código Ambiental estatal una definición clara del artificio pirotécnico, reconociendo expresamente como fuente de contaminación atmosférica y acústica en Querétaro.
La iniciativa, elaborada con participación de Jerónimo Sánchez de Animal Heroes, Erika Rosales de Hábitat Supreme y Marco Antonio Esperón de Tierra Paraíso, propone derogar la disposición vigente que normaliza fuegos artificiales en fiestas y celebraciones públicas como fuente de contaminación municipal.
La coordinadora del PT señaló que el eje central es establecer un marco normativo moderno donde los poderes públicos envíen mensaje claro de responsabilidad en protección ambiental.
"Proponemos dejar atrás prácticas altamente contaminantes y riesgosas, y transitar hacia celebraciones modernas, seguras y sustentables", expresó la diputada durante la presentación de la reforma ingresada a Oficialía de Partes.
Claudia Díaz Gayou, coordinadora de Fracción Legislativa del PT, durante presentación de iniciativa de reforma al Código Ambiental de Querétaro. rotativo.com.mxAlternativas sustentables reemplazarán fuegos artificiales en actos públicos
La reforma establece priorización obligatoria de alternativas tecnológicas sustentables a pirotecnia como espectáculos de drones, iluminación arquitectónica, luces LED, láser o pirotecnia fría certificada que conserven carácter festivo de celebraciones sin generar contaminación ni estruendo.
Díaz Gayou destacó que la propuesta fortalece facultades de inspección, vigilancia y sanción de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, incorporando catálogo específico de infracciones administrativas y medidas de seguridad como aseguramiento de artificios pirotécnicos y suspensión de actividades cuando existe riesgo ambiental o social.
La legisladora enfatizó que la propuesta responde a tendencia nacional e internacional para generar entornos más seguros mediante regulación ambiental de prácticas tradicionalmente vistas desde perspectiva administrativa o de protección civil.
Los representantes de asociaciones protectoras informaron que la iniciativa ha sido denominada "Ley Diana" en memoria de la activista y fundadora de Tierra Paraíso quien desde 2009 dedicó su vida a impulsar el bienestar animal, tanto para perros en situación de calle como adopción responsable.
La reforma busca que Querétaro transite hacia modelo de desarrollo sustentable donde la tradición no prevalezca sobre derecho a medio ambiente sano ni derecho de animales a vivir libres de sufrimiento innecesario.