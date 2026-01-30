Querétaro, 30 de enero de 2026. —El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro aprobó las ampliaciones y transferencias presupuestales aplicadas durante la ejecución del gasto público, así como el informe financiero y presupuestal del segundo semestre de 2025.

El acuerdo establece que el gasto se sujetó a los compromisos reales de pago y se adoptaron medidas de racionalidad que permitieron el cumplimiento de las funciones institucionales en apego al Programa Operativo Anual.

El IEEQ informó que el ejercicio fiscal 2025 será rendido ante la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro.

El órgano electoral instruyó al secretario ejecutivo para que presente la cuenta pública correspondiente e informe a la Contraloría General del Instituto sobre los resultados de la gestión administrativa y financiera del periodo.

De igual manera, el Consejo General autorizó al secretario ejecutivo para otorgar poder general notarial al coordinador jurídico del Instituto.

Esta facultad permitirá atender de manera directa y oportuna los asuntos en materia de pleitos y cobranzas, en defensa de los intereses institucionales del IEEQ.

Confirma IEEQ cancelación de plebiscitos en Cadereyta y Querétaro

El secretario ejecutivo, Juan Ulises Hernández Castro, informó la conclusión de la organización de los plebiscitos solicitados por las presidencias municipales de Cadereyta de Montes y Querétaro.

Precisó que ambos procesos fueron cancelados debido a que no se suscribieron los convenios de colaboración ni se entregaron los recursos correspondientes antes de la fecha límite del 16 de enero del presente año.

Hernández Castro también dio cuenta del seguimiento al procedimiento de constitución de una Asociación Política Estatal. El trámite continúa su curso conforme a los plazos establecidos en la normatividad electoral vigente.

En su informe mensual de actividades, la consejera presidenta Grisel Muñiz Rodríguez destacó la vinculación del IEEQ con el Instituto Nacional Electoral, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.

Asimismo, mencionó la colaboración con las organizaciones Parlamento Abierto y Fundación Grandeza de las Mujeres A.C. para la promoción de la participación ciudadana.

En la sesión ordinaria participaron las consejeras electorales Martha Paola Carbajal Zamudio, Rosa Martha Gómez Cervantes, Violeta Larissa Meza Lavadores, Karla Isabel Olvera Moreno y Alma Fabiola Rodríguez Martínez, así como el consejero electoral Daniel Dorantes Guerra.

También asistieron las representaciones partidistas: Carlos Eduardo Flores Carrera del PAN, Eduardo Martínez Lugo del PRI, Jorge Alberto Llamas Blanco de Movimiento Ciudadano, Imelda García Ugalde del PVEM, Aldo Rodríguez Martínez de Morena y Wladislaw Imanol Rodríguez Sánchez del PT.