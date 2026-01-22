Querétaro, 22 de enero de 2026. - El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro aprobó un presupuesto de 261 millones 540 mil 64 pesos para el ejercicio fiscal 2026, del cual 147 millones 790 mil 723 pesos se destinarán al financiamiento público local de seis partidos políticos acreditados.

El monto representa el 56.5 por ciento del presupuesto total del organismo electoral y fue asignado por la LXI Legislatura del Estado de Querétaro, informó la consejera presidenta Grisel Muñiz Rodríguez durante sesión extraordinaria.

La distribución del financiamiento público beneficia al Partido Acción Nacional con 47 millones 965 mil 664 pesos, a Morena con 44 millones 985 mil 827 pesos, al Partido Revolucionario Institucional con 15 millones 232 mil 738 pesos, al Partido Verde Ecologista de México con 14 millones 533 mil 924 pesos, a Movimiento Ciudadano con 14 millones 14 mil 186 pesos y al Partido del Trabajo con 11 millones 32 mil 91 pesos. El Consejo también aprobó el ajuste al Programa Operativo Anual del Instituto para el presente ejercicio fiscal.

Además de los recursos públicos, fueron aprobados los límites del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos durante el presente año en Querétaro.

Para aportaciones de militancia y autofinanciamiento, el tope corresponde al 99 por ciento del financiamiento público otorgado a cada instituto político, mientras que el límite individual por persona física o simpatizante quedó establecido en 192 mil 20 pesos con 95 centavos.

La consejera presidenta del IEEQ explicó que más de la mitad del presupuesto ordinario del organismo corresponde al financiamiento público local de los partidos políticos, que deberán destinar obligatoriamente el cinco por ciento de sus prerrogativas exclusivamente para la capacitación y promoción del liderazgo político de las mujeres.

El monto total para este rubro asciende a siete millones 172 mil 992 pesos conforme establece la normatividad electoral aplicable.

Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro en sesión extraordinaria donde distribuyó 147 millones entre seis partidos políticos.

El consejero electoralprecisó que el Instituto cuenta con un marco financiero claro que le permitirá cumplir las funciones encomendadas y llevar a cabo la preparación del Proceso Electoral Local 2026-2027.

"El organismo electoral se consolidará como una institución confiable y cercana a la ciudadanía", aseguró el funcionario durante la sesión donde participaron seis consejeras electorales y el secretario ejecutivo.

La consejera electoral Violeta Lairssa Meza Lavadores señaló que el financiamiento público a los partidos fue determinado con base en la normatividad vigente.

Reconoció la labor de las áreas técnicas que colaboraron en el cálculo de su distribución entre los seis institutos políticos acreditados ante el organismo electoral queretano.

La sesión extraordinaria contó con la participación de las consejeras electorales Martha Paola Carbajal Zamudio, Rosa Martha Gómez Cervantes, Karla Isabel Olvera Moreno y Alma Fabiola Rodríguez Martínez, así como el secretario ejecutivo Juan Ulises Hernández Castro.

También asistieron las representaciones de los partidos políticos: Carlos Eduardo Flores Carrera del PAN, Edurdo Martínez Lugo del PRI, Jorge Alberto Llamas Blanco de MC, Imelda García Ugalde del PVEM, Aldo Rodríguez Martínez de Morena y Wladislaw Imanol Rodríguez Sánchez del PT.