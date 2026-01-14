Querétaro, 14 de enero de 2026. — La diputada local Claudia Díaz Gayou, del Partido del Trabajo (PT), acusó que el gobierno estatal y la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) habrían iniciado de manera anticipada el proceso electoral rumbo a la gubernatura de Querétaro en 2027.

La legisladora señaló que el anuncio de un coordinador y la difusión de al menos diez nombres como posibles aspirantes evidencian el uso de mecanismos que generan condiciones desiguales, informó durante conferencia de prensa.

La diputada afirmó que estos movimientos demuestran preocupación dentro del oficialismo y advirtió que se estarían utilizando recursos que benefician a aspirantes que ya realizan actividades en territorio, mientras otros respetan los tiempos electorales establecidos. El PT considera que la autoridad electoral debe observar con cuidado estas prácticas.

"A mí me parece que el Poder Ejecutivo, con su café mañanero, ya arrancó la campaña electoral hacia los comicios de 2027", explicó la legisladora.

Díaz Gayou precisó que el PAN estaría replicando prácticas como la promoción de aspirantes mediante encuestas y exposiciones mediáticas, similares a las utilizadas por otros partidos.

Desde el PT, la diputada advirtió que se mantendrán vigilantes para evitar el uso indebido de recursos públicos por parte de quienes tienen aspiraciones políticas. "Estamos viendo bardas, spots, encuestas, y todo va encaminado a posicionar nombres", sostuvo.

Vigilancia de recursos públicos

La legisladora consideró que el actual marco legal limita la actuación del Instituto Electoral de Querétaro para sancionar este tipo de conductas, por lo que adelantó que la reforma electoral será un tema prioritario a nivel nacional.

Recordó que desde su movimiento se ha planteado que quienes busquen contender en 2027 deben separarse de sus cargos.

"Vamos a exhibir y denunciar cualquier uso del dinero público para fines políticos. La contienda debe ser neutral y desde la ciudadanía, no desde el poder", enfatizó Díaz Gayou.

La diputada reiteró que el PT estará atento a la forma en que se desarrollen los procesos internos de otros partidos, al considerar que el escenario actual apunta a un arranque con inequidad rumbo a la próxima elección estatal.