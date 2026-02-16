Querétaro, 16 de febrero de 2026. —La prevención, detección oportuna y atención del cáncer de próstata tendrán respaldo legal en Querétaro tras la aprobación de una reforma a la Ley de Salud por parte de la Comisión de Salud del Congreso local.
La modificación establece la obligación de que tanto el gobierno estatal como los municipios desarrollen programas permanentes y campañas de concientización sobre este padecimiento.
La reforma busca que las acciones contra el cáncer de próstata en Querétaro dejen de depender de voluntades administrativas y se conviertan en política pública con responsabilidad institucional.
Hasta ahora, las campañas de detección operaban sin un mandato legal específico que garantizara su continuidad.
El diputado Homero Barrera Mcdonald, autor de la iniciativa, precisó que el objetivo es establecer en la ley "la obligación de desarrollar programas permanentes de prevención, detección oportuna y atención", con una visión de largo plazo que involucre a los tres órdenes de gobierno.
La modificación también contempla campañas continuas de información y concientización dirigidas a la población masculina de Querétaro, tanto desde el ámbito estatal como municipal.
El dictamen aprobado en comisión deberá pasar al pleno del Congreso para su votación definitiva y posterior entrada en vigor.