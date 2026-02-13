Cae teniente de la Guardia Nacional adscrito a Querétaro con 49 armas en Durango

FGR detiene en retén de Durango a oficial de la GN asignado a Querétaro con 34 armas largas y 15 cortas.

Armas de fuego de uso exclusivo del Ejército aseguradas a teniente de la Guardia Nacional adscrito a Querétaro en carretera de Durango

Saúl Pedraza Meneses, teniente de la Guardia Nacional adscrito a Querétaro, fue detenido en un retén de la FGR en Durango.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Feb 13, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Durango, 13 de febrero de 2026. — Un teniente activo de la Guardia Nacional adscrito a la Coordinación Estatal de Querétaro fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) cuando transportaba 49 armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, además de cargadores y cartuchos, en una camioneta BMW X1 color blanco con placas de Chihuahua.

La detención ocurrió el pasado 9 de febrero en un punto de revisión sobre la carretera federal 40, tramo Durango–Torreón, a la altura de la conexión Río Grande–Cuencamé.

El caso se inscribe en un contexto de creciente escrutinio sobre la actuación de elementos federales en la región centro del país.

Apenas el 30 de enero, un teniente de la Guardia Nacional fue asesinado tras ser privado de la libertad junto con tres compañeros durante un operativo contra el huachicol en la carretera Palmillas–Huichapan, en los límites de Querétaro e Hidalgo, según confirmaron las fiscalías de ambas entidades.

Durante la inspección del vehículo, agentes de la Policía Federal Ministerial localizaron 34 armas largas y 15 cortas, así como múltiples cargadores y municiones reservadas para las Fuerzas Armadas.

El detenido fue identificado como Saúl Pedraza Meneses, de 44 años, originario de Tepeojuma, Puebla, tras la consulta de autoridades a la base de datos de recursos humanos de la Guardia Nacional.

De acuerdo con el registro institucional, Pedraza Meneses se encontraba en periodo vacacional del 9 de febrero al 15 de marzo de 2026.

Al momento de la detención, el oficial declaró que disfrutaba de sus vacaciones, aunque no ofreció una explicación sobre el origen ni el destino del arsenal de armas asegurado en Durango.

Teniente de la Guardia Nacional adscrito a Querétaro enfrenta proceso por tráfico de armas

Fuentes federales consultadas por medios nacionales indicaron que el nombre de Pedraza Meneses aparece en videos difundidos meses atrás en redes sociales, donde presuntamente era presentado como responsable de las instalaciones de la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de Querétaro. Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado oficialmente este vínculo.

El teniente fue trasladado a las instalaciones de la FGR en la ciudad de Durango, donde permanece detenido mientras se integra la carpeta de investigación correspondiente.

Los posibles delitos que se le imputarían están relacionados con el transporte de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, ilícito tipificado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que contempla penas que pueden superar los 30 años de prisión según el volumen del armamento.

La Guardia Nacional no ha emitido postura pública sobre la detención de uno de sus elementos ni ha precisado las funciones que desempeñaba en la entidad queretana.

gobiernoguardia nacionalseguridaddurango

Reciente

Policías de Querétaro reciben constancias tras capacitación internacional en detención de fugitivos impartida por U.S. Marshals en complejo RHINO
Querétaro

270 policías de Querétaro capacitados por agencias de élite de EUA

Querétaro consolida cooperación internacional con Estados Unidos para fortalecer capacidades policiales.

Presentación del libro San Juan del Río primer volumen de la colección Querétaro sus municipios con autoridades estatales y municipales
San Juan del Río

Presentan libro "San Juan del Río", primer volumen de colección municipal

Secretaría de Cultura presenta obra que abre la colección "Querétaro, sus municipios" con enfoque en identidad local.

Zona acordonada en Paseo Constituyentes tras atropello mortal por Qrobus en Corregidora, Querétaro
Corregidora

Mujer muere atropellada por Qrobus en Paseo Constituyentes, Corregidora

Conductor del camión queda asegurado y a disposición de la Fiscalía tras el percance vial.

Pronóstico del clima en Querétaro hoy con cielo parcialmente nublado y temperaturas de 9 a 32 grados centígrados según Conagua
Editorial

Clima en Querétaro hoy: mínima de 9°C y máxima de 32°C sin lluvia

Conagua pronostica cielo parcialmente nublado y bancos de niebla en la entidad.