Durango, 13 de febrero de 2026. — Un teniente activo de la Guardia Nacional adscrito a la Coordinación Estatal de Querétaro fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) cuando transportaba 49 armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, además de cargadores y cartuchos, en una camioneta BMW X1 color blanco con placas de Chihuahua.
La detención ocurrió el pasado 9 de febrero en un punto de revisión sobre la carretera federal 40, tramo Durango–Torreón, a la altura de la conexión Río Grande–Cuencamé.
El caso se inscribe en un contexto de creciente escrutinio sobre la actuación de elementos federales en la región centro del país.
Apenas el 30 de enero, un teniente de la Guardia Nacional fue asesinado tras ser privado de la libertad junto con tres compañeros durante un operativo contra el huachicol en la carretera Palmillas–Huichapan, en los límites de Querétaro e Hidalgo, según confirmaron las fiscalías de ambas entidades.
Durante la inspección del vehículo, agentes de la Policía Federal Ministerial localizaron 34 armas largas y 15 cortas, así como múltiples cargadores y municiones reservadas para las Fuerzas Armadas.
El detenido fue identificado como Saúl Pedraza Meneses, de 44 años, originario de Tepeojuma, Puebla, tras la consulta de autoridades a la base de datos de recursos humanos de la Guardia Nacional.
De acuerdo con el registro institucional, Pedraza Meneses se encontraba en periodo vacacional del 9 de febrero al 15 de marzo de 2026.
Al momento de la detención, el oficial declaró que disfrutaba de sus vacaciones, aunque no ofreció una explicación sobre el origen ni el destino del arsenal de armas asegurado en Durango.
Teniente de la Guardia Nacional adscrito a Querétaro enfrenta proceso por tráfico de armas
Fuentes federales consultadas por medios nacionales indicaron que el nombre de Pedraza Meneses aparece en videos difundidos meses atrás en redes sociales, donde presuntamente era presentado como responsable de las instalaciones de la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de Querétaro. Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado oficialmente este vínculo.
El teniente fue trasladado a las instalaciones de la FGR en la ciudad de Durango, donde permanece detenido mientras se integra la carpeta de investigación correspondiente.
Los posibles delitos que se le imputarían están relacionados con el transporte de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, ilícito tipificado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que contempla penas que pueden superar los 30 años de prisión según el volumen del armamento.
La Guardia Nacional no ha emitido postura pública sobre la detención de uno de sus elementos ni ha precisado las funciones que desempeñaba en la entidad queretana.