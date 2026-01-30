San Juan del Río, 30 de enero de 2026.- Cuatro patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado interceptaron a un taxista que presuntamente huía con diversos artículos electrónicos robados en este municipio.
El conductor de una unidad amarilla con azul fue asegurado sobre avenida Universidad, a la altura del camino a Santa Cruz Nieto, luego de que una denuncia ciudadana alertara a las autoridades sobre el ilícito.
El operativo se desplegó de manera inmediata tras el reporte. Elementos estatales establecieron un cerco vehicular que permitió ubicar y detener al señalado antes de que abandonara la zona. En el interior del taxi amarillo fueron localizados los objetos presuntamente sustraídos, mismos que quedaron bajo resguardo de la autoridad.
Tras su captura, el conductor fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en San Juan del Río, donde quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. El vehículo de alquiler también fue asegurado como parte de las diligencias.
Los artículos electrónicos recuperados serán integrados a la carpeta de investigación. Las autoridades no descartaron que pudieran existir más afectados por la actividad del detenido, por lo que exhortaron a la ciudadanía a presentar denuncias en caso de haber sido víctimas de robo en circunstancias similares.
La rápida respuesta policial fue posible gracias a la participación ciudadana, que alertó oportunamente a los cuerpos de seguridad en San Juan del Río. Este tipo de coordinación entre población y autoridades ha permitido incrementar las detenciones en flagrancia durante los primeros meses del año.