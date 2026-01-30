Cae taxista con botín de electrónicos robados en San Juan del Río

Policía estatal despliega cuatro unidades e intercepta taxi amarillo tras denuncia ciudadana.

Patrullas de la SSP rodean taxi amarillo detenido por robo de electrónicos en San Juan del Río, Querétaro

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública realizaron la intercepción sobre avenida Universidad.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 30, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 30 de enero de 2026.- Cuatro patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado interceptaron a un taxista que presuntamente huía con diversos artículos electrónicos robados en este municipio.

El conductor de una unidad amarilla con azul fue asegurado sobre avenida Universidad, a la altura del camino a Santa Cruz Nieto, luego de que una denuncia ciudadana alertara a las autoridades sobre el ilícito.

El operativo se desplegó de manera inmediata tras el reporte. Elementos estatales establecieron un cerco vehicular que permitió ubicar y detener al señalado antes de que abandonara la zona. En el interior del taxi amarillo fueron localizados los objetos presuntamente sustraídos, mismos que quedaron bajo resguardo de la autoridad.

Tras su captura, el conductor fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en San Juan del Río, donde quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. El vehículo de alquiler también fue asegurado como parte de las diligencias.

Los artículos electrónicos recuperados serán integrados a la carpeta de investigación. Las autoridades no descartaron que pudieran existir más afectados por la actividad del detenido, por lo que exhortaron a la ciudadanía a presentar denuncias en caso de haber sido víctimas de robo en circunstancias similares.

La rápida respuesta policial fue posible gracias a la participación ciudadana, que alertó oportunamente a los cuerpos de seguridad en San Juan del Río. Este tipo de coordinación entre población y autoridades ha permitido incrementar las detenciones en flagrancia durante los primeros meses del año.

seguridadcriminalidadmovilidadtransporte

Reciente

Sesión de Cabildo en San Juan del Río donde regidores aprobaron el programa de salud pública 2024-2027 y el plan de auditoría 2026
San Juan del Río

San Juan del Río aprueba programa de salud pública y auditoría 2026

Cabildo autoriza cambio de uso de suelo y valida instrumentos de salud y fiscalización

Mesa de trabajo del Sistema de Participación Ciudadana en San Juan del Río con el alcalde Roberto Cabrera Valencia y funcionarios municipales
San Juan del Río

Alcalde Roberto Cabrera anuncia 6 mdp para proyectos ciudadanos en SJR

Alcalde anuncia presupuesto dividido entre acciones municipales y propuestas vecinales.

Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policías realizan patrullaje coordinado en caminos de la Sierra Gorda de Querétaro durante operativo de seguridad en zonas limítrofes
Editorial

Querétaro refuerza seguridad en Sierra Gorda con operativo conjunto

Ejército Mexicano, Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales amplían vigilancia en zonas limítrofes de la región serrana.

Empresario revisa plataforma SAT para presentar Declaración Anual empresas 2025 con información precargada de pagos provisionales
Noticias

Empresas tienen hasta el 31 de marzo para Declaración Anual 2025

SAT precarga información de pagos provisionales y retenciones para agilizar cumplimiento fiscal de personas morales.