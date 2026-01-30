San Juan del Río: detienen pipa con huachicol tras persecución en autopista

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 30, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río, 30 de enero de 2026.- Una pipa cargada con hidrocarburo de presunta procedencia ilícita fue interceptada la noche del miércoles en la zona conocida como el Trébol, luego de una persecución que inició cuando el conductor ignoró el alto de elementos de la Guardia Nacional en Pedro Escobedo y emprendió la fuga a velocidad inmoderada sobre la autopista México-Querétaro.

El operativo conjunto entre corporaciones federales, estatales y municipales concluyó con disparos de arma de fuego para detener la marcha del vehículo, la detención del conductor y el aseguramiento de la unidad con el combustible.

El robo de hidrocarburos, conocido coloquialmente como huachicol, representa un delito federal que ha generado pérdidas millonarias a Pemex y motivado operativos coordinados entre distintos niveles de gobierno en corredores carreteros estratégicos como la autopista México-Querétaro. La Guardia Nacional mantiene vigilancia permanente en esta vía debido al tránsito de pipas con combustible hacia la zona centro del país.

El incidente comenzó cuando elementos federales detectaron la pipa con hidrocarburo ilícito saliendo del municipio de Pedro Escobedo. Al marcarle el alto, el operador aceleró e ingresó a la autopista en dirección a la Ciudad de México. De inmediato se activó un dispositivo de seguridad que involucró a la Policía Estatal, así como a las corporaciones municipales de Pedro Escobedo y San Juan del Río.

La persecución se extendió varios kilómetros hasta que los oficiales lograron cerrar el paso a la unidad en la confluencia vial del Trébol. Ante la negativa del conductor de detenerse, los elementos participantes efectuaron disparos de arma de fuego contra la pipa para frenar su avance, según reportes policiales.

Pipa con huachicol asegurada en San Juan del Río

El conductor fue sometido y puesto a disposición de las autoridades competentes para deslindar responsabilidades por el presunto delito de posesión de combustible robado y las infracciones cometidas durante la huida. La pipa quedó bajo resguardo de autoridades federales, quienes determinarán el volumen de hidrocarburo transportado y su procedencia.

El operativo provocó afectaciones viales en la autopista México-Querétaro durante varias horas mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Elementos de seguridad pública permanecieron en el lugar hasta que se concretó el traslado de la unidad asegurada a instalaciones oficiales.

Las autoridades no han revelado la identidad del detenido ni precisado si existen más personas involucradas en la operación de traslado del combustible. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de la República emita información adicional sobre la investigación.

