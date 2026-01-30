San Juan del Río, 30 de enero de 2026.- Una pipa cargada con hidrocarburo de presunta procedencia ilícita fue interceptada la noche del miércoles en la zona conocida como el Trébol, luego de una persecución que inició cuando el conductor ignoró el alto de elementos de la Guardia Nacional en Pedro Escobedo y emprendió la fuga a velocidad inmoderada sobre la autopista México-Querétaro.
El operativo conjunto entre corporaciones federales, estatales y municipales concluyó con disparos de arma de fuego para detener la marcha del vehículo, la detención del conductor y el aseguramiento de la unidad con el combustible.
El robo de hidrocarburos, conocido coloquialmente como huachicol, representa un delito federal que ha generado pérdidas millonarias a Pemex y motivado operativos coordinados entre distintos niveles de gobierno en corredores carreteros estratégicos como la autopista México-Querétaro. La Guardia Nacional mantiene vigilancia permanente en esta vía debido al tránsito de pipas con combustible hacia la zona centro del país.
El incidente comenzó cuando elementos federales detectaron la pipa con hidrocarburo ilícito saliendo del municipio de Pedro Escobedo. Al marcarle el alto, el operador aceleró e ingresó a la autopista en dirección a la Ciudad de México. De inmediato se activó un dispositivo de seguridad que involucró a la Policía Estatal, así como a las corporaciones municipales de Pedro Escobedo y San Juan del Río.
La persecución se extendió varios kilómetros hasta que los oficiales lograron cerrar el paso a la unidad en la confluencia vial del Trébol. Ante la negativa del conductor de detenerse, los elementos participantes efectuaron disparos de arma de fuego contra la pipa para frenar su avance, según reportes policiales.
Pipa con huachicol asegurada en San Juan del Río
El conductor fue sometido y puesto a disposición de las autoridades competentes para deslindar responsabilidades por el presunto delito de posesión de combustible robado y las infracciones cometidas durante la huida. La pipa quedó bajo resguardo de autoridades federales, quienes determinarán el volumen de hidrocarburo transportado y su procedencia.
El operativo provocó afectaciones viales en la autopista México-Querétaro durante varias horas mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Elementos de seguridad pública permanecieron en el lugar hasta que se concretó el traslado de la unidad asegurada a instalaciones oficiales.
Las autoridades no han revelado la identidad del detenido ni precisado si existen más personas involucradas en la operación de traslado del combustible. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de la República emita información adicional sobre la investigación.