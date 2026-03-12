Declaración Anual 2025: nueve pasos que debes completar antes de abril para evitar problemas con el SAT

PRODECON publica guía con requisitos clave para personas físicas que deben cumplir con esta obligación en abril.

Guía PRODECON para presentar Declaración Anual 2025 de personas físicas ante el SAT en abril 2026

La PRODECON publicó la cuarta edición de su guía para la Declaración Anual de personas físicas.

(depositphotos)
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

México, 12 de marzo de 2026. —Nueve requisitos documentales y digitales deben verificar las personas físicas antes de presentar su Declaración Anual del ejercicio fiscal 2025, cuyo plazo inicia el 1 de abril, de acuerdo con la guía oficial publicada por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON).

Entre los puntos más relevantes están contar con contraseña o e.firma vigente, tener el domicilio fiscal actualizado y revisar que la información precargada en el portal del SAT coincida con los comprobantes de nómina.

La guía, titulada "Declara fácil y a tiempo" en su cuarta edición (febrero 2026), forma parte de un programa que PRODECON implementa desde diciembre de 2025 y que se extiende hasta julio de 2026.

El objetivo es acompañar a los contribuyentes en tres etapas: preparación, presentación y obtención de beneficios como la devolución automática de saldo a favor de ISR.

Entre los puntos que el organismo considera indispensables está verificar la Constancia de Situación Fiscal, asegurarse de que la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales esté en sentido positivo y confirmar que el Buzón Tributario se encuentre activo con medios de contacto actualizados.

PRODECON advierte que no mantener habilitado el Buzón Tributario constituye una infracción, aunque la multa correspondiente será exigible a partir del 1 de enero de 2027, conforme a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026.

Otro paso crítico es consultar los visores del SAT: el de comprobantes de nómina para el trabajador y el de deducciones personales.

Ambas herramientas permiten identificar inconsistencias como comprobantes duplicados, errores en montos o empleadores desconocidos antes de que la información se incorpore a la declaración.

Cómo funciona la devolución automática de saldo a favor en 2025

La guía detalla tres escenarios para quienes obtengan saldo a favor de ISR. Si el monto no excede 10 mil pesos, basta con la contraseña para enviar la declaración y acceder al Sistema Automático de Devoluciones (SAD).

Para saldos entre 10,001 y 150 mil pesos, se requiere la e.firma. Si el saldo supera los 150 mil pesos, la devolución no podrá tramitarse por el SAD y deberá solicitarse mediante el Formato Electrónico de Devoluciones.

Saldo a favor

Requisito de envío

Acceso al SAD

Hasta $10,000

Contraseña

$10,001 a $150,000

e.firma

Más de $150,000

e.firma

No (usar FED)

Montos y requisitos para la devolución automática de saldo a favor del ISR, ejercicio 2025. Fuente: PRODECON.

Para quienes resulten con impuesto a cargo, el sistema genera una línea de captura con fecha límite de pago. Si el contribuyente no puede cubrir el monto en una sola exhibición, existe la opción de pagarlo en hasta seis parcialidades, siempre que la primera se cubra antes del 30 de abril y la declaración se envíe dentro del plazo.

¿Quiénes están obligados a presentar Declaración Anual como personas físicas?

De acuerdo con la guía de PRODECON, deben presentarla las personas asalariadas con ingresos anuales superiores a 400 mil pesos, quienes hayan tenido dos o más empleadores simultáneos, quienes perciban honorarios, arrendamiento, intereses reales mayores a 100 mil pesos, ingresos por plataformas tecnológicas o por enajenación de bienes inmuebles, entre otros supuestos.

La PRODECON ofrece asesoría gratuita presencial y remota a través de su línea 800 611 0190, correo electrónico y chat en línea en su portal oficial, con horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

gobierno sat hacienda impuestos

Reciente

Desfile de banda de guerra de la Secundaria Antonio Caso en San Juan del Río en imagen histórica de archivo (95 car)
San Juan del Río

Secundaria Antonio Caso celebra 75 años con Desfile de Generaciones en San Juan del Río

La Presidencia Municipal y Bellas Artes organizan marcha conmemorativa para alumnos y egresados.

Quinto Foro de Mujeres Industriales de CANACINTRA en San Juan del Río con programa anticorrupción empresarial.
San Juan del Río

25 firmas sanjuanenses se unen al programa Empresas Anticorrupción desde CANACINTRA

El Comité de Mujeres Industriales logra vincular a más de 1,500 colaboradores al proyecto del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro.

Mujeres asisten a conferencia sobre menopausia organizada por la Secretaría de la Mujer en San Juan del Río
San Juan del Río

Más de 200 mujeres asisten a conferencia sobre menopausia en San Juan del Río

La Secretaría de la Mujer ofrece herramientas de salud hormonal a sanjuanenses en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Captura de Samuel Ramírez Jr en Culiacán Sinaloa fugitivo de los 10 más buscados del FBI
Internacional

Capturan en Culiacán a Samuel Ramírez Jr., uno de los 10 más buscados por el FBI; llevaba casi 3 años prófugo

Autoridades mexicanas detienen a Samuel Ramírez Jr. en Sinaloa por el doble homicidio de dos mujeres en Washington en 2023.