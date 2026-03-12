De acuerdo con registros del Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) de la Secretaría de Economía, Guerrero Rojas aparece como socio o representante legal en al menos 17 empresas vinculadas a servicios petroleros, comercialización de combustibles, construcción, logística industrial, bienes raíces y exportación agrícola.

La compañía más relevante de su entramado empresarial es Petroservicios Integrales México S.A. de C.V., dedicada a perforación y operaciones en pozos petroleros. Según reportes de medios nacionales, PIMEX obtuvo en 2019 un contrato por mil 998 millones de pesos y en 2023 otro por 2 mil 119 millones de pesos con Pemex, lo que suma más de 4 mil 117 millones de pesos en acuerdos con la petrolera estatal.

El festejo del sábado 8 de marzo transformó un recinto exclusivo de Villahermosa en una réplica de Nueva York. El salón incluyó escenografías a escala real que recreaban calles de la Gran Manzana, con instalaciones temáticas de tiendas como Sephora, Hermès, McDonald's y 7-Eleven.

Un pastel monumental con forma de la Estatua de la Libertad fue el elemento central de la decoración, mientras que la quinceañera lució un vestido de la firma internacional Tarik Ediz, con un valor aproximado de 54 mil pesos.

Bolsa Birkin, artistas internacionales y un after para miles

Uno de los momentos más comentados fue la entrega del "último juguete". En lugar de una muñeca tradicional, la influencer Priscila Escoto apareció en videollamada proyectada en pantallas gigantes para revelar que había ayudado al padre de Mafer a elegir una bolsa Birkin de Hermès, cuyo valor puede superar los 500 mil pesos.

Tras el anuncio, padre e hija se dirigieron a un stand de la marca instalado dentro del salón para recibir el obsequio. Alfonso Waithsman, conocido como el "maquillista de las estrellas", se encargó del look de la festejada.

En cuanto a los artistas, estimaciones basadas en tarifas de la plataforma Celebrity Talent International indican que solo en talento musical la inversión habría superado los 20 millones de pesos. J Balvin, cuya tarifa para eventos privados oscila entre 500 mil y 749 mil dólares, subió a Mafer y sus padres al escenario para bailar juntos.

Belinda, quien presuntamente viajó desde Madrid donde grababa una serie, interpretó el clásico "Happy Birthday" al estilo Marilyn Monroe junto a la festejada. Xavi aportó corridos tumbados y Matute cerró con clásicos de los 80 y 90.

La celebración no terminó esa noche. Al día siguiente, los invitados disfrutaron de un after al aire libre con menú de asador y caldos tradicionales tabasqueños, acompañado de música en vivo. Según diversas estimaciones, el costo total de ambas jornadas habría alcanzado los 57 millones de pesos —unos 3.2 millones de dólares—, cifra que usuarios de redes bautizaron como "la fiesta del millón de dólares".

El entramado empresarial de Guerrero Rojas incluye alianzas con figuras políticas regionales como Héctor Peralta Grappin, exdiputado federal y exalcalde de Comalcalco, así como con Ricardo Vázquez Flores, Omar Federico Athie Govea y su hermano Luis Felipe Guerrero Rojas.

Medios nacionales también han señalado que la relación comercial con Pemex se desarrolló durante periodos en los que la paraestatal era dirigida por Octavio Romero Oropeza, también originario de Tabasco. Se ha mencionado cercanía con el gobernador Javier May Rodríguez, aunque no existen confirmaciones oficiales.

¿Qué antecedentes legales tiene Juan Carlos Guerrero Rojas?

Registros judiciales citados por medios nacionales refieren un litigio con Pemex Exploración y Producción en 2019. Entre 2022 y 2023, autoridades fiscales de Tabasco lo requirieron por casos de responsabilidad solidaria vinculados con algunas de sus empresas. Además, reportes financieros señalan que en 2024 Pemex mantenía deudas pendientes con PIMEX superiores a 563 millones de pesos.

Tras la viralización del festejo, el empresario Ricardo Salinas Pliego reaccionó en la plataforma X con una publicación donde señaló: "Cómo se ha llenado de millonarios Tabasco, de 7 años para acá". Hasta el momento, Juan Carlos Guerrero Rojas no ha emitido postura pública sobre la controversia generada por la celebración ni sobre los cuestionamientos al origen de su fortuna.