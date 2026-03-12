México, 12 de marzo de 2026. —Nueve requisitos documentales y digitales deben verificar las personas físicas antes de presentar su Declaración Anual del ejercicio fiscal 2025, cuyo plazo inicia el 1 de abril, de acuerdo con la guía oficial publicada por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON).
Entre los puntos más relevantes están contar con contraseña o e.firma vigente, tener el domicilio fiscal actualizado y revisar que la información precargada en el portal del SAT coincida con los comprobantes de nómina.
La guía, titulada "Declara fácil y a tiempo" en su cuarta edición (febrero 2026), forma parte de un programa que PRODECON implementa desde diciembre de 2025 y que se extiende hasta julio de 2026.
El objetivo es acompañar a los contribuyentes en tres etapas: preparación, presentación y obtención de beneficios como la devolución automática de saldo a favor de ISR.
Entre los puntos que el organismo considera indispensables está verificar la Constancia de Situación Fiscal, asegurarse de que la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales esté en sentido positivo y confirmar que el Buzón Tributario se encuentre activo con medios de contacto actualizados.
PRODECON advierte que no mantener habilitado el Buzón Tributario constituye una infracción, aunque la multa correspondiente será exigible a partir del 1 de enero de 2027, conforme a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026.
Otro paso crítico es consultar los visores del SAT: el de comprobantes de nómina para el trabajador y el de deducciones personales.
Ambas herramientas permiten identificar inconsistencias como comprobantes duplicados, errores en montos o empleadores desconocidos antes de que la información se incorpore a la declaración.
Cómo funciona la devolución automática de saldo a favor en 2025
La guía detalla tres escenarios para quienes obtengan saldo a favor de ISR. Si el monto no excede 10 mil pesos, basta con la contraseña para enviar la declaración y acceder al Sistema Automático de Devoluciones (SAD).
Para saldos entre 10,001 y 150 mil pesos, se requiere la e.firma. Si el saldo supera los 150 mil pesos, la devolución no podrá tramitarse por el SAD y deberá solicitarse mediante el Formato Electrónico de Devoluciones.
Saldo a favor
Requisito de envío
Acceso al SAD
Hasta $10,000
Contraseña
Sí
$10,001 a $150,000
e.firma
Sí
Más de $150,000
e.firma
No (usar FED)
Montos y requisitos para la devolución automática de saldo a favor del ISR, ejercicio 2025. Fuente: PRODECON.
Para quienes resulten con impuesto a cargo, el sistema genera una línea de captura con fecha límite de pago. Si el contribuyente no puede cubrir el monto en una sola exhibición, existe la opción de pagarlo en hasta seis parcialidades, siempre que la primera se cubra antes del 30 de abril y la declaración se envíe dentro del plazo.
¿Quiénes están obligados a presentar Declaración Anual como personas físicas?
De acuerdo con la guía de PRODECON, deben presentarla las personas asalariadas con ingresos anuales superiores a 400 mil pesos, quienes hayan tenido dos o más empleadores simultáneos, quienes perciban honorarios, arrendamiento, intereses reales mayores a 100 mil pesos, ingresos por plataformas tecnológicas o por enajenación de bienes inmuebles, entre otros supuestos.
La PRODECON ofrece asesoría gratuita presencial y remota a través de su línea 800 611 0190, correo electrónico y chat en línea en su portal oficial, con horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.