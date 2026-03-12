Querétaro, 12 de marzo de 2026. — Cuatro personas fueron detenidas en días recientes por portar licencias de conducir o permisos para circular falsos en el municipio de Querétaro.
La Policía Operativa Estatal (POES) realizó las detenciones en distintas intervenciones operativas, y los implicados quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.
Portar documentación apócrifa para conducir es un delito tipificado en la legislación penal, según recordó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del estado.
Las detenciones se produjeron tras la identificación de los documentos irregulares durante revisiones de rutina. En todos los casos, las personas fueron informadas de sus derechos al momento de la detención, de acuerdo con el reporte de la corporación estatal.
La SSC emitió una alerta dirigida a la población para evitar caer en redes de gestores que operan a través de redes sociales y otros medios digitales, donde ofrecen supuestas facilidades para obtener licencias o permisos de conducir.
La dependencia precisó que estos trámites únicamente pueden realizarse de manera personal y presencial en las sedes oficiales o durante las Jornadas Móviles autorizadas.
El exhorto busca prevenir que más ciudadanos adquieran documentación falsa y enfrenten consecuencias penales. Además de la responsabilidad penal por portar documentos apócrifos, quienes recurren a gestores ilegales se exponen a fraudes económicos sin garantía alguna.
Hasta el momento, la SSC no ha informado si las investigaciones derivaron en la identificación de una red de falsificación de documentos o si se trata de casos aislados.