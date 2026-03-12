Querétaro, 12 de marzo de 2026. — Cinco queretanos reportados como desaparecidos —tres en Jalisco y dos en Sinaloa— continúan sin ser localizados, confirmó el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres.

Las investigaciones permanecen a cargo de las fiscalías de ambas entidades, mientras la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas mantiene comunicación directa con las familias afectadas.

Los casos fueron señalados en semanas recientes por familiares y medios de comunicación. Gudiño Torres detalló que los tres jóvenes que desaparecieron en Jalisco corresponden a un mismo evento, en tanto que los dos reportes restantes se registraron en Sinaloa de manera independiente.

Al tratarse de hechos ocurridos fuera de Querétaro, el gobierno estatal se mantiene a la espera de información oficial por parte de las autoridades correspondientes.

"Hay tres casos que se dieron en Jalisco directamente, y es un tema que está investigando la propia Fiscalía de Jalisco", precisó el funcionario.

La Comisión de Búsqueda brinda acompañamiento institucional a los familiares, particularmente en los casos vinculados a Sinaloa. Según indicó el secretario, cuando es necesario se generan apoyos y vínculos para que las familias puedan trasladarse a otras entidades y dar seguimiento a las indagatorias de forma presencial.

Descarta nuevos reportes de ofertas laborales falsas en Querétaro

Sobre versiones que apuntaban a posibles engaños mediante ofertas de trabajo difundidas en redes sociales, el funcionario indicó que no se han recibido reportes recientes de este tipo de situaciones en la entidad.

Aun así, el gobierno estatal trabaja en coordinación con autoridades federales y municipales a través de la Policía Cibernética para revisar cualquier denuncia.

Gudiño Torres mencionó que existe una plataforma vinculada a la Secretaría del Trabajo donde las personas pueden consultar o denunciar ofertas laborales sospechosas, y que cada reporte detectado es analizado también por la Policía Cibernética.

¿Qué hace la Comisión de Búsqueda de Querétaro por las familias de desaparecidos?

El secretario de Gobierno reiteró que uno de los principales retos de la Comisión es brindar atención constante a quienes atraviesan la incertidumbre de tener un familiar sin localizar.

"Lo más importante es entender a las familias, porque es una situación muy complicada", sostuvo, y agregó que la función del organismo es mantener comunicación permanente y facilitar los mecanismos para que los familiares puedan avanzar en la búsqueda.

Hasta el momento, las fiscalías de Jalisco y Sinaloa no han emitido información pública sobre avances en las cinco investigaciones.