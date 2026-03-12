Congreso de Querétaro abre la puerta a recortes presupuestales tras exhibición de Sheinbaum

Presidenta de la Mesa Directiva admite que podrían ajustarse recursos del Legislativo local.

Georgina Guzmán presidenta Mesa Directiva Congreso de Querétaro analiza recortes presupuesto legislativo

Georgina Guzmán, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro, durante su pronunciamiento sobre el gasto legislativo.

Getting your Trinity Audio player ready...
Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Mar 12, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

Querétaro, 12 de marzo de 2026. — Un costo anual de 17 millones 347 mil pesos por diputado local puso al Congreso de Querétaro en el centro del debate sobre austeridad legislativa.

La presidenta de la Mesa Directiva, Georgina Guzmán, admitió que podrían analizarse recortes al presupuesto del Poder Legislativo estatal, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum exhibiera el gasto de los congresos estatales durante la presentación de su "Plan B" en materia electoral.

La cifra fue difundida en la conferencia matutina de Sheinbaum como parte de los datos que acompañan la propuesta federal planteada tras el rechazo legislativo a la reforma electoral impulsada por el gobierno federal.

La exhibición provocó reacciones inmediatas entre legisladores locales: diputados afines a la Cuarta Transformación se pronunciaron a favor de revisar el gasto del Legislativo queretano.

Guzmán consideró que sería pertinente evaluar la administración del presupuesto, sobre todo si los recursos pueden redirigirse en beneficio de la población.

"No lo vería mal, a lo mejor administrar bien el recurso", expresó la legisladora, quien agregó que estaría de acuerdo en realizar un análisis para identificar áreas susceptibles de ajuste.

La diputada aclaró que cualquier reducción requeriría primero un estudio detallado. "Sería cuestión de plantearlo y ajustarlo exactamente a lo que se requiere", comentó, y subrayó que los legisladores "nos debemos a la ciudadanía".

Recortes en el Congreso de Querétaro aún sin ejercicio formal

Hasta el momento no se ha realizado un análisis formal de recorte presupuestal dentro del Poder Legislativo local, reconoció Guzmán, aunque lo calificó como un ejercicio que podría emprenderse durante la actual legislatura.

Respecto al desempeño legislativo, la presidenta de la Mesa Directiva informó que durante los primeros meses de esta administración se ha buscado que todas las comisiones mantengan actividad.

La Comisión de Asuntos Indígenas es la única que presenta rezago, según indicó, debido a que revisa una posible reforma que demandará foros y consultas previas.

¿Cuánto tiempo seguirá Guzmán al frente de la Mesa Directiva?

Guzmán adelantó que su periodo al frente de la Mesa Directiva concluirá en un plazo de 10 a 15 días. La siguiente presidencia del órgano legislativo dará continuidad al seguimiento de estos temas, incluida la posible revisión del gasto del Congreso de Querétaro.

gobierno reforma electoral presupuesto sheinbaum

Reciente

Desfile de banda de guerra de la Secundaria Antonio Caso en San Juan del Río en imagen histórica de archivo (95 car)
San Juan del Río

Secundaria Antonio Caso celebra 75 años con Desfile de Generaciones en San Juan del Río

La Presidencia Municipal y Bellas Artes organizan marcha conmemorativa para alumnos y egresados.

Quinto Foro de Mujeres Industriales de CANACINTRA en San Juan del Río con programa anticorrupción empresarial.
San Juan del Río

25 firmas sanjuanenses se unen al programa Empresas Anticorrupción desde CANACINTRA

El Comité de Mujeres Industriales logra vincular a más de 1,500 colaboradores al proyecto del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro.

Mujeres asisten a conferencia sobre menopausia organizada por la Secretaría de la Mujer en San Juan del Río
San Juan del Río

Más de 200 mujeres asisten a conferencia sobre menopausia en San Juan del Río

La Secretaría de la Mujer ofrece herramientas de salud hormonal a sanjuanenses en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Captura de Samuel Ramírez Jr en Culiacán Sinaloa fugitivo de los 10 más buscados del FBI
Internacional

Capturan en Culiacán a Samuel Ramírez Jr., uno de los 10 más buscados por el FBI; llevaba casi 3 años prófugo

Autoridades mexicanas detienen a Samuel Ramírez Jr. en Sinaloa por el doble homicidio de dos mujeres en Washington en 2023.