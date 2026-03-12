Querétaro, 12 de marzo de 2026. — Un costo anual de 17 millones 347 mil pesos por diputado local puso al Congreso de Querétaro en el centro del debate sobre austeridad legislativa.

La presidenta de la Mesa Directiva, Georgina Guzmán, admitió que podrían analizarse recortes al presupuesto del Poder Legislativo estatal, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum exhibiera el gasto de los congresos estatales durante la presentación de su "Plan B" en materia electoral.

La cifra fue difundida en la conferencia matutina de Sheinbaum como parte de los datos que acompañan la propuesta federal planteada tras el rechazo legislativo a la reforma electoral impulsada por el gobierno federal.

La exhibición provocó reacciones inmediatas entre legisladores locales: diputados afines a la Cuarta Transformación se pronunciaron a favor de revisar el gasto del Legislativo queretano.

Guzmán consideró que sería pertinente evaluar la administración del presupuesto, sobre todo si los recursos pueden redirigirse en beneficio de la población.

"No lo vería mal, a lo mejor administrar bien el recurso", expresó la legisladora, quien agregó que estaría de acuerdo en realizar un análisis para identificar áreas susceptibles de ajuste.

La diputada aclaró que cualquier reducción requeriría primero un estudio detallado. "Sería cuestión de plantearlo y ajustarlo exactamente a lo que se requiere", comentó, y subrayó que los legisladores "nos debemos a la ciudadanía".

Recortes en el Congreso de Querétaro aún sin ejercicio formal

Hasta el momento no se ha realizado un análisis formal de recorte presupuestal dentro del Poder Legislativo local, reconoció Guzmán, aunque lo calificó como un ejercicio que podría emprenderse durante la actual legislatura.

Respecto al desempeño legislativo, la presidenta de la Mesa Directiva informó que durante los primeros meses de esta administración se ha buscado que todas las comisiones mantengan actividad.

La Comisión de Asuntos Indígenas es la única que presenta rezago, según indicó, debido a que revisa una posible reforma que demandará foros y consultas previas.

¿Cuánto tiempo seguirá Guzmán al frente de la Mesa Directiva?

Guzmán adelantó que su periodo al frente de la Mesa Directiva concluirá en un plazo de 10 a 15 días. La siguiente presidencia del órgano legislativo dará continuidad al seguimiento de estos temas, incluida la posible revisión del gasto del Congreso de Querétaro.