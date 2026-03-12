San Juan del Río, 12 de marzo de 2026. — Un total de 207 mujeres participaron en la conferencia "Antes, durante y después de la menopausia", organizada por la Secretaría de la Mujer de San Juan del Río como parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer.
La sesión abordó herramientas de salud física y emocional para quienes atraviesan esta etapa, con orientación sobre cambios hormonales y opciones de cuidado preventivo.
La actividad se enmarca en una serie de encuentros informativos que la dependencia municipal ha impulsado durante marzo para acercar servicios de salud hormonal a mujeres sanjuanenses.
En ediciones anteriores, la Secretaría de la Mujer ha realizado jornadas de atención psicológica, asesoría jurídica y talleres de empoderamiento económico dirigidos a la población femenina de la demarcación.
María Fretes, bioneurocoach y terapeuta hormonal, estuvo a cargo de la ponencia. Durante su intervención, explicó los procesos biológicos que ocurren antes, durante y después de la menopausia, además de resolver dudas entre las asistentes.
María Fretes, terapeuta hormonal, impartió la ponencia ante 207 asistentes en San Juan del Río. rotativo.com.mx
También compartió recomendaciones prácticas sobre alimentación, manejo del estrés y actividad física adaptada a los cambios hormonales propios de esta etapa.
La titular de la Secretaría de la Mujer, Judith Ortiz Monroy, acompañó el evento y señaló que este tipo de espacios buscan que las mujeres cuenten con información clara para tomar decisiones sobre su salud.
La funcionaria indicó que la asistencia de 207 personas refleja una necesidad real de orientación en temas que durante años fueron tratados como tabú.
Salud hormonal, prioridad para mujeres de San Juan del Río
Entre los temas que generaron mayor interés durante la sesión destacaron los síntomas de la perimenopausia, las alternativas de terapia hormonal y los hábitos que pueden mejorar la calidad de vida durante la transición.
Fretes precisó que cada mujer experimenta el proceso de forma distinta y que la atención personalizada resulta clave para un acompañamiento integral en menopausia.
La conferencia también incluyó un espacio abierto de preguntas donde las asistentes compartieron experiencias personales.
Mujeres sanjuanenses participaron activamente en la sesión de preguntas sobre salud hormonal y bienestar. rotativo.com.mx
Varias de ellas mencionaron que era la primera vez que accedían a información especializada sobre el tema en un entorno cercano a su comunidad.
¿Qué servicios ofrece la Secretaría de la Mujer de San Juan del Río?
La dependencia mantiene abiertos sus programas de atención psicológica, asesoría legal y acompañamiento en situaciones de violencia de género.
Las mujeres interesadas pueden acudir directamente a las oficinas de la Secretaría de la Mujer en San Juan del Río para conocer la oferta completa de servicios disponibles durante todo el año.