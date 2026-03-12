Querétaro,12 de marzo de 2026. —La Fiscalía General del Estado de Querétaro activó la Alerta Amber AAQ05/2026 para localizar a Regina Araceli Crespo Damián, joven de 17 años desaparecida desde el sábado 7 de marzo en la zona Centro del municipio de Querétaro.
Quien cuente con información sobre su paradero puede comunicarse al Locatel 442 229 1111, al número de emergencias 911 o de forma anónima al 089.
Según la ficha de búsqueda emitida por la dependencia estatal, la joven mide 1.52 metros, tiene complexión atlética, tez blanca, ojos ovalados color aceitunado y cabello ondulado castaño oscuro y corto. Al momento de su desaparición vestía un straples negro, pantalón café caqui y usaba lentes.
Regina Araceli Crespo Damián, de 17 años, fue vista por última vez en la zona Centro de Querétaro el sábado 7 de marzo de 2026.
Como seña particular, tiene un lunar grande de nacimiento en el pecho derecho. La Fiscalía reporta que padece depresión y ansiedad.
La última vez que se le vio fue en la zona Centro del municipio de Querétaro, el pasado sábado 7 de marzo. La dependencia no ha proporcionado detalles adicionales sobre las circunstancias de la desaparición.
La Alerta Amber es el mecanismo oficial de búsqueda inmediata de menores de edad en México. Su activación implica la difusión masiva de la ficha de identificación a través de dependencias de gobierno, medios de comunicación y redes sociales, con el fin de agilizar la localización de la persona reportada.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido información adicional sobre el caso más allá de los datos contenidos en el reporte AAQ05/2026.
Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Regina Araceli Crespo Damián debe comunicarse de inmediato al Locatel Querétaro al número 442 229 1111, marcar al 911 en caso de emergencia, o denunciar de forma anónima al 089.