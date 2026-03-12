Querétaro, 12 Marzo 2026.- Una mujer con orden de aprehensión vigente por el delito de amenazas fue detenida durante un cateo ejecutado por la Fiscalía General del Estado en un domicilio del fraccionamiento El Campanario, en la capital queretana. En el lugar también fue asegurada una réplica de arma de fuego con un cargador abastecido de diábolos.

La diligencia fue realizada por elementos de la Policía de Investigación del Delito con el respaldo de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Querétaro.





Agentes de la Policía de Investigación del Delito ejecutaron la orden de cateo en el fraccionamiento El Campanario, en la capital del estado. rotativo.com.mx

Los objetos asegurados serán integrados a la carpeta de investigación por amenazas que motivó la orden de cateo.

La Fiscalía General del Estado indicó que las investigaciones continúan para el esclarecimiento de los hechos. Hasta el momento, la dependencia no ha emitido información adicional sobre el contexto del delito ni sobre posibles víctimas relacionadas con el expediente.