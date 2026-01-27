Muñeca Lele de Amealco obtiene protección federal en Querétaro

La artesanía tradicional de Santiago Mexquititlán obtuvo reconocimiento federal como Indicación Geográfica Protegida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, otorgando protección legal exclusiva a los artesanos de la comunidad hñöhñö-otomí de Amealco de Bonfil para comercializar la muñeca de tela caracterizada por su cabeza circular y trenzas.

Amealco, 27 de enero de 2026.- La Muñeca Lele de Santiago Mexquititlán obtuvo protección federal como Indicación Geográfica Protegida, reconociendo la artesanía tradicional elaborada por la comunidad hñöhñö-otomí de Amealco de Bonfil.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaración que protege legalmente la muñeca de tela caracterizada por su cabeza circular, dos trenzas y tocado de listones.

La Muñeca Lele originaria de Santiago Mexquititlán en el Estado de Querétaro se convierte en bien nacional cuyo uso requerirá autorización para garantizar cumplimiento de especificaciones técnicas establecidas.

El reconocimiento federal mediante oficio DG.2026.33 del 19 de enero establece que solo los artesanos de Santiago Mexquititlán podrán producir y comercializar la muñeca con denominación certificada.

La protección abarca dos variantes del producto: la muñeca tradicional con vestido de telas diversas bordadas, y la versión moderna que incorpora el traje típico de Santiago Mexquititlán con blusa de tela yakar, falda plisada de popelina blanca y quexquémitl —prenda tradicional— de lana.

Santiago Nieto Castillo, director general del IMPI, firmó la declaración que otorga protección similar a productos como Tequila de Jalisco o Talavera de Puebla.

La zona geográfica protegida corresponde al territorio de Santiago Mexquititlán, comunidad localizada en el municipio de Amealco de Bonfil al sur de Querétaro, con superficie de 712 kilómetros cuadrados entre los 2,100 y 3,100 metros sobre el nivel del mar.

La artesanía se elabora mediante dos procesos documentados —tradicional y moderno— que incluyen 12 pasos de manufactura con técnicas ancestrales de costura, relleno con fibra sintética, cabello de estambre negro trenzado y rostro bordado o de terciopelo.

Los artesanos utilizan ocho tamaños estándar de moldes para producir muñecas artesanales de Amealco que se distinguen por su característica cabeza esférica que le da el sobrenombre de "muñeca de bola".

Indicación Geográfica protege artesanía queretana contra imitaciones

La declaración establece que la Muñeca Lele es bien nacional cuyo uso requiere autorización del IMPI tras acreditar persona moral responsable de certificar cumplimiento de reglas de uso presentadas en julio de 2025.

Los usuarios autorizados deberán aplicar la leyenda "Indicación Geográfica Protegida" o siglas "I.G.P." al producto, garantizando que cumpla especificaciones técnicas de elaboración, materiales y características distintivas.

El instituto precisó que la protección legal permite a artesanos de la comunidad hñöhñö defender su trabajo contra imitaciones no autorizadas en mercados nacional e internacional.

El IMPI realizará trámites para reconocimiento internacional de la Indicación Geográfica conforme a tratados y acuerdos comerciales vigentes en México, ampliando la protección de la artesanía queretana en mercados extranjeros.

La vigencia del reconocimiento estará determinada por subsistencia de condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir efectos por declaración que emita el instituto federal.

La protección fortalece la comercialización certificada de la artesanía tradicional de Amealco producida por la comunidad indígena que preserva técnicas ancestrales de manufactura textil transmitidas por generaciones.

