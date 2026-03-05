Querétaro, 5 de marzo de 2026. —Más de 20 contingentes de mujeres tomarán las calles de la capital queretana este domingo 8 de marzo, en una movilización que se perfila como una de las más numerosas en la historia del estado.

Las organizadoras esperan la asistencia de al menos 20 mil mujeres, con reclamos que van desde el freno a la violencia feminicida hasta la exigencia de justicia para víctimas de desaparición y agresión sexual, en un contexto marcado por cifras récord de feminicidios en la entidad durante 2025.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y diciembre de 2025 se registraron 14 víctimas de feminicidio en Querétaro, lo que representó un incremento de 250% respecto al año previo.

La cifra es la más alta en tres años — en 2023 fueron nueve casos y en 2024 apenas cuatro —, con la capital del estado y Amealco entre los 20 municipios con mayor incidencia a nivel nacional.

Según un análisis de México Evalúa, parte del repunte podría asociarse a mejoras en la clasificación del delito mediante la estrategia denominada Sinergia, aunque las colectivas rechazan esa lectura y señalan que la violencia es estructural.

En la antesala de la marcha 8M 2026 en Querétaro, las tensiones entre el movimiento feminista y las autoridades escalaron. Colectivas feministas denunciaron públicamente que encontraron las puertas cerradas de la Secretaría de Gobierno durante una protesta realizada el pasado 2 de marzo.

Las organizadoras acusaron que el gobierno estatal ha optado por el silencio institucional, lo que calificaron como complicidad.

Más de mil 200 denuncias por violencia contra mujeres fueron registradas en el último año, según datos expuestos por las propias colectivas, con porcentajes elevados de violencia psicológica, física, patrimonial y económica.

Reclamos que trascienden las cifras de feminicidios en Querétaro

Organizaciones como Adax Digitales reportaron que la violencia familiar fue el delito con más carpetas de investigación en 2025, con 2 mil 902 casos en los primeros siete meses, un promedio superior a 13 agresiones diarias.

Durante la protesta frente a la Secretaría de Gobierno, una joven identificada como Dafne denunció que fue víctima de abuso sexual desde los 13 años por un hombre de 54 que actualmente se desempeña como perito del Tribunal Superior de Justicia del estado.

El testimonio evidenció, según las colectivas, la protección institucional que enfrentan las víctimas cuando el agresor ocupa un cargo público.

La movilización de este domingo contempla actividades en distintos puntos del estado. En Amealco, el colectivo Adax Digitales convocó a reunirse en el Campus de la Universidad Autónoma de Querétaro a las 11:40 horas, con inicio de marcha al mediodía.

En la capital, Marea Verde Querétaro colocará un tendedero de agresores y realizará butacada y cacerolazo a partir de las 17:30 horas. Inmuebles como iglesias, el Poder Ejecutivo y un edificio del Legislativo serán resguardados por las autoridades, mientras que personal de movilidad municipal custodiará puntos estratégicos para evitar agresiones contra las participantes.

A nivel nacional, el Secretariado reportó 54 feminicidios solo en enero de 2026 y un acumulado de 725 durante todo 2025. Amnistía Internacional documentó que entre enero y octubre del año pasado, 2 mil 378 mujeres fueron asesinadas de manera violenta y 2 mil 901 más fueron reportadas como desaparecidas.

La Coordinación 8M adoptó como lema de este año la consigna "No llegamos todas y la deuda con nuestros derechos es aún larga", y las principales exigencias abarcan el freno a la violencia feminicida, la precariedad laboral, la criminalización de la protesta y la violencia contra mujeres migrantes e indígenas.

¿Qué exigen las colectivas feministas en la marcha 8M 2026?

Entre las demandas centrales figuran justicia para sobrevivientes de feminicidio, libertad para presas políticas, aborto legal y respeto a las autonomías indígenas.

Las organizadoras también exigirán que la Suprema Corte de Justicia atraiga el caso de Kenia Hernández, abogada feminista e indígena amuzga presa desde octubre de 2020 por ejercer su derecho a la protesta.

Por su parte, el gobierno de Querétaro presentó una agenda que incluye la firma del denominado Código 8M con la Universidad Autónoma de Querétaro, 40 becas para integrantes de medios de comunicación y acompañamiento psicológico y legal durante la marcha.

Las colectivas, sin embargo, insistieron en que el 8M no debe confundirse con una agenda institucional y exigieron respeto absoluto a su autonomía organizativa. Hasta el momento, el gobierno estatal no ha emitido postura sobre los señalamientos de complicidad vertidos por las organizadoras.