Llama alcalde de San Juan del Río a denunciar al 089 y 911

Autoridades municipales operan vigilancia permanente y responden de inmediato ante reportes.

Ciudadano de San Juan del Río realizando llamada al 089 denuncia anónima para reportar situación de riesgo a autoridades municipales

El 089 permite realizar denuncias de manera anónima ante las autoridades de seguridad.

(depositphotos)
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 30, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río — 30 de enero de 2026. - Un llamado urgente a las familias sanjuanenses para que denuncien cualquier situación de riesgo o actividad sospechosa realizó el alcalde Roberto Cabrera Valencia, quien garantizó que las autoridades municipales operan vigilancia permanente las 24 horas, los siete días de la semana, y que ante cualquier reporte actúan de manera inmediata para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.

El presidente municipal solicitó a los vecinos utilizar las líneas de emergencia disponibles: el 089 para denuncia anónima y el 911 ante cualquier emergencia. Cabrera Valencia enfatizó que la participación ciudadana resulta fundamental para que las autoridades de seguridad puedan intervenir oportunamente cuando se detectan situaciones fuera de lo normal en colonias y comunidades.

"Cuando vean alguna situación que sale de lo normal, nos damos cuenta perfectamente bien que es algo que puede ser un riesgo, avísennos", expresó el alcalde durante la entrevista con medios de comunicación, donde insistió en la importancia de dar mayor promoción a las líneas de denuncia anónima para combatir la delincuencia.

Coordinación ciudadana fortalece seguridad en San Juan del Río

El municipio forma parte de la Zona 5 de seguridad en Querétaro, donde las corporaciones policiales de varios ayuntamientos trabajan de manera coordinada con la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las fiscalías General del Estado y de la República. Esta colaboración, destacó Cabrera Valencia, ha posicionado a la región como ejemplo nacional en materia de seguridad.

San Juan del Río se ubica actualmente entre los lugares 25 y 27 en el ranking nacional de municipios más seguros, posición que el alcalde atribuyó tanto al trabajo de las corporaciones como a la colaboración de los ciudadanos mediante denuncias. La estadística de asuntos resueltos, indicó, demuestra que Querétaro mantiene una política de cero impunidad.

El gobierno municipal reiteró su compromiso de cerrar filas para defender a San Juan del Río y a la región, manteniendo el cerco de seguridad en las fronteras con estados como Hidalgo y el Estado de México, considerados de mayor complejidad en materia delictiva.

gobiernoseguridadllamadas de emergenciaroberto cabrera

Reciente

Panorama pol\u00edtico de Quer\u00e9taro rumbo a las elecciones de gobernador 2027 con aspirantes del PAN Morena y partidos de oposici\u00f3n
Opinión

Querétaro en juego: el año que definirá al próximo gobernador

PAN enfrenta pugna interna entre Felifer Macías y Luis Nava mientras Santiago Nieto consolida liderazgo en Morena.

Toma de protesta de Francisco Castro Alegría como titular del DIF Municipal de Corregidora tras enroque administrativo
Corregidora

Realiza Corregidora enroque en Gestión Delegacional y DIF

Maricruz Arellano asume Gestión Delegacional y Francisco Castro dirige DIF Municipal.

Sesión del Consejo General del IEEQ donde se aprobó el informe financiero 2025 y se confirmó cancelación de plebiscitos municipales
Querétaro

Aprueba IEEQ informe financiero y transferencias de 2025

Consejo General autoriza poder notarial y confirma cancelación de plebiscitos en Cadereyta y Querétaro

Nuevo puente vehicular de 193 metros en Nogales, Tolimán, construido con inversión de 26.5 millones de pesos para beneficiar a 13 mil habitantes
Querétaro

Entrega Gobernador puente vehicular de 26.5 mdp en Tolimán

Infraestructura de 193 metros sustituye estructura colapsada y reduce riesgo ante crecientes.