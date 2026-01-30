San Juan del Río — 30 de enero de 2026. - Un llamado urgente a las familias sanjuanenses para que denuncien cualquier situación de riesgo o actividad sospechosa realizó el alcalde Roberto Cabrera Valencia, quien garantizó que las autoridades municipales operan vigilancia permanente las 24 horas, los siete días de la semana, y que ante cualquier reporte actúan de manera inmediata para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.
El presidente municipal solicitó a los vecinos utilizar las líneas de emergencia disponibles: el 089 para denuncia anónima y el 911 ante cualquier emergencia. Cabrera Valencia enfatizó que la participación ciudadana resulta fundamental para que las autoridades de seguridad puedan intervenir oportunamente cuando se detectan situaciones fuera de lo normal en colonias y comunidades.
"Cuando vean alguna situación que sale de lo normal, nos damos cuenta perfectamente bien que es algo que puede ser un riesgo, avísennos", expresó el alcalde durante la entrevista con medios de comunicación, donde insistió en la importancia de dar mayor promoción a las líneas de denuncia anónima para combatir la delincuencia.
Coordinación ciudadana fortalece seguridad en San Juan del Río
El municipio forma parte de la Zona 5 de seguridad en Querétaro, donde las corporaciones policiales de varios ayuntamientos trabajan de manera coordinada con la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las fiscalías General del Estado y de la República. Esta colaboración, destacó Cabrera Valencia, ha posicionado a la región como ejemplo nacional en materia de seguridad.
San Juan del Río se ubica actualmente entre los lugares 25 y 27 en el ranking nacional de municipios más seguros, posición que el alcalde atribuyó tanto al trabajo de las corporaciones como a la colaboración de los ciudadanos mediante denuncias. La estadística de asuntos resueltos, indicó, demuestra que Querétaro mantiene una política de cero impunidad.
El gobierno municipal reiteró su compromiso de cerrar filas para defender a San Juan del Río y a la región, manteniendo el cerco de seguridad en las fronteras con estados como Hidalgo y el Estado de México, considerados de mayor complejidad en materia delictiva.