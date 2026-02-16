San Juan del Río 16 de febrero de 2026. —Cuatro chefs con trayectoria en restaurantes de reconocimiento internacional competirán en cocina en vivo durante la Copa Culinaria Crisol de Cacao, que tendrá al chocolate como ingrediente protagonista.
El evento, organizado por chefs profesionales bajo el formato Generaciones Emergentes, se realizará el próximo 20 de febrero a las 12:30 horas en las instalaciones del Instituto Integral Queretano Coledi, ubicado en Mariano Matamoros 62, Centro, en San Juan del Río. Los participantes tendrán 60 minutos para crear sus propuestas gastronómicas.
La copa culinaria Crisol de Cacao es una iniciativa creada por cocineros con amplia experiencia profesional, cuyo objetivo es acercar a estudiantes de gastronomía a la realidad del trabajo en una cocina profesional de alto nivel.
Durante una hora, los alumnos podrán observar cómo se trabaja bajo presión, qué implica mantener altos estándares y cuál es la disciplina que sostiene a la alta gastronomía.
Entre los chefs participantes destaca Ernesto Romero, propietario de SURë & Pulquería San Luis Rey. Formado por el chef Olivier Lombard, Romero ha trabajado en Casa Ávila y en la chocolatería QUE BO! de José Ramón Castillo.
Su experiencia incluye cocinas de prestigio como Pujol, Máximo Bistró, Biko, OCA, El Celler de Can Roca, Enigma y Tickets, varias de ellas reconocidas con estrellas Michelin y presentes en la lista The World's 50 Best Restaurants.
Manuel Ramírez, miembro del Consejo Profesional Gastronómico de las Américas, también formará parte de la competencia. El chef es bicampeón en Esculturas de Chocolate en Costa Rica (2016 y 2017), obtuvo Medalla de Oro en la Copa Culinaria Maestros de la Cocina en Guatemala (2022) y realizó una estancia con el chef Ferran Adrià en el restaurante elBulli en 2002.
Ganadora de MasterChef México como invitada especial en San Juan del Río
La chef Adriana Salcedo participará como invitada especial. Ganadora de MasterChef México, Salcedo se ha desempeñado como jefa de cocina en diversos restaurantes del país, entre ellos Los Danzantes en Oaxaca. También es diseñadora de postres, autora de una publicación de investigación gastronómica y realizó una estancia con el chef Paco Torreblanca en Alicante, España. Actualmente es docente en ESGAMEX y expositora en el Instituto Politécnico de Sinaloa.
El chef Hil Reyes, CEO de La Copa Culinaria, completará el cuarteto de participantes. Reyes obtuvo el primer lugar en la categoría Gourmet del Mole de Caderas en la Feria de los Moles de Los Ángeles, California (2017 y 2019), fue Campeón Nacional en el certamen Cocinando con Tilapia en Puebla y Campeón Mundial en Esculturas de Chocolate en Costa Rica (2016). Su formación incluye una estancia en el restaurante Lasarte, galardonado con tres estrellas Michelin bajo la dirección del chef Martín Berasategui.
El evento es exclusivo para alumnos del Instituto Coledi. Los interesados en obtener más información pueden comunicarse al WhatsApp (524271848238) o consultar la página de Facebook Gastronomía Coledi SJR.