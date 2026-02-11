México, 11 de febrero de 2026. —Más de 2,500 módulos se instalarán en todo el país del 16 al 22 de febrero para el registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mexicanas de 60 a 64 años.

Los puntos de atención funcionarán de lunes a domingo en un horario de 10:00 a 16:00 horas, y el trámite se organizará por la letra inicial del primer apellido conforme a un calendario específico, informó la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

El registro a las pensiones Bienestar para adultos mayores se realiza cada año con el objetivo de incorporar a nuevos beneficiarios al padrón federal.

En esta edición, la dependencia habilitará módulos cuya ubicación puede consultarse en la página oficial www.gob.mx/bienestar.

Quienes no puedan acudir tienen la opción de solicitar una visita domiciliaria a través de la Línea de Bienestar 800 639 42 64.

Para completar el registro, los interesados deberán presentar cinco documentos: identificación oficial vigente —credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad—, CURP en impresión reciente, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses y un teléfono de contacto celular o fijo.

La titular de Bienestar precisó que la atención se organiza por la inicial del primer apellido. De lunes 16 a viernes 20, cada día corresponde a un grupo de letras, mientras que sábado 21 y domingo 22 están abiertos para todas las letras sin restricción, lo que permite a quienes no pudieron acudir en su día asignado completar el trámite.

Calendario de registro a Pensiones Bienestar por apellido

Día Fecha Letras del primer apellido Lunes 16 de febrero A, B, C Martes 17 de febrero D, E, F, G, H Miércoles 18 de febrero I, J, K, L, M Jueves 19 de febrero N, Ñ, O, P, Q, R Viernes 20 de febrero S, T, U, V, W, X, Y, Z Sábado 21 de febrero Todas las letras Domingo 22 de febrero Todas las letras

Montiel Reyes también se refirió al programa Salud Casa por Casa, mediante el cual se han realizado 10 millones 704 mil 781 consultas médicas domiciliarias gratuitas a adultos mayores y personas con discapacidad derechohabientes de las pensiones, según cifras al 8 de febrero.

Para mayor información sobre el registro a las pensiones Bienestar de adultos mayores en febrero de 2026, la funcionaria recomendó consultar las redes oficiales @bienestarmx, comunicarse a la Línea de Bienestar 800 639 42 64 o visitar la página www.gob.mx/bienestar.