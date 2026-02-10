PIB turístico de México crece 0.4 % en tercer trimestre de 2025

INEGI reporta recuperación del sector turístico con alza de 0.8 % anual en cifras reales.

Gráfica del PIB turístico de México con variación trimestral positiva de 0.4 % en el tercer trimestre de 2025 según INEGI

El INEGI publicó los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística correspondientes al periodo julio-septiembre de 2025.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Feb 10, 2026
Diario Rotativo
México, 10 de febrero de 2026. —El Producto Interno Bruto turístico de México registró un incremento de 0.4 % durante el tercer trimestre de 2025 respecto al periodo inmediato anterior, con lo que el sector retomó cifras positivas tras dos trimestres consecutivos de contracción.

Según los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística publicados este lunes por el INEGI, a tasa anual el avance fue de 0.8 % en términos reales y con cifras desestacionalizadas.

El repunte del PIB turístico en el periodo julio-septiembre se explica principalmente por el componente de bienes, que avanzó 1.5 % trimestral y 1.7 % anual.

Los servicios turísticos, en cambio, apenas crecieron 0.1 % frente al segundo trimestre, aunque en comparación anual registraron un alza de 0.5 %.

Durante el primer trimestre de 2025, el indicador había caído 0.7 %, y en el segundo retrocedió 0.4 %, por lo que la cifra de julio-septiembre representa un cambio de tendencia para la actividad.

La recuperación del tercer trimestre contrasta con el desempeño irregular que mostró el sector desde inicios de 2024, cuando el PIB turístico alcanzó su punto más alto reciente con un avance de 2.4 % trimestral.

A partir de ese momento, la actividad perdió dinamismo hasta el repunte registrado en el periodo que ahora reporta el INEGI.

PIB turístico de México supera nivel prepandemia en cifras originales

Con cifras originales —sin ajuste estacional—, el índice del PIB turístico se ubicó en 102.4 puntos, tomando como base el año 2018. Esto significa que la actividad turística se encuentra 2.4 % por encima de los niveles previos a la pandemia.

El componente de bienes alcanzó 102.5 puntos, mientras que el de servicios turísticos se situó en 102.4 puntos, ambos ligeramente superiores al referente prepandémico.

Los indicadores trimestrales se elaboran a partir de la Cuenta Satélite del Turismo de México 2024, cifras preliminares, y de la Oferta y Demanda Global Trimestral publicada al tercer trimestre de 2025.

El INEGI precisó que la próxima actualización de estos datos se difundirá el 30 de abril de 2026.

El sector turístico representa uno de los pilares de la economía nacional. La evolución de estos indicadores será clave para evaluar si el repunte observado en el tercer trimestre logra sostenerse en los meses finales de 2025, cuyos resultados se conocerán en la siguiente publicación.

inegieconomiaturismo

