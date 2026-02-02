Querétaro, 2 de febrero de 2026.- Una agenda legislativa estructurada en siete ejes —democracia y combate a la corrupción, seguridad, justicia, desarrollo económico, desarrollo social, medio ambiente y política exterior— fue la propuesta que el senador panista por Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, presentó de cara al segundo periodo ordinario de sesiones en el Senado de la República.

El legislador adelantó que impulsará la iniciativa ciudadana de la Ley Reembolso, con la que busca obligar al IMSS y al ISSSTE a pagar tratamientos y medicamentos que no brinden oportunamente a sus derechohabientes.

El periodo que arrancó este domingo se perfila como escenario de confrontación parlamentaria. Entre los temas centrales figura la discusión de la reforma electoral propuesta por Morena, que plantea reducir el número de legisladores plurinominales y modificar la autonomía del Instituto Nacional Electoral.

Dorantes Lámbarri advirtió que la bancada del PAN se opondrá a esos cambios, que en su opinión buscan concentrar poder en el partido gobernante.

La sesión de apertura del Senado marcó el inicio de un periodo legislativo con temas como la reforma electoral y la agenda económica. rotativo.com.mx

Además de la agenda legislativa en el Senado, el queretano anunció que mantendrá sus recorridos por colonias y comunidades de los 18 municipios del estado. "Voy a seguir saliendo a la calle, voy a seguir dando a conocer mi trabajo", sostuvo, al argumentar que la ciudadanía debe involucrarse y exigir resultados a sus representantes.

Dorantes cuestiona impacto económico de políticas federales en Querétaro

El senador también criticó el panorama económico del país. Según Dorantes, durante 2024 y 2025 México perdió 42 mil empleadores, cifra que a su juicio refleja los efectos de la incertidumbre generada por las políticas del gobierno federal. "Estamos matando la gallina de los huevos de oro, que son la gente trabajadora que paga impuesto", señaló el legislador panista.

A juicio de Dorantes Lámbarri, la presión regulatoria y el bajo crecimiento económico han deteriorado las condiciones para quienes generan empleo y pagan impuestos. El senador enmarcó esa situación como uno de los motivos centrales para impulsar desde su curul el eje de desarrollo económico dentro de la agenda del PAN en la Cámara alta.

La Ley Reembolso, una de las iniciativas que el legislador destacó como prioritarias, busca que los derechohabientes del IMSS y el ISSSTE reciban compensación económica cuando las instituciones no puedan proporcionarles tratamientos o medicamentos de manera oportuna. Dorantes explicó que la propuesta nació de demandas ciudadanas recogidas durante sus visitas a comunidades de Querétaro y que ya cuenta con respaldo de organizaciones de la sociedad civil.

El segundo periodo ordinario de sesiones se extenderá durante los próximos meses con una carga legislativa que incluye, además de la reforma electoral, discusiones en materia de seguridad pública y política exterior. La bancada panista anticipó que presentará contrapropuestas en cada uno de esos frentes.