Abren convocatoria nacional de restauración de monumentos históricos

La dependencia federal ofrece apoyo tripartito hasta 500 mil pesos por proyecto para restaurar monumentos históricos y bienes artísticos en todo el país.

Convocatoria FOREMOBA 2026 para restauración de monumentos históricos en México incluye Querétaro.

Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural coordina convocatoria FOREMOBA 2026 a nivel nacional.

Por Diario Rotativo Ene 19, 2026
México, 19 de enero de 2026.- La Secretaría de Cultura del Gobierno de México abrió la convocatoria 2026 del programa FOREMOBA para restauración de monumentos históricos y bienes artísticos de propiedad federal en todo el país.

El apoyo federal cubre hasta 500 mil pesos por proyecto mediante un modelo tripartita que opera a nivel nacional, informó la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural.

Los gobiernos municipales de Querétaro, así como los de toda la República, podrán postular proyectos hasta el 13 de febrero a las 18 horas.

La convocatoria beneficia a gobiernos estatales, municipales, alcaldías de la Ciudad de México, organizaciones civiles, comunidades organizadas y asociaciones religiosas interesadas en preservar el patrimonio cultural mexicano.

El programa opera bajo esquema tripartito donde la federación aporta hasta una tercera parte del costo total con tope de 500 mil pesos, precisó la dependencia federal. Las instancias participantes deben contribuir con cantidad igual o superior para completar el financiamiento del proyecto de restauración.

Los expedientes se entregarán de manera física en las oficinas de la Dirección General ubicadas en avenida Insurgentes Sur 1822, piso 5, colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, o mediante formato digital al correo foremoba@cultura.gob.mx, explicó la Secretaría de Cultura.

"La asignación de recursos está sujeta a la disponibilidad presupuestal", sostuvo la dependencia. Los resultados se publicarán en los sitios oficiales de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. La convocatoria completa se consulta en convocatorias.cultura.gob.mx.

