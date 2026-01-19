El aterrizaje del C-130J generó especulación en redes sociales en un momento sensible de la relación bilateral, marcado por las amenazas del gobierno de Donald Trump sobre una posible intervención en México bajo el argumento del combate a los cárteles del narcotráfico clasificados como terroristas.

La aeronave despegó alrededor del mediodía del sábado de la Base de la Fuerza Aérea Dyess en Abilene, Texas, y aterrizó ese mismo día alrededor de las 14:40 horas en Toluca, precisó la plataforma de rastreo aéreo Flightradar24.

"Fue una autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación", explicó Sheinbaum Pardo al detallar que la operación fue permitida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La presidenta descartó que fuera necesaria la autorización del Senado de la República para este tipo de operaciones porque "no venían tropas de Estados Unidos, ni mucho menos", detalló durante su intervención matutina.

El Gabinete de Seguridad informó la noche del domingo que la presencia de la aeronave militar estadounidense "obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación".

Las tareas logísticas del C-130J forman parte de los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad que México mantiene con Estados Unidos, enfatizó el comunicado oficial.

La mandataria precisó que este tipo de aviones "ya han entrado en otras ocasiones" a territorio mexicano. "La diferencia es que ahora entraron a Toluca", señaló al explicar que consultó las razones por las cuales la aeronave no aterrizó en la base aérea de Santa Lucía, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y que "fue una condición que se estableció" por parte de las autoridades estadounidenses.

El C-130J Super Hercules es un avión táctico fabricado por Lockheed Martin ampliamente utilizado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en operaciones especiales, misiones logísticas y acciones humanitarias.

La aeronave cuenta con capacidad para transportar hasta 92 pasajeros o 74 camillas médicas con personal sanitario, además de una carga máxima aproximada de 21 mil 770 kilogramos, características que lo hacen habitual en misiones de evacuación y traslado de equipo pesado.

Sheinbaum Pardo informó que está pendiente la autorización del Senado para que venga a México una comitiva de la Guardia Costera de Estados Unidos en febrero de 2026, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión.

"Esa sí la tiene que autorizar el Senado de la República", subrayó la presidenta al establecer la diferencia entre ambos casos.

El senador José Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), solicitó al Gabinete de Seguridad explicar la presencia de la aeronave estadounidense y advirtió que el Senado no ha autorizado el ingreso de tropas estadounidenses.

El legislador recordó que en diciembre de 2025 la presidenta solicitó formalmente la autorización para el ingreso de militares de Estados Unidos con el objetivo de participar en un programa de entrenamiento denominado "Mejorar la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales", pero la sesión de la Comisión de Marina fue cancelada sin explicación pública.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha mantenido una estrecha relación de cooperación con autoridades estadounidenses desde su formación profesional.

El funcionario cursó especializaciones en la Universidad de Harvard, el FBI y la DEA de Estados Unidos, lo que ha facilitado los mecanismos de coordinación bilateral en materia de seguridad, precisó la Secretaría de Seguridad.

El arribo del C-130J ocurrió días después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera el viernes 16 de enero cinco avisos advirtiendo a operadores aéreos estadounidenses de una "situación potencialmente peligrosa" en espacios aéreos sobre el Pacífico, que van desde México hasta Ecuador, "debido a actividades militares" y posibles interferencias en sistemas de navegación.

Respecto a esta alerta, Sheinbaum Pardo aclaró que "de inmediato fue alertado Relaciones Exteriores y la Defensa Nacional" y que se estableció comunicación con la Embajada de Estados Unidos para conocer exactamente la situación.

"Nos tardamos con el comunicado hasta no tener certeza en efecto de que no había ningún sobrevuelo sobre México", explicó la presidenta al detallar el protocolo de respuesta ante la alerta de la FAA.