Querétaro — 3 de marzo de 2026. —El presupuesto para mantenimiento de ciclovías en el municipio de Querétaro se redujo de 10 millones de pesos en 2025 a 3.5 millones para 2026, confirmó el secretario de Movilidad, Pedro Angeles. La dependencia trabaja con colectivos ciclistas en la priorización de siete tramos que requieren conexión, aunque aún no define cuáles se intervendrán ni el costo de esas obras.
La reducción equivale aproximadamente al 65% del recurso disponible el año anterior. Angeles reconoció la diferencia, aunque señaló que conforme avance el ejercicio fiscal podría haber ahorros que permitan ampliar los recursos destinados a infraestructura ciclista. El funcionario subrayó que el monto autorizado es exclusivamente para mantenimiento de ciclovías existentes.
Entre las intervenciones programadas destaca un tramo en la zona de Tecnológico, cerca de la calle Hidalgo. Los siete puntos de conexión pendientes varían en complejidad: algunos requieren apenas 100 metros de obra, mientras que otros implican tramos considerablemente mayores, explicó el titular de la dependencia.
Colectivos ciclistas definen prioridades de conexión en Querétaro
La Secretaría de Movilidad mantiene un proceso de análisis conjunto con organizaciones ciclistas para determinar qué conexiones son prioritarias. Una vez concluida esta fase, se evaluará si el presupuesto de 3.5 millones alcanza también para las conexiones o si será necesario solicitar recursos adicionales, indicó Angeles.
El proceso contempla tres etapas: primero el análisis con colectivos, después la socialización con los ciudadanos de las zonas a intervenir, y finalmente la ejecución de las obras. El secretario precisó que esta metodología responde a la instrucción del presidente municipal de acercarse a la comunidad ciclista antes de cualquier intervención.
Adicionalmente, la Secretaría de Movilidad cuenta con 3.7 millones de pesos para infraestructura semafórica. En este rubro, la dependencia tiene identificados 70 cruces que requieren la instalación de baterías de respaldo para operar hasta cinco horas durante cortes de energía eléctrica. Algunos semáforos en las zonas sur y poniente ya cuentan con esta tecnología, aunque el proyecto integral permanece en análisis presupuestal.