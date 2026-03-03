Querétaro destina 3.5 mdp a mantenimiento de ciclovías en 2026

Municipio analiza con colectivos ciclistas la priorización de siete tramos pendientes de conexión.

Ciclovía del municipio de Querétaro en zona de Tecnológico donde se realizará mantenimiento con presupuesto de 3.5 millones de pesos

Colectivos ciclistas participan en la priorización de los puntos que serán intervenidos durante 2026.

(depositphotos)
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro — 3 de marzo de 2026. —El presupuesto para mantenimiento de ciclovías en el municipio de Querétaro se redujo de 10 millones de pesos en 2025 a 3.5 millones para 2026, confirmó el secretario de Movilidad, Pedro Angeles. La dependencia trabaja con colectivos ciclistas en la priorización de siete tramos que requieren conexión, aunque aún no define cuáles se intervendrán ni el costo de esas obras.

La reducción equivale aproximadamente al 65% del recurso disponible el año anterior. Angeles reconoció la diferencia, aunque señaló que conforme avance el ejercicio fiscal podría haber ahorros que permitan ampliar los recursos destinados a infraestructura ciclista. El funcionario subrayó que el monto autorizado es exclusivamente para mantenimiento de ciclovías existentes.

Entre las intervenciones programadas destaca un tramo en la zona de Tecnológico, cerca de la calle Hidalgo. Los siete puntos de conexión pendientes varían en complejidad: algunos requieren apenas 100 metros de obra, mientras que otros implican tramos considerablemente mayores, explicó el titular de la dependencia.

Colectivos ciclistas definen prioridades de conexión en Querétaro

La Secretaría de Movilidad mantiene un proceso de análisis conjunto con organizaciones ciclistas para determinar qué conexiones son prioritarias. Una vez concluida esta fase, se evaluará si el presupuesto de 3.5 millones alcanza también para las conexiones o si será necesario solicitar recursos adicionales, indicó Angeles.

El proceso contempla tres etapas: primero el análisis con colectivos, después la socialización con los ciudadanos de las zonas a intervenir, y finalmente la ejecución de las obras. El secretario precisó que esta metodología responde a la instrucción del presidente municipal de acercarse a la comunidad ciclista antes de cualquier intervención.

Adicionalmente, la Secretaría de Movilidad cuenta con 3.7 millones de pesos para infraestructura semafórica. En este rubro, la dependencia tiene identificados 70 cruces que requieren la instalación de baterías de respaldo para operar hasta cinco horas durante cortes de energía eléctrica. Algunos semáforos en las zonas sur y poniente ya cuentan con esta tecnología, aunque el proyecto integral permanece en análisis presupuestal.

gobiernomovilidadciclistasseguridad

Reciente

Vista de desarrollos habitacionales en San Juan del Río que impulsan el crecimiento urbano y el padrón catastral del municipio en 2026
San Juan del Río

Más de 107 mil claves catastrales marcan crecimiento acelerado de San Juan del Río

Municipio incorpora hasta 2 mil claves anuales por nuevos fraccionamientos y enfrenta reto en infraestructura.

Proyecto de transporte eléctrico con paradas en el primer cuadro de Querétaro para integración con microbús y estacionamientos
Querétaro

Transporte eléctrico en Querétaro tendrá 30 paradas en centro

Movilidad define rutas integradas a microbús y estacionamientos periféricos, aunque sin fecha de licitación.

Vista del Estadio Corregidora previo al partido Querétaro vs América por la jornada 10 del Clausura 2026
Deportes

Querétaro vs América en La Corregidora: claves del duelo de la jornada 10

América arrastra la goleada ante Tigres y enfrenta calendario saturado; Querétaro apuesta por su fortaleza local.

Árbitros mexicanos César Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra varados en Catar tras cierre aéreo por conflicto en Medio Oriente
Deportes

Árbitros mexicanos varados en Catar tras cierre aéreo por conflicto en Medio Oriente

FMF confirma apoyo consular y mantiene comunicación con silbantes retenidos en Doha.