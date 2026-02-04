El gobernador Mauricio Kuri González arrancó el año con su tradicional conferencia "Café con Kuri" presumiendo una reducción del 5% en la incidencia delictiva y una caída del 20.7% en homicidios dolosos. Las cifras suenan contundentes: Querétaro registró menos de 170 homicidios en 2025, contra los 2,539 de Guanajuato. El secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, complementó el cuadro con la entrega de 85 patrullas y más de 155 millones de pesos en equipamiento para los 18 municipios.

Sin embargo, la narrativa triunfalista tiene grietas. El propio Kuri reconoció que la extorsión virtual es el principal reto de seguridad para 2026. El dato es demoledor: 17% de los queretanos ha sido víctima de este delito. Más allá de las llamadas fraudulentas, la ENVIPE ubica a Querétaro como tercer lugar nacional en prevalencia de delitos contra empresas, y el estado figura entre las 10 entidades que concentran el 80% de las extorsiones del país. El "modelo queretano de seguridad" que presumen exportar a 17 estados tiene fisuras que las estadísticas oficiales maquillan.

La paradoja es evidente: mientras la Policía Estatal alcanza un histórico 77.8% de confianza ciudadana ―la más alta del país―, la percepción de inseguridad pasó del 38% en septiembre de 2024 al 66% en enero de 2025. Es decir, los queretanos confían en sus policías, pero se sienten cada vez más inseguros. Esa disonancia revela que el problema rebasa la capacidad operativa de las corporaciones y apunta a fenómenos estructurales que la estrategia oficial no está conteniendo.

La carrera por 2027: el destape silencioso

El año electoral que viene ya está aquí. El senador Agustín Dorantes Lámbarri confirmó públicamente su aspiración a la gubernatura, aunque la condicionó a "dar resultados legislativos". Su argumento tiene fundamento histórico: seis de los últimos ocho gobernadores surgieron del Senado. Pero Dorantes no está solo en la fila.

Felipe Fernando Macías Olvera, el "Felifer" que gobierna el municipio de Querétaro, arrancó enero con su programa "Alcalde en tu Calle" desplegando más de 500 funcionarios por las colonias. Su estrategia de "gobierno callejero" es, en realidad, una campaña de posicionamiento disfrazada de gestión. Apenas en octubre anunció inversiones por mil millones de pesos para drenajes y un proyecto de teleférico que nadie pidió pero que genera titulares.

Josué "Chepe" Guerrero de Corregidora también mantiene alta visibilidad: pagó su predial frente a cámaras y presumió una recaudación de 41 millones de pesos en los primeros siete días del año. Rodrigo Monsalvo de El Marqués, Marco del Prete en SEDESU y Luis Nava (exalcalde capitalino) completan el cuadro de aspirantes panistas. El problema del PAN es que tiene demasiados gallos y poca cancha.

El gesto más revelador fue el respaldo que Kuri González dio públicamente a Tania Ruiz para la alcaldía de San Juan del Río en 2027. La exdirectora del DIF municipal de Querétaro renunció a su cargo y recibió el espaldarazo del gobernador en "Café con Kuri": "Tiene vocación de servicio comprobada". El mensaje fue claro: Kuri está dispuesto a intervenir en las sucesiones, aunque el alcalde Roberto Cabrera Valencia de San Juan del Río tuvo que salir a pedir a sus funcionarios que "no se distraigan en temas políticos". La tensión por el control del segundo municipio más importante del estado apenas comienza.

Los municipios: gestión con sello electoral

El arranque de año en los municipios metropolitanos tuvo un denominador común: campañas de pronto pago del predial con descuentos del 20%, seguros de vivienda y mascotas incluidos. Corregidora, El Marqués, San Juan del Río y la capital compitieron por ver quién ofrecía mejores beneficios fiscales. La recaudación temprana es fundamental para las arcas municipales, pero también es escaparate político.

Pedro Escobedo recibió cuatro nuevas patrullas del gobierno estatal, pero el alcalde Beto Nava reconoció que el municipio "tiene áreas de oportunidad" en contratación de policías. La realidad es más cruda: de cada 20 aspirantes que se registran para ingresar a la corporación, solo cinco aprueban los exámenes. La seguridad municipal depende de la coordinación estatal porque los municipios pequeños no tienen capacidad operativa ni financiera para sostener corporaciones competitivas.

El Cabildo Metropolitano ―que integran Querétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan― sesionó para dar cumplimiento al decreto que prohíbe eventos con apología del delito. La medida es más simbólica que operativa, pero permite a los alcaldes presumir coordinación frente a un problema que no controlan: la influencia cultural del narco en una entidad que se jacta de ser diferente.

El elefante en la sala: el Tren México-Querétaro

El proyecto de infraestructura federal más importante del sexenio en la región avanza con reuniones de coordinación entre el Ejército, el gobierno estatal y los municipios. Felifer Macías participó en los encuentros y adelantó que "habrá afectaciones" por el derribo del puente de Prolongación Corregidora Norte. La construcción generará empleo ―de hecho, ya lo está haciendo según el IMSS―, pero también complicaciones de movilidad que ninguna autoridad local quiere asumir.

El secretario de SEDESU, Marco del Prete, reconoció que se mantiene diálogo con los Ingenieros Militares para que "se privilegie la participación de empresas y trabajadores queretanos". La declaración revela la preocupación de que la derrama económica del proyecto federal no beneficie a la planta laboral local. Es un riesgo real: las grandes obras federales suelen importar mano de obra especializada y dejar empleos residuales a los estados.

Lo que no se dice

La agenda pública de Querétaro en estos primeros días de 2026 omite varios temas incómodos. Uno de ellos es la investigación en curso contra una financiera de autos que operaba con esquemas fraudulentos y fue cateada por la Fiscalía. Otro es la presión sobre el transporte público: la Agencia de Movilidad reconoce que El Marqués requiere "infraestructura mayor" para integrarse al sistema Qrobús, pero no hay recursos ni voluntad para resolver el problema de fondo.

La Entidad Superior de Fiscalización mantiene observaciones pendientes en los ejercicios fiscales de Tequisquiapan, Pedro Escobedo y Amealco, con posibles determinaciones graves en el primer caso. Son auditorías del pasado que podrían convertirse en bombas políticas si los hallazgos derivan en sanciones formales.

Mientras tanto, la inversión privada sigue llegando: SEDESU tiene en cartera 40 proyectos, de los cuales tres podrían aterrizar en San Juan del Río. Pinturas Berel continúa su proceso de reubicación hacia el municipio. El modelo económico queretano ―finanzas sanas, seguridad relativa, ubicación estratégica― sigue atrayendo capital, pero la competencia por talento humano con estados vecinos y la saturación del corredor industrial son amenazas que nadie quiere enfrentar públicamente.

Balance provisional

Querétaro arranca 2026 con una clase política en modo electoral permanente, indicadores de seguridad que lucen bien en comparación nacional pero ocultan fenómenos preocupantes, y una dependencia creciente del gobierno federal para infraestructura estratégica. El discurso oficial sigue siendo el de un estado excepcional, un oasis en medio del caos nacional. La realidad es más matizada: la extorsión avanza, la movilidad se deteriora, y las aspiraciones personales de los funcionarios compiten con sus obligaciones de gestión.

El verdadero reto de 2026 para Querétaro no es mantener su posición en los rankings de seguridad, sino enfrentar los problemas que esas estadísticas no capturan. Y el verdadero desafío para el PAN es llegar a 2027 sin que la competencia interna destruya lo que han construido en dos décadas de hegemonía. Ambas cosas están por verse.

Morena: el fantasma que recorre Querétaro

Si el PAN tiene demasiados gallos, Morena tiene un problema distinto: su carta fuerte no termina de cuajar. Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera y actual director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lidera las encuestas internas con cerca del 40% de las preferencias, pero su tendencia es a la baja. En octubre de 2025 marcaba 51%; para noviembre había caído a 42%. El desgaste del funcionario federal que hizo carrera persiguiendo corruptos ya se nota en territorio queretano.

Detrás de Nieto viene Gilberto Herrera Ruiz, exrector de la UAQ y actual diputado federal, con 32% de apoyo pero en ascenso. Herrera tiene lo que Nieto carece: estructura territorial. Su grupo político controla piezas clave de la 4T en Querétaro: Rufina Benítez en la dirigencia estatal de Morena, Rocío Benítez en la delegación de Bienestar, y fue él quien impulsó a Astrid Ortega para la alcaldía de Cadereyta. Si la decisión se toma por estructura y no por encuesta, Herrera tiene ventaja.

Pero Morena tiene un comodín: el género. La dirigente nacional Luisa María Alcalde ha dejado claro que la paridad será determinante en la selección de candidaturas. Si aplican el mismo criterio que en Ciudad de México ―donde Omar García Harfuch lideraba encuestas pero la candidatura fue para Clara Brugada―, las cartas cambian. La senadora Beatriz Robles aparece entonces como opción natural. Andrea Tovar, diputada local que repitió en el distrito 1 (uno de los bastiones azules que arrebató al PAN), también está en el radar, aunque sus cercanos dicen que prefiere la alcaldía de Querétaro. E incluso podría emerger Astrid Ortega desde Cadereyta, si el grupo de Herrera logra posicionarla como candidata de género.

El dato duro que preocupa al PAN: las encuestas de Rubrum y CE Research ubican a Morena a solo dos puntos del blanquiazul en preferencias genéricas. El 42.4% contra 46% es una diferencia que se puede cerrar en año y medio de campaña. La amenaza no es retórica: por primera vez en dos décadas, el bastión panista podría caer.

Mientras tanto, Gilberto Herrera no pierde oportunidad de aparecer en medios. En febrero acompañó a habitantes de Huimilpan que denunciaron fraude de la caja Integradora Independencia ―el mismo caso que la Fiscalía estatal investiga―. El mensaje es claro: Morena está atento a los temas que el gobierno estatal no resuelve. Si el PAN descuida flancos, Herrera estará ahí para capitalizarlos.

Memo Vega: el árbitro incómodo del panismo

En medio de la estampida de aspirantes panistas, hay un personaje que no aparece en las encuestas pero que será determinante en la sucesión: Guillermo "Memo" Vega Guerrero, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local. Vega no busca la gubernatura, pero controla la agenda legislativa del partido y tiene línea directa con el gobernador Kuri.

El diputado ha sido el más vocal en señalar el daño que causa el adelanto de campañas. "Querétaro es el que pierde cuando sus instituciones se dividen", advirtió en octubre pasado, en referencia directa a los espectaculares, pintas de bardas y eventos masivos que algunos aspirantes panistas han desplegado antes de tiempo. Su propuesta fue clara: un convenio ―verbal o escrito― al interior del partido para frenar a "los que se están adelantando". Nadie le hizo caso.

Vega representa al panismo institucional que ve con preocupación cómo la competencia interna erosiona la unidad que presumen. Mientras Felifer Macías despliega su "gobierno callejero", Dorantes hace giras "legislativas" que parecen campaña, y Marco del Prete aprovecha cada foro de inversión para posicionarse, el coordinador parlamentario intenta mantener el orden. Su trabajo legislativo ha sido consistente: impulsó la reforma judicial local, negoció con Morena cambios de comisiones, y mantuvo la gobernabilidad en un Congreso donde el PAN tiene mayoría pero no unanimidad.

El problema para Vega es que su llamado a la prudencia choca con la realidad: los aspirantes saben que quien no se mueve temprano, pierde. Y en un partido donde el gobernador ya mostró que está dispuesto a respaldar públicamente a candidatos (como hizo con Tania Ruiz para San Juan del Río), esperar turno puede significar quedarse sin silla cuando suene la música.

El rol de Memo Vega será crucial cuando el PAN defina su proceso de selección en el segundo semestre de 2026. Si el partido opta por encuesta abierta, los que se adelantaron tendrán ventaja. Si decide por convención o dedazo, el trabajo de construcción institucional de Vega pesará más. Por ahora, el coordinador mantiene perfil bajo mientras otros compiten por reflectores. Es una apuesta arriesgada en tiempos donde la visibilidad parece valer más que la gestión.

El tablero completo

La elección de 2027 en Querétaro ya está en marcha, aunque falten 20 meses para la jornada. El PAN tiene al menos cinco aspirantes serios (Felifer Macías, Dorantes, del Prete, Chepe Guerrero y Luis Nava), Morena al menos cuatro (Santiago Nieto, Gilberto Herrera, Beatriz Robles y Andrea Tovar), y el factor género puede alterar cualquier pronóstico. En medio, actores como Memo Vega intentan que la competencia no destruya al partido que ha gobernado Querétaro por dos décadas.

Lo que queda claro es que 2026 será un año de posicionamiento permanente disfrazado de gestión. Cada inauguración de obra, cada entrega de patrullas, cada foto con el gobernador, será un acto de campaña anticipada. Y mientras los aspirantes compiten por la atención, los problemas de fondo ―extorsión, movilidad, agua, desarrollo desordenado― seguirán esperando su turno en la agenda pública. Esa es la paradoja del modelo queretano: funciona lo suficientemente bien como para que sus gobernantes se concentren en el siguiente cargo, pero no tan bien como para que los ciudadanos dejen de percibir que algo falta.

El polvorín del transporte: AMEQ entre dos fuegos

Y mientras el gobierno presume cifras de seguridad y los políticos miden fuerzas por 2027, hay una bomba de tiempo que nadie quiere desactivar. En San Juan del Río, los concesionarios del transporte público ya decidieron por su cuenta lo que la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) no les autoriza: subieron las tarifas de manera unilateral. Desde los últimos días de diciembre, usuarios reportan cobros de 12 pesos cuando la tarifa oficial es de 10; en rutas suburbanas el aumento es más agresivo: Barranca de Cocheros pasó de 20 a 25 pesos, Galindo de 14 a 17, Cazadero de 20 a 25, Ojo de Agua de 11 a 14, El Organal de 12 a 16.

La respuesta de la AMEQ fue tibia: operativos de supervisión, advertencias de multas de entre 4,525 y 11,314 pesos, amenazas de corralón. Gerardo Cuanalo Santos, director de la agencia, reiteró que "no hay autorizado ningún incremento de pasaje". Pero los concesionarios llevan otro discurso: según ellos, la tarifa no se actualiza desde 2018, la AMEQ suspendió las mesas de trabajo desde febrero de 2024, y necesitan pasar de 10 a 13 pesos para invertir en unidades que hoy superan los 2 millones de pesos. Representan 250 de las 470 unidades del municipio.

El problema es que la ciudadanía está atrapada en medio: por un lado, un servicio deficiente con unidades obsoletas, choferes que manejan hablando por celular, horarios impredecibles y condiciones que no garantizan la seguridad de los pasajeros. Por otro, un incremento ilegal que golpea directamente el bolsillo de quienes no tienen alternativa. La tarjeta UniDos, que debería ofrecer viajes de dos pesos para sectores vulnerables, no termina de implementarse. Y mientras tanto, los concesionarios manejan en lo oscurito la posibilidad de protestas al estilo de las que ya son costumbre en el sector: bloqueos de calles, paralización de rutas, presión para que el gobierno ceda.

El antecedente inmediato no ayuda. En la capital del estado, trabajadores del Bus Municipal ―el programa estrella de Felifer Macías― protestaron el 5 de enero por despidos injustificados y tienen un emplazamiento a huelga para el 14 de enero que podría afectar el transporte escolar gratuito justo al inicio del ciclo. El alcalde minimizó: "fueron 5 o 6 operadores nada más". Pero el patrón es claro: la movilidad en Querétaro está sostenida con alfileres, y cualquier conflicto laboral o tarifario puede convertirse en crisis.

La AMEQ enfrenta así un dilema sin solución fácil. Si autoriza el incremento, legitima el chantaje de los concesionarios y golpea a los usuarios. Si no lo autoriza, los transportistas seguirán cobrando de facto lo que quieran, y la agencia quedará como lo que ya parece: un regulador sin dientes. En cualquier caso, el modelo de transporte público concesionado muestra sus límites: operadores que exigen tarifas de primer mundo por un servicio de tercera, y un gobierno que prefiere operativos cosméticos a una reforma estructural del sistema.

San Juan del Río es solo el síntoma. El mismo problema late en la zona metropolitana, donde el Qrobús requiere una ampliación que no llega, y en los municipios de la Sierra Gorda donde el transporte suburbano es prácticamente un monopolio sin vigilancia. El tren México-Querétaro, si algún día se concreta, no resolverá la movilidad interna del estado. Esa tarea le corresponde a un gobierno que, por ahora, está más ocupado en decidir quién será el próximo gobernador que en garantizar que los queretanos puedan moverse por su ciudad sin ser rehenes de concesionarios o de la improvisación.