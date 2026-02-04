La muy fría mañana de este lunes pasado; El Partido Verde presentó a José Antonio Ortega Cerbón, Magistrado en retiro del Tribunal Superior de Justicia, como su nueva adhesión, acompañado con la valiosa presencia de Paloma Arce y del Dirigente por tres años más, Ricardo Astudillo, quien había sido parte de la Fórmula al Senado de Movimiento Ciudadano, junto a Iliana Luna, mismos que realizaron un excelente trabajo con toda y las limitaciones de un partido carente de registro en ese momento, ganando la mayoría de los debates y siendo parte fundamental para que tras casi una década, nuevamente alcanzaran la votación necesaria requerida de ley; Sin embargo sin la cortesía política necesaria por parte de César Cadena y Nora Amaya, decidió que la opción del Partido Verde era la más indicada; Ahora siendo honestos, Cerbón es un intachable hombre público, íntegro y que adorna bien con su honestidad al Verde, podría ser un excelente candidato a un Distrito Federal, Local y hasta a la propia Alcaldía de Corregidora; Dicho de otra manera, para lo que se ocupe y de lo que el pueblo, quiera ponerse necio.
Hace bien el Alcalde y "Niño Gobernador" Felifer Macías en presumir con orgullo la publicación del "New York Times" donde se reconoció a nuestra Capital, como uno de los sesenta y dos destinos imperdibles a nivel mundial para este año y único con ubicación en México; Destacando su cultura gastronómica y vitivinícola, como una experiencia inolvidable, haciendo énfasis en la antigua Fábrica de Hércules que actualmente es un Hotel y produce cerveza artesanal, destacando también la cafetería "El Apapacho" acá entre nos quizá no pasaron a "La Mariposa" y el Restaurante "El Reinita" como lugares con una buena oferta culinaria; Dicho de otra manera, además de su clima, historia y tranquilidad, Querétaro resulta y resalta gracias a sus prestadores de servicios; Quizá por eso, además del canto de las sirenas de algunos cercanos, sería conveniente que Feli escuchara a esos prestadores de servicios, primeramente porque vienen dolidos de la pandemia, posteriormente tras "Cantaritos" fueron descansados y aunque la Secretaría de Trabajo, Liliana San Martín buscó solventar parte del paro, resultó insuficiente.
Ahora las nuevas, no tan buenas nos comentan amigos del gremio, son los gastos que generan la instalación de las cámaras biométricas, los refrendos de licencias, permisos y pagos de protección civil, pero el que no traían contemplado fueron los aumentos a los gastos de recolección por cierto muy mala, pues se pasó de pagar $870.00 a $1,470.00 por lo que nos comentan, se debería incentivar a este ramo productivo pues son el rostro ante los visitantes con algunas estrategias; Como incluirlos en algunas Ferias de Empleo, capacitaciones, cursos de idiomas y apoyos por desempleo, ampliar rutas nocturnas; Nuestras bellezas naturales, la historia de este cruce de caminos y la seguridad, nos hacen un destino importante de oferta turística sin playa, pero también y de acuerdo a lo comentado por el prestigioso diario neoyorquino, también su potencial humano en servicios, vende y vende bien; Ya vimos que los empleados de Bares, Cantinas, Restaurantes, son resilientes, pero si se les puede apoyar en un esquema de ganar, ganar, se les puede dar herramientas valiosas para que sigamos siendo un destino de clase mundial.
El Secretario de Desarrollo Social de Gobierno del Estado, Luis Bernardo Nava Guerrero, recibió del Gobernador de Querétaro Mauricio Kuri, la encomienda de llevar a la calle al Gobierno Estatal; Mediante la implementación del programa "Aquí Contigo" mismo que pretende mediante el despliegue social de más de mil funcionarios, buscar fortalecer la cercanía del Poder Ejecutivo con la ciudadanía en los dieciocho municipios, saliendo a las calles, las plazas y los espacios públicos con acciones sociales, culturales y deportivas; Sin lugar a dudas Nava Guerrero, tiene la sensibilidad necesaria para acercarse a las familias con programas que inciden de manera positiva en su calidad de vida; No es de extrañar que varios de sus programas que implementó en su Administración municipal, hayan buscado replicarse en otros municipios e inclusive en la Administración Federal; La responsabilidad es enorme, sin duda se trata del esfuerzo social más ambicioso de los últimos cuatro sexenios, no resulta en balde que Kuri denominara a los responsables de emprender "Aquí Contigo" como "Pilares".
De acuerdo al pastor del rebaño azul, Martín Arango; Estamos a cincuenta días de conocer a la "Garnacha" que dirigiría los trabajos de la Coordinación Estatal de "Cuidar Querétaro"; Dicho en buen cristiano, por ahí a mediados de marzo, se conocerá la nominación blanquiazul a la Gubernatura del Estado para la elección del próximo año; Sin que se le llame Pre Candidato por aquello de una posible sanción por "Preanteprecampaña" y aunque digan en el Comité que hay cinco o más contendientes, lo obvio se obvia por obviedad, Marco del Prete, Chepe Guerrero, Felifer Macías y Luis Nava, realmente están en la competencia; Marco podría ser no el candidato de unidad, sino un candidato que realmente una; Chepe tiene toda la confianza del "Primer Panista de Querétaro"; Felifer tiene el respaldo de los números pero sus resultados hablan por sí mismos, Mientras; Luis Bernardo Nava recibió un espaldarazo de su jefe y las llaves de un auténtico Fórmula Uno, solamente el proyecto insignia de la Administración Kuri, será difícil que decida conducirlo como si fuera un "Vocho".
Enfrente, la carrera de la "Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación" está en marcha; La posición del Verde está más que definida; Se llama Ricardo Astudillo y es Diputado Federal; El PT es el hermano descalzo de la Cuarta Transformación y salvo algunos municipios, la posición fuerte a la que aspira al momento es la pluri de la LXII Legislatura, cuando Claudia Díaz Gayou si gana su distrito, pero prefiere la nominación a la Capital; Por Morena, Luis Humberto Fernández, quien se fortalece y demuestra que la discreción no es sinónimo de inacción; La Senadora Bety Robles que cerró fuerte el año mostrando músculo y ratificando que las mujeres están preparadas para asumir cualquier reto y finalmente; Santiago Nieto titular del IMPI que acaba de darle a la viuda de Carlos Manzo, la marca del movimiento del sombrero; La designación final tendrá discutiblemente la aprobación de la Presidencia, pero también cuentan; Primeramente los acuerdos entre las tres Dirigencias Nacionales; La validación de los comités seccionales y por supuesto las encuestas como la de Demoscopia.
Decía un amigo que los notarios no tenían hijos, sino notaritos; Le cuento que lo sucedido ayer martes, durante la renovación del Colegio de Notarios, evidencia que las divisiones internas no serán fáciles de superar, llega Ugalde Tinoco en medio de señalamientos de malos manejos con el INFONAVIT, por parte de su propia Notaría, la Número 4 en San Juan del Río, pero como decía mi abuelo, "Dios siempre ayuda a los buenos mientras sean más que los malos"; Los números fueron contundentes, obteniendo 55 Votos, contra 46 Votos de la segunda opción y un voto nulo por un Notario no registrado, para pronto efectuado por alguien que nomás de ondita decidió votar por sí mismo; No es la primera vez que hay elecciones cerradas en el Colegio de Notarios; Para los puristas dejó mal sabor de boca la anticipación en las actividades proselitistas, otros deciden empandillarse por aquello de las cochinas dudas en ser los próximos suspendidos, mientras que algunos prefirieron dar vuelta a la página y buscar llevar la fiesta en paz, tanto con 5 de Mayo y la Fiscalía del Estado.
PD1 A la Presidente Astrid Ortega, la misma que afirma falsamente que sancionaron a los medios de comunicación; No le gustó que no sancionaran a la Regidora de su propio partido, Morena, quien la denunció por violencia de género, por lo que impugnó en Toluca para que también la sancionen con los demás regidores.
PD2 El Edil de Tolimán advirtió a los ciudadanos que tuvieran cuidado, pues hay vivales que falsifican los talones de pago de la Tesorería Municipal, generando un quebranto a las finanzas del Municipio; Pienso sería justo que también alguien le advirtiera a su tesorera que sería mejor, deje de firmar como Licenciada.
PD3 Las alarmas del edificio que alberga al Poder Legislativo del Estado, se activaron de manera sorpresiva; Nos cuentan que ya se investigan las causas pero que en esta ocasión nadie se robó las urnas.
