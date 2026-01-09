Kuri entrega modernización de camino en Pinal de Amoles

Pinal de Amoles, 9 de enero de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González entregó la modernización del camino en la comunidad de Derramadero de Bucareli, en el municipio de Pinal de Amoles, con lo cual inició una gira de trabajo por la Sierra Gorda queretana.
La obra consistió en la mejora del camino, colocación de banquetas, infraestructura hidráulica, iluminación solar y señalética con una inversión de 8.2 millones de pesos que beneficia a tres mil 700 habitantes de la zona en Pinal de Amoles, informó la titular de la Comisión Estatal de Infraestructura, Sonia Carrillo Rosillo.
La funcionaria estatal explicó que la obra mejora la conectividad entre Derramadero de Bucareli y Puerto del Derramadero, además de dar tranquilidad a las familias serranas.
Camino modernizado en Derramadero de Bucareli. La obra incluye tres mil 600 metros cuadrados de concreto hidráulico e iluminación solar. rotativo.com.mx
El proyecto sumado a la primera etapa totaliza tres mil 600 metros cuadrados de concreto hidráulico en comunidades de Pinal de Amoles, detalló la titular de la CEI.
"Teníamos un camino de terracería con hoyotes que cuando llovía era intransitable, no tenía banquetas ni luz", aseguró Carrillo Rosillo. Con maquinaria del gobierno estatal se logró revertir el camino que conecta el Puerto de Derramadero a Bucareli, lo que representa cerca de 20 kilómetros, precisó la funcionaria.
La Comisión Estatal de Infraestructura también llevó a cabo la construcción de una techumbre para la Telesecundaria Plutarco Elías Calles, donde el IFEQ invirtió 2.48 millones de pesos. Las acciones fortalecen la infraestructura educativa en la Sierra Gorda, informó el gobierno estatal.
La presidenta municipal de Pinal de Amoles, María Guadalupe Ramírez Plaza, agradeció el apoyo de las autoridades estatales para la construcción del camino con el cual no solo se conectan lugares sino también vidas.
El presidente del Comité de Obra, Luis Hernández García, reconoció el esfuerzo del personal de la administración estatal y municipal.
El gobernador entregó mil 200 juguetes recaudados gracias a las donaciones de estudiantes de diversas instituciones y los invitó a seguir trabajando de la mano a favor de Querétaro.
