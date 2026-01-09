Entregan apoyos turísticos y mercado en Pinal de Amoles.

El gobierno estatal destinó más de nueve millones de pesos para beneficiar a 121 personas del sector turístico en la Sierra Gorda tras afectaciones por lluvias.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 09, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Pinal de Amoles, 9 de enero de 2026. El gobierno estatal entregó apoyos al sector turístico de la Sierra Gorda y la segunda etapa del Mercado Gastronómico y Artesanal de Pinal de Amoles con una inversión total de más de 20 millones de pesos.

La iniciativa beneficia a 121 personas del sector turístico, incluyendo hoteles, restaurantes, guías, artesanas y pequeños comercios en Pinal de Amoles tras las afectaciones provocadas por las lluvias del año pasado, informó el gobernador Mauricio Kuri González durante el evento realizado en el kiosco municipal.

El mandatario estatal destacó que en la Sierra Gorda el turismo se construye con identidad, respeto y poniendo a las personas en el centro de las decisiones.

"El turismo nace del trabajo de la gente, de quienes abren su cocina desde temprano, quienes hacen artesanías y cuidan la naturaleza", explicó el funcionario ante invitados especiales de España.

Las lluvias del año pasado provocaron afectaciones severas que dañaron caminos, tierras, negocios y espacios de trabajo, lo que frenó la actividad económica y los ingresos de numerosas familias en Pinal de Amoles. Ante este escenario, el gobierno ha emprendido acciones concretas para reactivar la economía de la Sierra Gorda de Querétaro principalmente a través del impulso al turismo.

"Tenemos 43 frentes abiertos, seguimos apostándole a los caminos municipales que fueron muy lastimados", aseguró Kuri González. Con la segunda etapa del Mercado Gastronómico y Artesanal se fortalece un punto clave para que lo local se venda mejor y el dinero se quede en las comunidades serranas, precisó el mandatario.

El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Pío X Salgado Tovar, detalló que el mercado cuenta con 14 locales comerciales distribuidos en dos etapas.

La primera etapa incluyó seis locales y módulo de servicios sanitarios, mientras que la segunda comprende ocho locales comerciales y planta baja libre techada con superficie de 398 metros cuadrados e inversión de 10.6 millones de pesos.

La secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, enfatizó que los apoyos por más de nueve millones de pesos benefician a 121 personas del sector turístico de la Sierra Gorda. Además, se entregaron carritos para venta de productos y artesanías con inversión de 3.4 millones de pesos apoyando a 51 familias de distintos municipios.

La presidenta municipal de Pinal de Amoles, María Guadalupe Ramírez Plaza, celebró el respaldo del gobierno estatal para las artesanas, cocineras tradicionales y comerciantes. "La Sierra Gorda se ha consolidado como un destino de reconocimiento internacional ampliamente visitado y recomendado", señaló la alcaldesa.

