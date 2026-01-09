El funcionario explicó que el gobierno estatal mantiene comunicación permanente con la Sedena, el Tren Interurbano Mexicano y autoridades municipales para coordinar la logística de afectaciones viales y garantizar la información oportuna a los ciudadanos.

"La próxima semana seguramente estaremos en posibilidad de anunciar la intervención de la primera calle, que sería la primera intervención formal del proyecto. Los trabajos serán de 24 horas continuas, trabajando día y noche para tratar de causar el menor impacto posible en el tráfico vehicular", precisó Gudiño.

Las noticias de Querétaro sobre el tren interurbano revelan que la estrategia de construcción priorizará jornadas extendidas de trabajo para acelerar los tiempos de ejecución y reducir el periodo de afectaciones a la movilidad urbana.

Obras del Tren Interurbano México-Querétaro iniciarán la próxima semana con trabajos de 24 horas continuas. Habrá cierres a la altura del kilómetro 69 de autopista y zona de la estatua en San Juan del Río. Foto: Gobierno de México.

"No se van a hacer trabajos solo de día o solo de noche. Se trabajará de manera continua las 24 horas para que las intervenciones sean lo más cortas posibles y la gente pueda recuperar la circulación normal en el menor tiempo", explicó el secretario de Gobierno.

El gobierno estatal confirmó que en los próximos días se implementarán cierres viales relacionados con el proyecto del tren en diferentes puntos de la autopista y vialidades urbanas.

"Se van a hacer cierres esta semana en la autopista, específicamente a la altura del kilómetro 69, para poder realizar los trabajos necesarios. Vamos a utilizar vialidades alternas para desviar el tráfico de esa zona", detalló Eric Gudiño durante su intervención.

Adicionalmente, se realizarán cierres a la altura de San Juan del Río, punto estratégico en la traza del tren interurbano.

"También habrá un cierre a la altura de San Juan del Río. Esta medida es necesaria para liberar la zona y permitir que los trabajos del tren avancen conforme al calendario establecido por las autoridades federales responsables del proyecto", agregó el funcionario estatal.

Coordinación interinstitucional para minimizar afectaciones

Calendario de intervenciones viales por obras del Tren Interurbano México-Querétaro. Primera intervención la próxima semana con trabajos de 24 horas continuas. Cierres confirmados: kilómetro 69 autopista México-Querétaro y zona de estatua en San Juan del Río. Gobierno confirma: sin afectaciones a viviendas. Rotativo de Querétaro.

El gobierno de Querétaro sostuvo una reunión de coordinación con la Sedena, autoridades del municipio de Querétaro y gabinete estatal para establecer los mecanismos de comunicación y atención ciudadana durante la fase de construcción.

En el encuentro participaron el alcalde del municipio de Querétaro, representantes de las secretarías estatales de Movilidad, Medio Ambiente, Planeación y Desarrollo Sustentable, así como funcionarios de Protección Civil y Seguridad Pública.

"La idea es mantener una comunicación permanente entre todas las instancias involucradas. No solo el gobierno del Estado estará presente para informar a la ciudadanía, sino también los responsables directos de la obra para que puedan establecer una comunicación directa con la gente, aclarar dudas técnicas y explicar los alcances del proyecto", explicó Eric Gudiño sobre la estrategia de socialización del proyecto.

El gobierno estatal programó reuniones con colonias y organizaciones vecinales afectadas por las obras del Tren México-Querétaro para presentar el calendario de intervenciones, las vialidades alternas que se habilitarán y los mecanismos de atención a quejas o emergencias durante la construcción.

"En los próximos días estaremos teniendo reuniones con las diferentes colonias. Es fundamental que la ciudadanía tenga información de primera mano, directamente de los responsables de la obra, no solo del gobierno estatal", precisó el secretario de Gobierno.

Confirmación oficial: sin afectaciones a viviendas

Uno de los temas que generaba mayor preocupación entre los habitantes de las zonas por donde pasará la traza del tren fue despejado durante la reunión de coordinación.

"Algo muy importante que nos confirmaron las autoridades federales es que no habrá afectaciones en ninguna de las viviendas. Cero desalojos, cero expropiaciones de casas. Eso es fundamental para la tranquilidad de las familias que viven en las zonas cercanas a la traza del tren", aseguró el gobernador Mauricio Kuri González durante la conferencia de prensa.

Sin embargo, el mandatario estatal expresó su preocupación por la falta de información técnica detallada sobre las intervenciones que se realizarán en el Centro Histórico de Querétaro, zona de alta sensibilidad patrimonial.

"En lo personal me preocupa mucho la zona del centro histórico. Necesitamos información específica sobre cuándo, cómo y dónde se realizarán las intervenciones en carriles, cruces importantes como el de Leonardo Quintana y otros puntos estratégicos. Con todo respeto, creo que falta más información de la estructura federal para que podamos transmitirla a los ciudadanos", sostuvo Kuri González.

Estrategia de movilidad y vialidades alternas

La Secretaría de Movilidad del estado trabaja en coordinación con autoridades municipales en la habilitación de rutas alternas y la implementación de un plan de movilidad especial para los periodos de cierre de vialidades principales.

La estrategia incluye señalización reforzada, presencia permanente de agentes viales y campañas de difusión para orientar a los conductores sobre las mejores rutas disponibles durante las diferentes fases de construcción.

El gobierno estatal recomendó a los ciudadanos estar atentos a los anuncios oficiales que se publicarán en redes sociales institucionales, medios de comunicación y aplicaciones de movilidad sobre los cierres programados, horarios de mayor afectación y opciones de transporte público disponibles para evitar las zonas de obra.

Las autoridades enfatizaron que la construcción del Tren Interurbano México-Querétaro representa un proyecto estratégico de conectividad regional que reducirá significativamente los tiempos de traslado entre la capital queretana y la Ciudad de México, beneficiando tanto a usuarios cotidianos como al sector turístico y empresarial del estado.