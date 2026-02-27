Querétaro, 27 de febrero de 2026. — Ninguna estudiante embarazada ni ningún joven que asuma su paternidad podrá ser condicionado, suspendido o excluido de una institución educativa en Querétaro.
El Congreso local aprobó en sesión de pleno una reforma que garantiza la permanencia académica de alumnas y alumnos en esa situación, con el objetivo de frenar la deserción escolar vinculada a la maternidad y paternidad tempranas.
La iniciativa, impulsada por el diputado Enrique Correa Sada, establece con claridad jurídica que la educación no puede depender de circunstancias personales como el embarazo.
En Querétaro, la cobertura educativa ha registrado avances en años recientes, pero la deserción escolar por embarazo seguía sin contar con un marco legal específico que protegiera a las y los estudiantes afectados.
Durante su intervención en tribuna, el legislador señaló que la decisión representa un avance para miles de jóvenes que desean concluir sus estudios.
"La escuela debe ser un espacio que acompañe y respalde", indicó, al tiempo que calificó la reforma como un paso hacia un sistema educativo más inclusivo.
Reforma contra la discriminación de estudiantes embarazadas en Querétaro
Correa Sada precisó que la modificación legal brinda respaldo institucional y certeza jurídica para evitar que alumnas embarazadas o madres jóvenes abandonen su formación.
También protege a estudiantes varones que asuman la paternidad durante sus estudios, una situación que hasta ahora carecía de regulación expresa.
El diputado enfatizó que el nuevo ordenamiento fortalece el carácter inclusivo del sistema educativo queretano al proteger no solo el acceso a la educación, sino la dignidad y el proyecto de vida de quienes enfrentan esa circunstancia.
A su juicio, la reforma responde a una deuda pendiente con jóvenes que históricamente han visto truncada su trayectoria académica.
Con esta aprobación, Querétaro se suma a los esfuerzos legislativos en distintas entidades del país orientados a combatir la exclusión escolar por motivos de maternidad.
El legislador aseguró que continuará impulsando políticas públicas en materia de inclusión educativa y garantía de oportunidades para estudiantes en situación de vulnerabilidad.