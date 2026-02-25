Querétaro, 25 de febrero de 2026. — La sesión de Comisiones Unidas convocada para analizar la reforma judicial en Querétaro fracasó por falta de quórum tras la inasistencia de los legisladores de Morena, según denunció el diputado local del PAN, Guillermo Vega Guerrero, quien anunció que se emitirá una nueva convocatoria la próxima semana para retomar el proceso de armonización constitucional.

El estado es uno de los pocos que no han concretado la adecuación al mandato federal.

Querétaro se encuentra entre las últimas entidades del país que no han aprobado la armonización de su Constitución local con la reforma al Poder Judicial aprobada a nivel federal.

La sesión conjunta de las comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Puntos Constitucionales quedó sin efecto al presentarse únicamente los dos diputados panistas que las integran.

Hasta el momento, los legisladores de Morena no han emitido postura pública sobre su inasistencia.

Vega Guerrero señaló que el trabajo legislativo avanza en coordinación técnica con la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

"Ya somos de los pocos estados que no hemos llegado a tener una reforma constitucional para el Poder Judicial y por supuesto que nos importa cumplir con este mandato", indicó el panista, quien precisó que dicha coordinación busca evitar posibles controversias constitucionales sin comprometer la independencia del Congreso local.

El legislador detalló que la propuesta enviada por el gobernador cuenta con el respaldo del Poder Judicial del Estado. Tras mantener diálogo con el magistrado presidente, según informó Vega Guerrero, se identificaron tres peticiones prioritarias del tribunal: garantizar el pase directo para que jueces y magistrados participen en la elección popular de juzgadores, proteger íntegramente los derechos laborales del personal judicial y conservar al menos 13 magistraturas para evitar rezagos en materias civil y familiar.

Tres exigencias del Poder Judicial ante la reforma en Querétaro

"Bajar de 13 sería un golpe muy fuerte para la resolución de asuntos en segunda instancia", puntualizó el diputado sobre el número de magistrados.

La preocupación, de acuerdo con el panista, radica en que una reducción afectaría directamente los tiempos de resolución en los juzgados de Querétaro, particularmente en las áreas con mayor carga de trabajo.

Respecto a las iniciativas presentadas por Morena, Vega Guerrero aclaró que ambas siguen vigentes y serán analizadas junto con la del Ejecutivo estatal. Según explicó, todas las propuestas se enviarán a los 18 municipios para recabar observaciones antes de construir un dictamen que integre los distintos planteamientos.

"Las dos iniciativas de Morena siguen vivas y se van a encontrar con la del gobernador en el proceso legislativo", precisó ante cuestionamientos sobre una posible exclusión de las propuestas legislativas del partido en el Congreso.

El panista insistió en que la relación con la Consejería Jurídica federal es estrictamente técnica. "Estamos coordinados, no subordinados", sostuvo, al subrayar que el Congreso local ejercerá sus facultades para fortalecer el contenido de la reforma y adaptarla a las necesidades del estado.