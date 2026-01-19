Senador de Querétaro critica reforma electoral de Morena

Agustín Dorantes advierte que reducción de plurinominales debilitaría representación de oposición y afectaría pluralidad política del país.

Agustín Dorantes Lámbarri, senador por Querétaro, durante sesión en el Senado de la República sobre reforma electoral.

Agustín Dorantes Lámbarri, senador por Querétaro del PAN, durante su intervención en el Senado de la República.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Ene 19, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

México, 19 de enero de 2026. — El senador por Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, advirtió que la propuesta de reforma electoral que analiza el Senado de la República busca concentrar facultades en Morena y debilitar la representación de la oposición.

El legislador panista aseguró que la reducción de diputaciones y senadurías de representación proporcional afectaría directamente la pluralidad política del país y limitaría la voz de las minorías en el Congreso, informó en un comunicado oficial.

La iniciativa plantea disminuir el número de legisladores electos por la vía plurinominal, mecanismo que surgió durante la transición democrática para equilibrar la representación en las cámaras legislativas.

Dorantes Lámbarri criticó que mientras se propone reducir el presupuesto destinado a la democracia y a los partidos políticos, existen gastos discrecionales y recursos opacos ejercidos desde el propio Senado.

"Quitar contrapesos, reducir la representación proporcional y restar autonomía al órgano electoral para que el partido en el poder pueda mantenerse aun perdiendo la voluntad popular", sostuvo el legislador queretano al referirse a los objetivos que atribuye a la reforma impulsada por el partido gobernante.

El senador hizo un llamado a legisladores del Partido Verde Ecologista de México, del Partido del Trabajo y a independientes para actuar con responsabilidad y evitar lo que calificó como una regresión democrática. "No podemos debilitar al árbitro electoral ni permitir que una sola fuerza concentre el poder", enfatizó.

Dorantes Lámbarri recordó que las figuras plurinominales permitieron la alternancia política en México y aseguró que el Partido Acción Nacional continuará alzando la voz para defender la democracia y convocar a la ciudadanía a proteger la voluntad popular expresada en las urnas.

gobiernosenadoagustin doranteselecciones

Reciente

Protección Civil de El Marqués atiende accidente laboral en granja avícola sobre carretera Chichimequillas
Querétaro

Montacargas atropella a trabajador: investigan seguridad

Protección Civil trasladó al lesionado al hospital tras accidente laboral en granja avícola sobre carretera Chichimequillas-Santa María de los Baños

Sistema de cámaras de reconocimiento facial biométrico instalado en establecimiento nocturno de Querétaro conectado al C5
Editorial

Antros en Querétaro escanean tu rostro: qué datos guardan de ti

52 establecimientos nocturnos en Querétaro están conectados al C5 con tecnología de reconocimiento facial que compara rostros con bases de datos de personas buscadas.

Jaime Echavarría Melgarejo durante toma de protesta como presidente de AFEQ en Querétaro con Paulina de la Paz subsecretaria de Ingresos
Querétaro capital

Jaime Echavarría toma protesta como presidente de AFEQ en Querétaro

El contador público certificado y licenciado en Derecho sustituye a Mario Eric Anaya Arteaga al frente de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro.

Juan Luis Ferrusca Ortiz, secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, durante conferencia de prensa sobre querellas por daños a patrullas
Querétaro capital

Presentan querellas por daños a patrullas en Querétaro

El secretario de Seguridad Municipal confirmó que las denuncias se encuentran en trámite ante la Fiscalía Estatal tras afectaciones a vehículos policiales durante operativos recientes.