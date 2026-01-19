México, 19 de enero de 2026. — El senador por Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, advirtió que la propuesta de reforma electoral que analiza el Senado de la República busca concentrar facultades en Morena y debilitar la representación de la oposición.

El legislador panista aseguró que la reducción de diputaciones y senadurías de representación proporcional afectaría directamente la pluralidad política del país y limitaría la voz de las minorías en el Congreso, informó en un comunicado oficial.

La iniciativa plantea disminuir el número de legisladores electos por la vía plurinominal, mecanismo que surgió durante la transición democrática para equilibrar la representación en las cámaras legislativas.

Dorantes Lámbarri criticó que mientras se propone reducir el presupuesto destinado a la democracia y a los partidos políticos, existen gastos discrecionales y recursos opacos ejercidos desde el propio Senado.

"Quitar contrapesos, reducir la representación proporcional y restar autonomía al órgano electoral para que el partido en el poder pueda mantenerse aun perdiendo la voluntad popular", sostuvo el legislador queretano al referirse a los objetivos que atribuye a la reforma impulsada por el partido gobernante.

El senador hizo un llamado a legisladores del Partido Verde Ecologista de México, del Partido del Trabajo y a independientes para actuar con responsabilidad y evitar lo que calificó como una regresión democrática. "No podemos debilitar al árbitro electoral ni permitir que una sola fuerza concentre el poder", enfatizó.

Dorantes Lámbarri recordó que las figuras plurinominales permitieron la alternancia política en México y aseguró que el Partido Acción Nacional continuará alzando la voz para defender la democracia y convocar a la ciudadanía a proteger la voluntad popular expresada en las urnas.