Querétaro, 5 de febrero de 2026.- La iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum podría ser presentada ante la Cámara de Diputados en las próximas dos semanas, una vez que concluya la redacción conjunta entre los partidos de la coalición oficialista y la Secretaría de Gobernación.

Así lo informó el diputado federal Ricardo Monreal Ávila, quien fijó febrero como plazo límite para que el proyecto llegue al Congreso e inicie su discusión legislativa.

La propuesta de reforma electoral forma parte de la agenda legislativa prioritaria del gobierno federal para el primer semestre de 2026. Hasta el momento, la iniciativa no ha sido turnada formalmente a la Cámara de Diputados, aunque Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde han sostenido al menos tres reuniones con la titular de Gobernación y con Pablo Gómez, integrante de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, para construir un proyecto común.

"Espero que en una semana, 10 días, concluyan la redacción y nos puedan enviar la iniciativa que acuerden los tres partidos", señaló Monreal, quien precisó que febrero representa el "plazo fatal" para presentar el documento ante el Congreso.

El legislador explicó que existe un límite de tiempo para aprobar tanto la reforma constitucional como las modificaciones legales secundarias que se deriven de ella, lo cual obliga a acelerar los trabajos de redacción entre los partidos aliados y el gobierno federal.

Reforma electoral abriría espacio a oposición y especialistas

Una vez que la iniciativa sea turnada a la Cámara, Monreal adelantó que se abrirán espacios de participación para escuchar a otras fuerzas políticas y especialistas en materia electoral. El diputado mencionó que partidos como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano tendrán oportunidad de expresar sus posturas durante el proceso de discusión.

Sobre uno de los temas que mayor debate ha generado —la posible desaparición de los diputados plurinominales—, el legislador consideró que ese esquema podría mantenerse sin cambios. Según su valoración, la Constitución establece un modelo de representación mixta con 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional que no necesariamente requiere modificaciones.

Lo que sí se analiza, añadió, es fortalecer el vínculo entre los representantes de lista y la ciudadanía mediante mecanismos que permitan una mayor conexión con la sociedad durante los procesos electorales.

El proyecto deberá pasar por comisiones en ambas cámaras del Congreso antes de someterse a votación, un proceso que la coalición oficialista busca completar dentro del actual periodo ordinario de sesiones.