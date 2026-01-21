Querétaro, 21 de enero de 2026. - El senador por Querétaro Agustín Dorantes Lámbarri dialogó con más de 300 alumnas y alumnos de preparatoria y licenciaturas que llenaron el Auditorio de la Universidad Mondragón.
Los estudiantes mostraron interés en temas como la organización política de México, el debate sobre la Reforma Electoral y la situación de Venezuela, durante un encuentro que promovió la participación ciudadana juvenil en asuntos de interés nacional.
En el diálogo abierto, la mayoría de estudiantes coincidió que el conflicto de Venezuela tuvo sus orígenes en la falta de credibilidad y respeto a las instituciones como su órgano electoral, lo que favoreció la permanencia de una autoridad que ya no representaba a su pueblo.
Agustín Dorantes Lámbarri, senador por Querétaro, durante encuentro con más de 300 estudiantes en Universidad Mondragón sobre debate político nacional. rotativo.com.mxEste análisis derivó en la discusión sobre la situación actual de México que debate en estos momentos la Reforma Electoral impulsada por el gobierno federal.
Dorantes Lámbarri pidió a las jóvenes y jóvenes informarse y estar atentos al debate nacional, para evitar caer en argumentos que —señaló— bajo el pretexto de gastar menos recursos y evitar que políticos "impresentables" lleguen a las cámaras, buscan atentar contra la autonomía del INE en México y el logro democrático que representan los plurinominales en el sistema de representación proporcional.
"Y mi hipótesis es, que si quitamos autonomía al INE o quitamos representatividad de las voces que estaban disidentes al partido en el gobierno en las cámaras, vamos a perder fuerza en la democracia que tenemos", explicó el legislador queretano.
Agustín Dorantes Lámbarri, senador por Querétaro, durante encuentro con más de 300 estudiantes en Universidad Mondragón sobre debate político nacional. rotativo.com.mx
Dorantes Lámbarri sostuvo que el discurso de eficiencia gubernamental sobre costos políticos y selección de legisladores encubre la intención real de controlar al Instituto Nacional Electoral.
El senador aseguró que coincide en la existencia de legisladores impresentables y que debe haber otro método de seleccionarlos, pero advirtió que usar este argumento junto con el costo de la democracia busca justificar cambios que afectarían la representación plural.
Con estas charlas en universidades públicas y privadas de Querétaro, el legislador busca interesar a las y los jóvenes en la política mediante su involucramiento en temas de sus comunidades y la búsqueda del bien común para tejer una sociedad más participativa.