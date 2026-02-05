Brokers reconoce deuda de 12.6 mdp con municipio de Querétaro

Concesionaria busca definir esquema de pago tras 138 días sin operar planta de separación.

Planta de separación y tratamiento de residuos sólidos operada por Brokers en Querétaro bajo condiciones restrictivas

Armando Presa, secretario de Servicios Públicos Municipales, informó sobre la aceptación de pago por parte de Brokers.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 05, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro, 5 de febrero de 2026. —La empresa Brokers reconoció formalmente su obligación de pagar 12.6 millones de pesos al municipio de Querétaro como indemnización por los 138 días que la planta de separación y tratamiento de residuos sólidos permaneció sin operar.

La concesionaria ingresó un oficio la semana pasada para iniciar negociaciones sobre el esquema de liquidación, cuya definición se espera en los próximos 15 días.

La planta fue clausurada temporalmente por la Procuraduría Ambiental del 23 de julio al 7 de diciembre de 2025, periodo que incluyó una multa y la suspensión total de operaciones.

Desde su reapertura el 8 de diciembre, trabaja bajo condiciones restrictivas con un horario de 10:00 a 18:00 horas, cuando previamente operaba de las 6:00 hasta la medianoche.

Armando Presa, secretario de Servicios Públicos Municipales, explicó que Brokers decidió aceptar el pago voluntariamente después de meses de negociaciones con los abogados de ambas partes.

La empresa optó por evitar un proceso judicial al considerar que el impago podría constituir causal de terminación anticipada o rescisión de su título de concesión.

"No quieren llevar esto a un juicio", señaló el funcionario, quien añadió que la Dirección Jurídica del municipio revisa el número de parcialidades en que se realizará el pago.

Planta de Brokers opera con restricciones y concluirá obras en julio

Actualmente, la planta recibe un promedio de 420 toneladas diarias de residuos, de las cuales aproximadamente 200 —casi el 50%— son aprovechadas como material valorizable. El resto ingresa al relleno sanitario como rechazo, compuesto principalmente por materia orgánica.

El secretario precisó que la empresa invierte más de 60 millones de pesos en obras de confinamiento programadas para concluir en julio de 2026.

Una vez terminadas, se gestionará la ampliación del horario operativo ante la Procuraduría Ambiental, lo que permitiría incrementar el volumen de residuos sólidos procesados y, en consecuencia, reducir la cantidad que llega al relleno sanitario para extender su vida útil.

La restricción horaria vigente ha limitado la capacidad de procesamiento a unas 325 toneladas en la planta de separación, situación que ha elevado el ingreso de desechos al relleno y acelerado el consumo de su capacidad remanente.

