Querétaro, 5 de febrero de 2026. —La empresa Brokers reconoció formalmente su obligación de pagar 12.6 millones de pesos al municipio de Querétaro como indemnización por los 138 días que la planta de separación y tratamiento de residuos sólidos permaneció sin operar.
La concesionaria ingresó un oficio la semana pasada para iniciar negociaciones sobre el esquema de liquidación, cuya definición se espera en los próximos 15 días.
La planta fue clausurada temporalmente por la Procuraduría Ambiental del 23 de julio al 7 de diciembre de 2025, periodo que incluyó una multa y la suspensión total de operaciones.
Desde su reapertura el 8 de diciembre, trabaja bajo condiciones restrictivas con un horario de 10:00 a 18:00 horas, cuando previamente operaba de las 6:00 hasta la medianoche.
Armando Presa, secretario de Servicios Públicos Municipales, explicó que Brokers decidió aceptar el pago voluntariamente después de meses de negociaciones con los abogados de ambas partes.
La empresa optó por evitar un proceso judicial al considerar que el impago podría constituir causal de terminación anticipada o rescisión de su título de concesión.
"No quieren llevar esto a un juicio", señaló el funcionario, quien añadió que la Dirección Jurídica del municipio revisa el número de parcialidades en que se realizará el pago.
Planta de Brokers opera con restricciones y concluirá obras en julio
Actualmente, la planta recibe un promedio de 420 toneladas diarias de residuos, de las cuales aproximadamente 200 —casi el 50%— son aprovechadas como material valorizable. El resto ingresa al relleno sanitario como rechazo, compuesto principalmente por materia orgánica.
El secretario precisó que la empresa invierte más de 60 millones de pesos en obras de confinamiento programadas para concluir en julio de 2026.
Una vez terminadas, se gestionará la ampliación del horario operativo ante la Procuraduría Ambiental, lo que permitiría incrementar el volumen de residuos sólidos procesados y, en consecuencia, reducir la cantidad que llega al relleno sanitario para extender su vida útil.
La restricción horaria vigente ha limitado la capacidad de procesamiento a unas 325 toneladas en la planta de separación, situación que ha elevado el ingreso de desechos al relleno y acelerado el consumo de su capacidad remanente.